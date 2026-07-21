Mais de 11 mil CNHs estão disponíveis para retirada na sede do Detran-MS

Mais de 11 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) estão na sede do Departamento de Trânsito Estadual de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) aguardando a retirada. Os documentos ficam disponíveis para retirada no Setor de Protocolo após três tentatativas sem êxito do serviço de entregas pelo Correios.
O Detran divulgou que 11.015 carteiras de residentes de Campo Grande estão armazenadas e pode ser retirada a qualquer momento pelo titular, ou por um procurador devidamente autorizado.
A procuração pode ser feita à mão, ou em formato digital, com a assinatura do GOV.BR. Ambos os modelos devem conter:
- nome completo do titular;
- número do documento de identificação do condutor;
- número de identificação da pessoa autorizada a fazer a retirada.
O procedimento até o documento ficar armazenado na sede do Detran é o mesmo para a Capital e para o interior do Estado.
São realizadas ao todo três tentativas de entrega no endereço informado pelo condutor, e depois, se ninguém receber, o documento permanece por sete dias na agência dos Correios mais próxima do local indicado como residência.
Após esse período, em Campo Grande a CNH retorna a sede do Detran e fica armazenda no Setor de Protocolo. No interior do Estado, o documento permanece na agência do Detran responsável pelo atendimento.
A situação de carteiras de habilitação armazenadas ocorrem todo ano, devido a popularização da CNH Digital, em que os condutores deixam de buscar a versão impressa do documento.
Porém, o Detran ressalta que o documento físico é um documento oficial de identificação e pode ser utilizado em diversas situações do dia a dia, em especial quando a opção online não estiver disponível por inúmeros motivos.
Com a opção, o volume de documentos armazenados são os maiores durante os anos mais recentes.
Segundo o Detran, entre dezembro de 2024 e junho de 2026 foram 8.006 documentos entregues pelo balcão do Setor de Protocolo na Capital.
Em 2025, 6.548 CNHs voltaram para a sede e desses foram retirados 5.384 documentos. Em 2026, acumulam 4.308 até o momento, com 2,479 entregues aos proprietários até o fim de junho.
A recomendação do Detran é que os condutores mantenham o endereço e dados atualizados. Para verificar é necessário acessar o portal Meu Detran, no menu Habilitação e, se estiverem incorretos deve ser solicitado a atualização cadastral no mesmo local.
Confira abaixo como retirar a CNH em Campo Grande.
Retire sua CNH
Para buscar o documento de habilitação, o proprietário deve ir à sede do Detran-MS, localizada no Conjunto José Abrao, na rodovia estadual MS-80, próximo ao km 10 na saída para Rochedo. No local, o proprietário deve ir até o bloco 16, onde fica o Setor de Protocolo.
É necessário que esteja em mãos:
- documento oficial de identificação;
- procuração para retirar, caso não for o titular do documento.
O atendimento do serviço é de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, durante a manhã das 07h30 às 11h30 e no período vespertino, das 12h30 às 16h30.
Para aqueles que aguardam a entrega da habilitação, o Detran orienta que antes de solicitar uma segunda via, seja confirmado se a CNH foi devolvida ao Detran-MS, onde estará disponível para retirada.
A consulta é possível pela assistente virtual Glória, no WhatsApp ou por ligação no (67) 3368-0500.