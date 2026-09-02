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MATO GROSSO DO SUL

Após 12 dias, MS 'ressuscita' distribuidora instalada em 'barriga de aluguel'

Empresa é uma das 26 fica na antiga destilaria no km 18 da Estrada da Balsinha, atual MS-290, que tornou-se uma espécie de "coworking" de distribuidoras "noteiras" de combustíveis

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/09/2026 - 10h29
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Menos de duas semanas após ser fechada em Mato Grosso do Sul, a  Integração Combustíveis Ltda. teve sua inscrição estadual reativada por meio de um ato declaratório, publicado na edição de hoje (02) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, assinado pelo superintendente de administração tributária Bruno Gouvêa Bastos, sendo essa uma das 26 empresas instalada na 'barriga de aluguel' que fica na antiga destilaria no km 18 da Estrada da Balsinha.

No último dia 21 de agosto, a distribuidora de combustíveis teve sua inscrição estadual cancelada pela superintendência de Administração Tributária, de forma semelhante a outra empresa fechada cerca de 10 dias antes, ambas funcionando no quilômetro 18 da conhecida Estrada da Balsinha, trecho que liga o município de Naviraí a Iguatemi.

Conforme a declaração de hoje, que entre em vigor a partir da data de sua publicação, com a inscrição da empresa agora reativada, são restaurados também os seus direitos fiscais, "sem prejuízo do cumprimento das eventuais obrigações tributárias relativas ao período de cancelamento ou suspensão da respectiva inscrição estadual e que estiver pendente de regularização".

Relembre

Estrutura criada há quase três décadas para abrigar a Destilaria Centro-Oeste Iguatemi, esse espaço no quilômetro 18 da Estrada da Balsinha, atual MS-290 tornou-se uma espécie de "coworking" de distribuidoras "noteiras" de combustíveis.

Como mostram bancos cadastrais nacionais, várias empresas funcionam ali,  algumas inclusive acusadas de sonegação de impostos. 

Essa localização serve como sede de uma série de empresas que apresentam ligação com ilícitos tributários, além de elos com o crime organizado. Alvo de operações como a "Carbono Oculto" - deflagrada em 28 de agosto de 2025 - e da "Bomba Oculta", que desdobrou investigação sobre esse centro de sonegação em MS um ano após a primeira ação, o local abriga dois nomes considerados os maiores devedores do Fisco federal no Mato Grosso do Sul.

Porém, na prática somente a Ecológica Distribuidora de Combustíveis existe no local e, em agosto do ano passado, chegou a ser interditada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) por conta de uma série de irregularidades ambientais e contábeis.

A Operação Carbono Oculto é considerada por especialistas como a maior ação contra o crime organizado, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), da história policial brasileira. 

É importante destacar que nem a Velox, a Ecológica ou a Integração apareciam entre as investigadas na Operação Carbono Oculto, mas a base seria, de fato, "barriga de aluguel" para as empresas, graças à declaração à própria ANP de que haveria o cumprimento dos requisitos necessários para obter-se uma autorização de distribuidora. Para isso seria necessário um espaço de armazenagem mínimo de 750 m³. 

Esse termo "barriga de aluguel" é empregado pela própria Agência Nacional do Petróleo (ANP), para uma série de empresas alvo em 28 de agosto de 2025 na operação que identificou essa base fantasma nacional da distribuição de combustíveis.

Entretanto, armazenagem e movimentação de combustível estariam longe de serem observados na base, o que iria contra as normas da Agência. A fraude consistiria em utilizar a empresa registrada em Iguatemi como matriz, onde há um menor custo para adquirir propriedade em parte de uma base, para, na prática, comercializar combustível em São Paulo, por exemplo.

Como a distribuição de combustíveis é considerada de utilidade pública, sem o comércio de combustíveis na localidade essas empresas lesam a sociedade ao atuarem efetivamente em outras Unidades da Federação. 

Dívidas

Entre as distribuidoras com sede no mesmo endereço também estão duas que ocupam o topo do ranking dos maiores devedores de impostos. Juntas, a Alpes Comércio de Combustíveis e Vetor Comércio de Combustíveis, devem R$ 4,9 bilhões, conforme dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

A Alpes aparece como maior devedora do Fisco federal em Mato Grosso do Sul: R$2,93 bilhões. Por sua vez, essa sim foi alvo das duas operações da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo: a Carbono Oculto e a Fluxo Oculto.

É apontada a existência de uma organização criminosa que seria liderada por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo" ou "João", que atuaria como o epicentro de um esquema bilionário que abrange toda a cadeia produtiva de combustíveis, desde usinas sucroalcooleiras até redes de postos.

Ao seu lado estaria Roberto Augusto Leme da Silva, o "Beto Louco", identificado como o colíder do grupo, exercendo funções cruciais na gestão operacional de empresas centrais, como a formuladora Copape e a distribuidora Aster.

Ambos são apontados pelos investigadores como supostos comandantes da estrutura profissionalizada que utilizaria fundos de investimento e centenas de empresas de fachada com intuito de ocultar a origem ilícita de recursos e executar as fraudes tributárias, apontam os investigadores.

A Alpes desempenha um papel fundamental nesse ecossistema, servindo como um dos principais canais para a distribuição de etanol produzido pelas usinas controladas pelo grupo, como a Itajobi e a Carolo.

A segunda maior devedora é a Vetor Comércio de Combustíveis, que deve R$2,04 bilhões ao Fisco federal. A empresa, cujo sócio-administrador que aparece em seu contrato social é Servio Tulio Fagotti Zaqueti, responde a vários processos de execução fiscal na Justiça Federal em Mato Grosso do Sul e nos estados de São Paulo e do Paraná. 

A Secretaria de Estado de Fazenda foi procurada através da assessoria para que se posicionasse a respeito do esquema criminoso, ou qualquer manifestação institucional tendo em vista que entre as distribuidoras com sede no mesmo endereço aparecem duas que ocupam o topo do ranking dos maiores devedores de impostos, porém até o fechamento desta matéria não foi obtido o retorno.  
**(Colaboraram: Neri Kaspary e Eduardo Miranda)

 

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HOMÍCIDIO

Homem que informou onde corpo estava é preso por matar vítima a pauladas

Suspeito teria contratado casal para programa, deu calote e matou homem ao ser cobrado

02/09/2026 12h37

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Divulgação / Polícia Civil

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Um homem conhecido pelo apelido de 'Bigode', de 63 anos, foi preso nesta terça-feira (01) pelo crime de homícidio de Juliano Aparecido Ribeiro, de 42 anos, encontrado morto no dia 13 de agosto, em Ponta Porã.

O suspeito de iniciais G.B.M. teria comunicado a localização do corpo na data do crime, mas sem confessar ser o responsável pela morte da vítima.

Segundo a Polícia Civil, que esclareceu o caso, Bigode se apresentou inicialmente como morador do bairro Copa Fronteira, região em que ocorreu o crime e acionou a Polícia Militar informando que havia encontrado o corpo de Juliano.

As equipes da Polícia Civil e Perícia Criminal compareceram ao local e coletaram os vestígios para as investigações. Com a reconstrução da cena do crime para entender como ocorreu, G.B.M. apresentou uma primeira versão constatada como incompatível posteriormente.

Acompanhado de um advogado, o suspeito relatou que um casal de usuários de drogas teria ido até a sua casa na intenção de praticar um furto. Ele afirmou que o casal pediu dinheiro e ao iniciarem uma discussão atingiu Juliano com golpes de madeira para se defender de um suposto ataque.

Ao continuar as investigações, a Polícia descobriu que a mulher que ele teria indicado ser par de Juliano estava o acompanhando. Posteriormente, as imagens das câmeras de seguranças indicaram que tanto a vítima, quanto a mulher estariam na companhia de Bigode.

A apuração apontou que antes do crime, Bigode teria contratado o casal para um programa e antes de irem para a casa de Juliano, os três passaram em uma conveniência juntos e em seguida foram para o local.

Em determinado momento, Bigode deixou o local informando ao casal que iria em casa para buscar o dinheiro do pagamento. Com a demora, Juliano e a mulher foram atrás do homem e então houve a discussão, que evoluiu pra agressão física.

Bigode atingiu Juliano com golpes de madeira, que gerou graves ferimentos e lesões resultando na morte da vítima.

Ao fim da investigação, o homem foi preso ontem e conduzido a 1ª Delegacia de Ponta Porã, em que posteriormente foi enviado ao sistema prisional, onde deve permanecer preso até o julgamento.

PRESÍDIO

Agepen transfere internos após vídeo mostrar festa do PCC na Máxima

Operação Nêmesis foi deflagrada após gravação de comemoração dentro do presídio

02/09/2026 12h30

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Operação Nêmesis realiza pente-fino na Máxima de Campo Grande após vídeo mostrar detentos em comemoração com referências ao PCC

Operação Nêmesis realiza pente-fino na Máxima de Campo Grande após vídeo mostrar detentos em comemoração com referências ao PCC Reprodução

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A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) iniciou a transferência de presos identificados como participantes de uma comemoração com referências ao Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande. A movimentação ocorre após a circulação de um vídeo gravado no interior da unidade e integra a Operação Nêmesis, iniciada nesta terça-feira (1) e que prossegue nesta quarta-feira (2).

Nas imagens que motivaram a ação, detentos aparecem reunidos durante uma comemoração em alusão ao aniversário de 33 anos da facção criminosa. Um dos presos faz discurso, sobre uma mesa, aparecem diversas porções de uma substância branca, semenlhante à cocaína, organizadas em fileiras.

A partir da identificação dos envolvidos, a Polícia Penal determinou transferências conforme os critérios de segurança adotados para cada interno. A Agepen não informou quantos presos foram retirados da Máxima nem para quais unidades eles foram encaminhados.

Segundo a Agepen, manifestações coletivas de apoio ou alusão a organizações criminosas dentro de estabelecimentos penais podem configurar falta disciplinar grave, conforme a Lei de Execução Penal. Dependendo dos elementos reunidos durante a investigação, os envolvidos também poderão sofrer outras consequências no cumprimento da pena.

A Operação Nêmesis reúne policiais penais de Mato Grosso do Sul e integrantes da Força Penal Nacional (FPN), coordenada pela Polícia Penal Federal. Participam ainda equipes do Comando de Operações Penitenciárias (COPE), da Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP) e servidores da própria unidade.

A ação inclui revistas gerais, fiscalização de celas e demais dependências, identificação de irregularidades e adoção de medidas para dificultar a atuação de organizações criminosas de dentro dos presídios.

Paralelamente às buscas dentro das unidades, as forças de segurança intensificaram o combate ao uso de drones para transportar drogas, celulares e outros objetos proibidos para dentro dos presídios.

Após a operação, foi suspensa a entrega de pertences aos detentos.

 

 

Desde 25 de agosto, policiais penais estaduais e integrantes da Força Penal Nacional atuam no monitoramento de aeronaves remotamente pilotadas nas unidades prisionais de Campo Grande e Dourados.

Nesse período, foram apreendidos dois drones, 14 aparelhos celulares, cinco carregadores e um rolo de linha reforçada utilizado para acoplar cargas às aeronaves. As equipes também recolheram aproximadamente 1,7 quilo de substância com características de maconha e cerca de 250 gramas de material semelhante à cocaína.

Segundo a administração penitenciária, diversas tentativas de lançamento de materiais ilícitos foram derrubadas durante as ações.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, afirmou que a operação integra as medidas permanentes de enfrentamento às organizações criminosas e de combate à entrada de materiais proibidos nos estabelecimentos penais.

“A Operação Nêmesis faz parte do trabalho permanente da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul no enfrentamento ao crime organizado e no combate à entrada de ilícitos nas unidades prisionais”, declarou.

Já o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, destacou que a integração entre as forças estaduais e federais busca ampliar a capacidade de prevenção e resposta dentro do sistema penitenciário.

A Operação Nêmesis permanece em andamento na Máxima de Campo Grande.

 

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