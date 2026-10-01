Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INSCRIÇÃO CANCELADA

Justiça derruba liminar e desativa distribuidora instalada em 'ninho de cobras'

Estrutura criada há quase três décadas para abrigar a Destilaria Centro-Oeste Iguatemi, espaço no quilômetro 18 da Estrada da Balsinha tornou-se uma espécie de "coworking" de empresas "noteiras" de combustíveis

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

01/10/2026 - 10h11
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Instalada na antiga destilaria no km 18 da Estrada da Balsinha, mais uma empresa localizada neste "ninho de cobras" foi desativada graças a uma decisão judicial que cancela a inscrição estadual da Petroriente S.A, como publicado hoje (1°) no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul. 

Conforme o texto do ato declaratório número 240, assinado pelo superintendente de administração tributária, Bruno Gouvêa Bastos, a decisão judicial que afeta a Petroriente Distribuidora de Combustíveis acabou contraponto uma medida liminar anteriormente concedida. 

Bancos nacionais de dados cadastrais de empresas mostram que, apesar de ter registrado uma filial no bairro Distrito Industrial em Uberlândia (MG), a matriz aparece sediada no mesmo quilômetro 18 da Estrada da Balsinha, que atualmente carrega a infame alcunha de "ninho de cobras". 

Importante esclarecer  que essa expressão vem sendo usada em sentido figurado, remetendo a um lugar ou grupo de pessoas onde reinam a falsidade, maldade, intriga e a traição, uma vez que esse endereço serviria de localização sede para uma série de empresas que têm ligação com ilícitos tributários e elos com o crime organizado. 

"Barriga de aluguel"

Estrutura criada há quase três décadas para abrigar a Destilaria Centro-Oeste Iguatemi, esse espaço no quilômetro 18 da Estrada da Balsinha, atual MS-290 tornou-se uma espécie de "coworking" de distribuidoras "noteiras" de combustíveis.

O termo "barriga de aluguel" é empregado pela própria Agência Nacional do Petróleo (ANP), para uma série de empresas alvo em 28 de agosto de 2025 na operação que identificou essa base fantasma nacional da distribuição de combustíveis.

Segundo consta em bancos cadastrais, ali funcionam várias empresas, algumas inclusive acusadas de sonegação de impostos. Essa localidade já foi alvo de operações como a "Carbono Oculto" - deflagrada em 28 de agosto de 2025 - e da "Bomba Oculta", que desdobrou investigação sobre esse centro de sonegação em MS um ano após a primeira ação. 

Cabe frisar que a Petroriente não é a primeira empresa desativada no local, já que inclusive no último dia 21 de agosto a distribuidora de combustíveis "Integração" teve sua inscrição estadual cancelada pela superintendência de Administração Tributária, porém chegou a ser "ressuscitada" após 12 dias.

Já que a armazenagem e a movimentação de combustível estariam longe de serem observados na base, isso estaria em desacordo com o que diz as normas da ANP.

A fraude consistiria, portanto, em utilizar a empresa registrada em Iguatemi como matriz, onde há um menor custo para adquirir propriedade em parte de uma base, para, na prática, comercializar combustível em São Paulo, por exemplo.

Sendo a distribuição de combustíveis considerada de utilidade pública, sem o comércio de combustíveis na localidade essas empresas lesam a sociedade ao atuarem efetivamente em outras Unidades da Federação. 

 

Assine o Correio do Estado

TEMPO

Chuva pode se estender até o dia das eleições em Campo Grande

Capital acumulou 14,2 mm nesta manhã, com ventos de até 53,2 km/h

01/10/2026 11h30

Compartilhar
Chuva marcou o início de outubro em Campo Grande e instabilidade pode permanecer até domingo (4), dia do primeiro turno das eleições

Chuva marcou o início de outubro em Campo Grande e instabilidade pode permanecer até domingo (4), dia do primeiro turno das eleições Gerson Oliveira

Continue Lendo...

A chuva que marca o início de outubro em Campo Grande pode acompanhar os moradores da Capital até o domingo (4), dia do primeiro turno nas eleições. Nesta quinta-feira (1º), a cidade amanheceu sob instabilidade e já registrava 14,2 mm de chuva e ventos de 53,2 km/h, conforme levantamento do meteorologista Natálio Abraão. 

De acordo com Natálio, a chuva desta quinta-feira varia entre fraca e moderada e deve continuar durante a manhã. No período da tarde, a tendência é de diminuição da intensidade, com possibilidade de a precipitação parar. 

A trégua, porém, pode ser curta. Segundo o meteorologista, a sexta-feira (2) ainda deve registrar chuva e, no domingo, 

há previsão de precipitação moderada durante a tarde. A orientação, diante das condições previstas para o dia da eleição, é que os eleitores considerem comparecer aos locais de votação no período da manhã.

A possibilidade de um fim de semana instável também aparece nos dados meteorológicos consultados nesta quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul ao longo do período entre 28 de setembro e 5 de outubro. No sul do Estado, os acumulados podem chegar pontualmente a 80 milímetros. 

Os volumes registrados nesta manhã variaram entre as regiões de Campo Grande. No Carandá Bosque, foram contabilizados 12,8 mm. Na região do Shopping Norte Sul, o acumulado chegou a 9,8 mm, enquanto a região central registrou 9,1 mm, segundo as informações.

A chuva também atingiu municípios do interior. O levantamento do meteorologista aponta 3,2 mm em Nioaque, 4,2 mm em Dourados e 4,2 mm em Ponta Porã. Em Corumbá, havia registro de chuva fraca e acumulado de 2,2 mm no início da manhã.

Dados de estações meteorológicas também mostram volumes mais elevados em outras regiões de Mato Grosso do Sul. Entre a madrugada e o começo da manhã, Bataguassu chegou a 29 mm, Ivinhema a 22 mm e Três Lagoas a 20,6 mm. 

O cenário exige atenção principalmente porque a instabilidade pode persistir durante o fim de semana. Para domingo, outras projeções meteorológicas consultadas nesta quinta-feira também apontam possibilidade de chuva e trovoadas em Campo Grande. 

MAUS-TRATOS

Justiça leiloa 18 mil ha de fazendeiro que deixou gado morrer de fome

O proprietário foi preso em 2024 após a PMA flagrar 268 bovinos mortos e mais de mil animais desnutridos na Fazenda Alvorada, em Rio Verde do Mato Grosso

01/10/2026 11h00

Compartilhar
Bovinos foram abandonados, sem água e comida na Fazenda Alvorada, em 2024

Bovinos foram abandonados, sem água e comida na Fazenda Alvorada, em 2024 Divulgação: MPMS

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou, nesta quinta-feira (1º), em seu Diário Oficial, um edital para leiloar dois lotes da Fazenda Alvorada, pertecente a Milton Andrade Hildebrand, que já foi preso após bovinos serem flagrados agonizando e morrendo às margens do rio Taquari, na região do Pantanal, que passava por um período de seca intensa em 2024.

O imóvel rural fica no município de Rio Verde do Mato Grosso e contém uma área total de 18.379,10 hectares. Juntos, os dois lotes, que serão leiloados, foram avaliados em R$ 232,6 milhões.

Em setembro de 2024, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investigou casos de maus-tratos a bovinos na Fazenda Alvorada, de propriedade de Milton de Andrade Hildebrand. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Rio Verde instaurou um inquérito civil. A propriedade apresentava características de abandono, e não havia pastagem, alimentos ou água para o rebanho. 

Na ação, a Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou mais de 268 bovinos mortos e em torno de 1000 vivos, porém debilitados e incapazes de se locomover. 

Conforme registros da PMA de Coxim, Milton Andrade Hildebrand foi preso no dia 8 de setembro daquele ano, em Campo Grande.

Leilão

O leilão será realizado na forma eletrônica, no endereço eletrônico www. marcaleiloes.com.br, devendo os lances serem feitos pela internet no 1º leilão, a partir das 15h (horário de Brasília), do dia 3 de novembro, com término às 15h do dia 10 de novembro, onde será entregue o bem a quem der o maior lance, em valor igual ou superior ao da avaliação. 

O lote 1 possui uma área total de 9.261 hectares e foi avaliado em R$ 119.407.145,05 no dia 17 de agosto de 2026.  O lote 2 tem área de 8.705 hectares e foi avaliado em R$ 112.238.332,55, na mesma data do primeiro.

O 2º leilão está marcado para ocorrer no dia 30 de novembro, às 15h e será realizado apenas se os lances ofertados não atinjam o valor do bem no primeiro. Com isso, o bem será arrematado em favor daquele que maior ofertar. Além disso, não serão aceitos lances inferiores ao preço considerado vil, que corresponde a 60% do valor da avaliação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"
Filosofia

/ 2 dias

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"

2

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)

5

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE
GIGANTE DO REBANHO

/ 1 dia

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 6 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 22/09/2026

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa