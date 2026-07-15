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Fim de filmagens retoma atendimento da Morada dos Baís em Campo Grande

Localizado na Avenida Afonso Pena, em pleno "coração" da capital do Mato Grosso do Sul, espaço mantém viva obra da campo-grandense pioneira Lídia Baís

Leo Ribeiro e mariana piell

Leo Ribeiro e mariana piell

15/07/2026 - 10h01
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Após servir de palco para as filmagens do longa-metragem "Lydia", a Morada dos Baís, localizada na Avenida Afonso Pena, retomou seus atendimentos ao público nesta semana em pleno "coração" da capital do Mato Grosso do Sul, mantendo viva a obra da artista pioneira campo-grandense e dessa família icônica na história local. 

Conforme o Executivo da Cidade Morena, esse espaço cultural voltará a receber visitantes de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, aberto para turistas e moradores locais conhecerem de perto o interior dessa arquitetura imponente na região central.

Vale lembrar que recentemente, desde a segunda semana de maio, o espaço da Morada serviu como locação para as filmagens de "Lydia", um longa-metragem de ficção produzido pela Pólofilme e inspirado na obra literária "História de T. Lídia Baís" (1960), escrita pela própria artista sob o pseudônimo de Maria Tereza Trindade.

"Para atender às necessidades da produção, o prédio recebeu adequações cenográficas que recriaram ambientes da época retratada no longa-metragem, despertando a curiosidade de quem passava pela Avenida Afonso Pena", cita o Executivo da Capital em nota sobre a retomada dos atendimentos. 

Dirigido por Ricardo Câmara, com codireção de Mariana Villas-Bôas, o filme mergulha nas memórias, contradições, espiritualidade e processos criativos de Lídia Baís, uma mulher que rompeu padrões sociais no início do século 20 e construiu uma obra artística singular em um território ainda distante dos grandes centros culturais brasileiros.

Esse longa, cabe frisar, conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e apoio institucional da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande, que cedeu a Morada dos Baís e o Museu José Antônio Pereira como locações.

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Nascida em Campo Grande em 1900, Lídia Baís cresceu em uma família tradicional sul-mato-grossense, mas escolheu um caminho distante daquele reservado às mulheres de sua época. Enquanto o destino esperado era o casamento e a vida doméstica, ela decidiu seguir pela arte.

Embora inspirado em fatos reais, "Lydia" não pretende seguir o caminho tradicional das cinebiografias lineares. A proposta narrativa abraça a subjetividade e a fragmentação das memórias.

Entre suas viagens ao Rio de Janeiro, Paris e Alemanha, Lídia circulou entre intelectuais e modernistas contemporâneos de seu tempo e importantes do século passado, convivendo Com: o pintor surrealista Ismael Nery, com o poeta modernista Murilo Mendes e com os irmãos pintores Henrique Bernardelli e Rodolfo Bernardelli, por exemplo. 

Apesar da proximidade com nomes hoje consagrados, Lídia permaneceu durante décadas à margem da história oficial da arte brasileira. Realizou apenas uma exposição em vida, em 1929, no Rio de Janeiro, e acabou transformando o espaço doméstico em território criativo.

Na casa da família, pintou murais, escreveu textos, compôs músicas e desenvolveu uma linguagem artística própria, atravessada pela espiritualidade, o surrealismo e o expressionismo. A Morada dos Baís, onde a artista viveu, transformou-se em personagem central da narrativa recente.

Segundo Mariana Villas-Bôas, o espaço foi apropriado de maneira simbólica e afetiva pela equipe. "As paredes descascadas, os afrescos antigos, os objetos, tudo isso traz uma camada de tempo muito importante para o filme", diz.

A codiretora destaca que muitos elementos aparentemente surrealistas presentes no cenário partem de relatos reais sobre o cotidiano da artista. "As gaiolas, os animais empalhados, os objetos espalhados, tudo isso existia. Parece ficção, mas vinha da forma como ela enxergava o mundo".

 

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TEMPERATURA FATAL

Durante madrugada de frio, homem morre de hipotermia na Capital

Vítima foi encontrada sem marcas de violência e sem sinal de vida na manhã da última terça-feira (14)

15/07/2026 12h00

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Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol Divulgação/PCMS

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Durante a madrugada da última terça-feira (14), um homem morreu na Vila Glória, em Campo Grande. Após análise pericial foi constatado a morte por hipotermia, devido a baixa nas temperaturas. Na madrugada do ocorrido foi registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a sensação térmica de 5,3ºC.

Conforme registros do boletim de ocorrência, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu a notificação de um possível cadáver na região, e acionou as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local por volta das 11h30 de ontem.

A vítima foi localizada sem vida e constataram previamente o óbito do rapaz por morte natural, sem sinais de violência aparentes ou demais marcas que poderia caracterizar outras causas.

A equipe da Perícia Criminal também esteve no local para realizar os procedimentos necessários e retirada do corpo, e o local foi preservado durante o processo.

O homem foi identificado no boletim de ocorrência como Elton Andrade Lopes da Silva, mas apenas por registros e pesquisa policial, pois não foram encontrados documentos pessoais de identificação com ele, ou vestígios que pudesse confirmar.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Policiamento Especializado (DEPAC/CEPOL) e conforme a Portatia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) quanto a pessoas não formalmente identificadas, foi expedido uma requisição para realizar exame necropaploscópico e encaminhamento do corpo ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Conforme o Inmet, na noite e madrugada de terça-feira (14), a cidade de Campo Grande registrou de 14ºC, com queda para os 13,5º durante o período de 03h às 07h, mas com registro de sensação térmica próximo aos 5,3ºC.

O Estado já registrou ao menos quatro casos de mortes devido às temperaturas e frios intensos durante as noites neste ano.

Em MS

"Susto" acaba em fatalidade em Fátima do Sul

O caso aconteceu no último sábado (11), o suspeito foi preso em flagrante

15/07/2026 11h00

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Homem suspeito de feminicídio, tem prisão preventiva decretada em Fátima do Sul

Homem suspeito de feminicídio, tem prisão preventiva decretada em Fátima do Sul Foto: Divulgação / MPMS

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Um homem de 25 anos teve sua prisão preventiva decretada, por ser suspeito de matar sua companheira, uma mulher de 29 anos, em Fátima do Sul. A medida foi tomada após o requerimento ser apresentado para a 2ª Promotoria de Justiça de Fátima do Sul. 

De acordo com a Polícia Civil, tudo começou com uma briga entre o casal, com uma discussão que evoluiu para agressões físicas, em determinado momento, o rapaz pegou uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen da vítima. 

Inicialmente a vítima foi encaminhada para o Hospital da Sias, em Fátima do Sul, porém posteriormente foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, onde faleceu, após passar por procedimentos cirúrgicos. 

SUSTO FATAL 

Durante o interrogatório, o investigado afirmou que a intenção da facada era “dar um susto” na companheira, para encerrar o conflito, que de acordo com o suspeito  se iniciou após a mulher demonstrar ciúmes. 

Com a confirmação da morte da vítima, o caso passou a ser investigado como feminicídio. A faca utilizada para cometer o crime foi apreendida pelos policiais e encaminhada à perícia e de acordo com investigações iniciais, o investigado teria lavado o objeto antes da chegada dos oficiais. 

Ainda de acordo com as investigações, o casal mantinha uma relação marcada por desentendimentos, afastamentos e reconciliações.

A vítima residia em Ponta Porã e foi à Fátima do Sul para aproveitar as festividades do aniversário da cidade e acabou reencontrando o acusado. 

 O Promotor de Justiça Rodrigo Cintra Franco, em atuação com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decidiu pela prisão preventiva e o suspeito aguarda o término das investigações da Polícia Civil preso. 
 

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