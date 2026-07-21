Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CNH

Mais de 11 mil CNHs estão disponíveis para retirada na sede do Detran-MS

Documentos ficam armazenados na sede do Departamento após três tentativas sem êxito no endereço do titular

Noysle Carvalho

21/07/2026 - 10h34
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais de 11 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) estão na sede do Departamento de Trânsito Estadual de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aguardando a retirada. Os documentos ficam disponíveis para retirada no Setor de Protocolo após três tentatativas sem êxito do serviço de entregas pelo Correios.

O Detran divulgou que 11.015 carteiras de residentes de Campo Grande estão armazenadas e pode ser retirada a qualquer momento pelo titular, ou por um procurador devidamente autorizado.

A procuração pode ser feita à mão, ou em formato digital, com a assinatura do GOV.BR. Ambos os modelos devem conter:

  • nome completo do titular;
  • número do documento de identificação do condutor;
  • número de identificação da pessoa autorizada a fazer a retirada.

O procedimento até o documento ficar armazenado na sede do Detran é o mesmo para a Capital e para o interior do Estado.

São realizadas ao todo três tentativas de entrega no endereço informado pelo condutor, e depois, se ninguém receber, o documento permanece por sete dias na agência dos Correios mais próxima do local indicado como residência.

Contratos emergenciais para limpeza em unidades do Detran-MS ultrapassam R$ 8 milhões em dois diasSede do Detran-MS fica na MS-80, na saída para Rochedo - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

Após esse período, em Campo Grande a CNH retorna a sede do Detran e fica armazenda no Setor de Protocolo. No interior do Estado, o documento permanece na agência do Detran responsável pelo atendimento.

A situação de carteiras de habilitação armazenadas ocorrem todo ano, devido a popularização da CNH Digital, em que os condutores deixam de buscar a versão impressa do documento.

Porém, o Detran ressalta que o documento físico é um documento oficial de identificação e pode ser utilizado em diversas situações do dia a dia, em especial quando a opção online não estiver disponível por inúmeros motivos.

Com a opção, o volume de documentos armazenados são os maiores durante os anos mais recentes.

Segundo o Detran, entre dezembro de 2024 e junho de 2026 foram 8.006 documentos entregues pelo balcão do Setor de Protocolo na Capital.

Em 2025, 6.548 CNHs voltaram para a sede e desses foram retirados 5.384 documentos. Em 2026, acumulam 4.308 até o momento, com 2,479 entregues aos proprietários até o fim de junho.

A recomendação do Detran é que os condutores mantenham o endereço e dados atualizados. Para verificar é necessário acessar o portal Meu Detran, no menu Habilitação e, se estiverem incorretos deve ser solicitado a atualização cadastral no mesmo local.

Confira abaixo como retirar a CNH em Campo Grande.

Retire sua CNH

Para buscar o documento de habilitação, o proprietário deve ir à sede do Detran-MS, localizada no Conjunto José Abrao, na rodovia estadual MS-80, próximo ao km 10 na saída para Rochedo. No local, o proprietário deve ir até o bloco 16, onde fica o Setor de Protocolo.

É necessário que esteja em mãos:

  • documento oficial de identificação;
  • procuração para retirar, caso não for o titular do documento.

O atendimento do serviço é de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, durante a manhã das 07h30 às 11h30 e no período vespertino, das 12h30 às 16h30.

Para aqueles que aguardam a entrega da habilitação, o Detran orienta que antes de solicitar uma segunda via, seja confirmado se a CNH foi devolvida ao Detran-MS, onde estará disponível para retirada.

A consulta é possível pela assistente virtual Glória, no WhatsApp ou por ligação no (67) 3368-0500.

DEMISSÃO

Polícia demite investigador que facilitava esquema de contrabando em MS

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

21/07/2026 08h45

Compartilhar
PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo

PF e Receita Federal apreenderam mercadorias no Camelódromo Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Edivaldo Quevedo da Fonseca, que era investigador da Polícia Civil, teve sua demissão publicada, nesta terça-feira (21), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). A medida foi assinada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

A Operação Iscariotes, deflagrada no dia 18 de março deste ano, interditou o entorno do Camelódromo de Campo Grande e revelou a participação de agentes de segurança pública que facilitavam a entrada de mercadorias contrabandeadas no Estado.

A ação investigava os crimes de descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

Dois dias após ser preso na operação, Edivaldo foi dispensado pela Polícia Civil. No dia 30 de março, a Justiça Federal concedeu liberdade provisória ao policial, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 16.210

Ele estava na reserva e já havia sido detido em dezembro de 2024 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na época, Edivaldo foi flagrado com o carro cheio de mercadorias do Paraguai sem nenhuma documentação.

Mesmo após a prisão, o investigador, que estava vinculado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, recebeu liberdade em 2025, e assumiu o compromisso de comparecer à Justiça Federal, confirmar endereço fixo e informar o local de trabalho. Antes de ser dispensado ele recebia o salário de R$ 14,6 mil por mês.

Meio Ambiente

Mato Grosso do Sul está fora de zona de alerta vermelho do El Niño

Entre os perigos no Estado estão os riscos de incêndios florestais no Pantanal, que tiveram seu pior registro em 2020

21/07/2026 08h00

Compartilhar

Foto: Rodolfo César

Continue Lendo...

Os riscos que o El Niño pode trazer para o Brasil não incluem Mato Grosso do Sul na rota de impactos severos, divulgou grupo técnico nacional sobre avaliação para este semestre. Esse monitoramento está sendo feito para orientar recursos que serão revertidos para tentar mitigar possíveis danos. 

No País, os problemas podem ser de seca severa, em alguns locais, a chuvas excessivas, em outros. No caso de MS, um dos perigos no radar envolve os incêndios florestais, principalmente no Pantanal, que registrou ocorrências graves em 2020 e 2024.

A reunião técnica nacional envolveu integrantes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). 

Também estavam presentes representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), além da Casa Civil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo (Comif).

Os alertas existentes com impacto direto no Estado, principalmente no Pantanal, ficaram restritos ao Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (Parna do Pantanal), que fica na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, entre os municípios de Bonito, Bodoquena e Jardim. 

Não apareceu o território pantaneiro integralmente nos alertas, o que incluiria, por exemplo, os municípios de Corumbá, Miranda, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Coxim.

Em termos de recursos a serem empregados, o governo federal ainda não fez um anúncio completo sobre recursos ou apresentou um projeto amplo de mitigação.

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) já encaminhou ao MMA, em 18 de junho, um conjunto de demandas para serem atendidas pela União.

Municípios do Rio Grande do Sul capitanearam esses pedidos, incluindo facilitação do acesso ao Fundo Clima, que tem cerca de R$ 27 bilhões sendo administrados pelo BNDES.

O MMA, em reunião técnica feita na quinta-feira, reconheceu que o El Niño deve influenciar severamente o regime de chuvas e de temperaturas neste semestre, mas de forma diferente nas regiões brasileiras. O período mais grave ficou para os meses de agosto, setembro e outubro.

“Entre os principais cenários projetados estão chuvas abaixo da média na Região Norte e em parte do Pantanal, com possibilidade de agravamento caso o fenômeno alcance intensidade muito forte. Para a Região Sul, a previsão é de chuvas acima da média. As temperaturas deverão permanecer acima da média em grande parte do território nacional durante o trimestre de agosto, setembro e outubro. As projeções também indicam aumento do perigo de incêndios florestais entre agosto e outubro”, indicaram os integrantes da reunião técnica, por meio de assessoria.

Nesse documento, os maiores perigos ocasionados pelo El Niño em termos de incêndios florestais foram apontados para ocorrer em cinco estados, excluindo Mato Grosso do Sul. 

“As áreas com maior probabilidade de ocorrência de fogo concentram-se nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, abrangendo principalmente a Amazônia e parte do Brasil Central”, indicou a nota técnica.

O monitoramento sobre a evolução das condições climáticas vem sendo feito desde janeiro. O MMA reconheceu que esses dados estão sendo usados para direcionamento de políticas e para articulação com órgãos federais, estados e municípios.

ALERTA DA ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA) passou a divulgar relatório neste mês sobre os riscos que o El Niño pode trazer.

“Diante dos prognósticos que indicam a possível intensificação do fenômeno El Niño em 2026/2027, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), em articulação com os órgãos federais de monitoramento e com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), vem adotando medidas antecipatórias de preparação, coordenação e fortalecimento da capacidade de resposta dos entes federativos”, informou.

INCÊNDIOS

No Pantanal, neste mês, os casos de incêndios ainda não chegaram a números graves. O Sistema Pantanal em Alerta apontou que no domingo tinham sido registrados apenas seis focos de calor, todos concentrados em Corumbá, na região de fronteira com a Bolívia, perto do Forte Coimbra.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Exército prepara megaoperação na fronteira a partir de MS
SEGURANÇA

/ 1 dia

Exército prepara megaoperação na fronteira a partir de MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7070, segunda-feira (20/07)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7070, segunda-feira (20/07)

3

Acesso da BR-267 à ponte da Rota Bioceânica avança 8% em quase 1 ano
CONSTRUÇÃO

/ 1 dia

Acesso da BR-267 à ponte da Rota Bioceânica avança 8% em quase 1 ano

4

Irmãos Batista pedem R$ 20 bilhões pelas minas de Corumbá
GIgANTES

/ 22 horas

Irmãos Batista pedem R$ 20 bilhões pelas minas de Corumbá

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3740, segunda-feira (20/07)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3740, segunda-feira (20/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 5 dias

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 6 dias

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 10/07/2026

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS