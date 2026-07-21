Mais de 11 mil CNHs estão disponíveis para retirada na sede do Detran-MS - Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mais de 11 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) estão na sede do Departamento de Trânsito Estadual de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aguardando a retirada. Os documentos ficam disponíveis para retirada no Setor de Protocolo após três tentatativas sem êxito do serviço de entregas pelo Correios.

O Detran divulgou que 11.015 carteiras de residentes de Campo Grande estão armazenadas e pode ser retirada a qualquer momento pelo titular, ou por um procurador devidamente autorizado.

A procuração pode ser feita à mão, ou em formato digital, com a assinatura do GOV.BR. Ambos os modelos devem conter:

nome completo do titular;

número do documento de identificação do condutor;

número de identificação da pessoa autorizada a fazer a retirada.

O procedimento até o documento ficar armazenado na sede do Detran é o mesmo para a Capital e para o interior do Estado.

São realizadas ao todo três tentativas de entrega no endereço informado pelo condutor, e depois, se ninguém receber, o documento permanece por sete dias na agência dos Correios mais próxima do local indicado como residência.

Sede do Detran-MS fica na MS-80, na saída para Rochedo - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

Após esse período, em Campo Grande a CNH retorna a sede do Detran e fica armazenda no Setor de Protocolo. No interior do Estado, o documento permanece na agência do Detran responsável pelo atendimento.

A situação de carteiras de habilitação armazenadas ocorrem todo ano, devido a popularização da CNH Digital, em que os condutores deixam de buscar a versão impressa do documento.

Porém, o Detran ressalta que o documento físico é um documento oficial de identificação e pode ser utilizado em diversas situações do dia a dia, em especial quando a opção online não estiver disponível por inúmeros motivos.

Com a opção, o volume de documentos armazenados são os maiores durante os anos mais recentes.

Segundo o Detran, entre dezembro de 2024 e junho de 2026 foram 8.006 documentos entregues pelo balcão do Setor de Protocolo na Capital.

Em 2025, 6.548 CNHs voltaram para a sede e desses foram retirados 5.384 documentos. Em 2026, acumulam 4.308 até o momento, com 2,479 entregues aos proprietários até o fim de junho.

A recomendação do Detran é que os condutores mantenham o endereço e dados atualizados. Para verificar é necessário acessar o portal Meu Detran, no menu Habilitação e, se estiverem incorretos deve ser solicitado a atualização cadastral no mesmo local.

Confira abaixo como retirar a CNH em Campo Grande.

Retire sua CNH

Para buscar o documento de habilitação, o proprietário deve ir à sede do Detran-MS, localizada no Conjunto José Abrao, na rodovia estadual MS-80, próximo ao km 10 na saída para Rochedo. No local, o proprietário deve ir até o bloco 16, onde fica o Setor de Protocolo.

É necessário que esteja em mãos:

documento oficial de identificação;

procuração para retirar, caso não for o titular do documento.

O atendimento do serviço é de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, durante a manhã das 07h30 às 11h30 e no período vespertino, das 12h30 às 16h30.

Para aqueles que aguardam a entrega da habilitação, o Detran orienta que antes de solicitar uma segunda via, seja confirmado se a CNH foi devolvida ao Detran-MS, onde estará disponível para retirada.

A consulta é possível pela assistente virtual Glória, no WhatsApp ou por ligação no (67) 3368-0500.