Cidades

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Menor de idade esfaqueia idoso acusado de estupro

O homem de 63 anos, atingido por golpes de faca dentro do seu carro, é avô da namorada do menor

João Pedro Flores

11/09/2025 - 18h38
Menores de idade tramaram uma tentativa de homicídio contra um idoso de 63 anos, no município de Sidrolândia. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca enquanto estava dentro de seu veículo. Os envolvidos foram identificados e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

A menor de idade, identificada como neta do idoso, denunciou o avô por estupro de vulnerável anteriormente. A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros e que, ao tentar encerrar o contato, passou a ser ameaçada por ele.

Durante os esclarecimentos, a adolescente confessou que, após relatar os abusos que sofria por parte do avô ao seu namorado, também menor de idade, este decidiu planejar uma emboscada para a vítima.

Segundo o relato, ela foi orientada a atrair o avô para um local escuro, sob o pretexto de uma conversa, e, ao chegar ao local com o carro e o vidro aberto, o idoso foi surpreendido pelo adolescente, que passou a desferir golpes de faca contra ele.

O menor infrator também foi ouvido e confirmou os fatos, alegando que a motivação do crime foi a revolta pelos abusos sofridos por sua companheira.

Investigação 

A equipe da Polícia Civil de Sidrolândia foi acionada pelo hospital local após a entrada da vítima, que apresentava ferimentos graves compatíveis com perfurações por arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante as diligências iniciais, a vítima foi identificada, sendo constatado que contra ela havia um registro de boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, no qual figurava como suspeito. A partir dessa informação, a equipe iniciou uma investigação para apurar o histórico da vítima e seus últimos contatos.

A análise do aparelho celular da vítima revelou diversas ligações efetuadas por um mesmo número momentos antes do crime. O número foi identificado como pertencente à neta da vítima, menor de idade, a mesma que o havia denunciado por 

A Polícia Civil prossegue com a investigação para apurar todos os elementos do caso e as circunstâncias do crime. Os adolescentes foram identificados e os procedimentos legais estão sendo adotados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Clima

Aquidauana fica entre as cidades mais quentes do Brasil e calor em MS não tem data para ir embora

As máximas no Estado devem chegar aos 41°C até a próxima semana e o calor não tem data para ir embora

11/09/2025 18h00

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

A cidade de Aquidauana, distante 190 quilômetros de Campo Grande, registrou nesta quinta-feira (11) a quarta maior temperatura registrada no Brasil de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros no Portal do Pantanal chegaram aos 41,2°C na tarde de hoje e a umidade ficou abaixo dos 20%, índice considerado perigoso para a saúde, compondo o ranking brasileiro juntamente de Lagoa da Confusão, no Tocantins (41,3°C), Goiás (42,4°C) e São Miguel do Araguaia, em Goiânia (42,9°).

Sem previsão de chuva e nem frio para os próximos dias, o calorão volta a dar as caras em todo o Estado. De sexta-feira (12) a domingo (14), a previsão é de tempo firme em todo Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a ocorrência de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados concentram as menores mínimas, que podem variar entre 16°C e 19°C. As máximas nessas regiões devem ficar entre 29°C e 34°C. 

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, que abrange Porto Murtinho até Corumbá, as mínimas podem chegar a 21°C e as máximas alcançarem os 41°C. 

Nas regiões de Anaurilândia, Três Lagoas e Camapuã, as mínimas não devem chegar a menos de 19°C e as máximas também podem chegar aos 41°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C. 

O CEMTEC também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, característico de um ambiente atmosférico grandemente prejudicial à saúde, tornando o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste. 

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado. 

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h. 

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros. 

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:

  • Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
  • Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
  • Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol  nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
  • Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
  • No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
  • Tome banhos frios;
  • Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.

 

campo grande

Oficial de Justiça é agredida ao cumprir mandado de busca e apreensão

Veículo seria apreendido por dívida com banco e proprietário ameaçou e agrediu a oficial, em Campo Grande

11/09/2025 17h45

Suspeito passou por audiência de custódia e irá responder ao processo em liberdade

Suspeito passou por audiência de custódia e irá responder ao processo em liberdade Marcelo Victor / Arquivo

Uma oficial de justiça do quadro de servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul foi agredida durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um veículo, na última terça-feira (9), em Campo Grande.

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa qualificada, ameaça e resistência.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a servidora estava acompanhada de um representante do banco credor e foi até o endereço para executar ordem judicial de busca e apreensão do veículo.

Ao chegarem ao local, o carro estava estacionado em via pública e o proprietário foi informado de que deveria entregar as chaves. Ele pediu para retirar os pertences, sendo autorizado.

No entanto, ao entrar no veículo, o homem deu partida, indicando que poderia fugir, mas foi advertido que não adiantaria, pois o bem seria apreendido de qualquer forma.

O proprietário respondeu que já havia quitado a dívida e ameaçou a oficial de Justiça, dizendo que estava armado. Em seguida, ele saiu do veículo, apertou com força o braço da oficial e a empurrou.

A servidora disse que só não caiu porque foi amparada pelo representante do banco. Em depoimento, o homem confirmou que a mulher sofreu agressões.

No momento dos fatos, uma viatura que realizava rondas pela região passou pelo local e atendeu a ocorrência.

Somente após a chegada dos policiais o homem entregou as chaves do veículo e foi conduzido à delegacia.

Na Delegacia de Polícia Civil, a mulher registrou o boletim de ocorrência. Ela apresentava hematoma no antebraço esquerdo, enquanto o suspeito tinha pequeno ferimento na mão esquerda, mas segundo ele, foi causado pelo trabalho de pedreiro que realizara pouco antes do ocorrido.

Ele negou as agressões e disse que houve apenas um desentendimento quando foi retirar os pertences de dentro do carro.

O homem passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (11) e, como não houve pedido de representação, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, para a prisão preventiva, o juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do processo.

O magistrado, porém, advertiu o suspeito de que ele não foi absolvido do delito, tampouco condenado, mas apenas responderá ao processo criminal em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais.

Oficial de Justiça

A função do oficial de justiça é atuar como um elo entre o Poder Judiciário e as partes em um processo, executando ordens judiciais como citações, intimações, penhoras e despejos.

Ele realiza diligências externas para garantir o cumprimento das decisões do juiz, realizando atos que exigem presença física para concretizar o direito, como a busca e apreensão de bens ou pessoas.

O cidadão não pode se recusar a receber ou dar seguimento às determinações de um oficial de justiça sem consequências, pois isso pode levar a penalidades como multas, condução coercitiva, ou até mesmo a uma condenação criminal por desobediência, além de poder implicar na presunção de verdade dos fatos alegados pela parte contrária no processo.

A recusa em receber ou assinar a intimação não impede que o processo continue e pode agravar a sua situação legal, sendo sempre o mais aconselhável procurar um advogado para avaliar a situação e as possibilidades de defesa ou negociação.

