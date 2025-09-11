Menor de idade esfaqueia idoso acusado de estupro

A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros - Polícia Civil de MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Menores de idade tramaram uma tentativa de homicídio contra um idoso de 63 anos, no município de Sidrolândia. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca enquanto estava dentro de seu veículo. Os envolvidos foram identificados e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

A menor de idade, identificada como neta do idoso, denunciou o avô por estupro de vulnerável anteriormente. A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros e que, ao tentar encerrar o contato, passou a ser ameaçada por ele.

Durante os esclarecimentos, a adolescente confessou que, após relatar os abusos que sofria por parte do avô ao seu namorado, também menor de idade, este decidiu planejar uma emboscada para a vítima.

Segundo o relato, ela foi orientada a atrair o avô para um local escuro, sob o pretexto de uma conversa, e, ao chegar ao local com o carro e o vidro aberto, o idoso foi surpreendido pelo adolescente, que passou a desferir golpes de faca contra ele.

O menor infrator também foi ouvido e confirmou os fatos, alegando que a motivação do crime foi a revolta pelos abusos sofridos por sua companheira.

Investigação

A equipe da Polícia Civil de Sidrolândia foi acionada pelo hospital local após a entrada da vítima, que apresentava ferimentos graves compatíveis com perfurações por arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante as diligências iniciais, a vítima foi identificada, sendo constatado que contra ela havia um registro de boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, no qual figurava como suspeito. A partir dessa informação, a equipe iniciou uma investigação para apurar o histórico da vítima e seus últimos contatos.

A análise do aparelho celular da vítima revelou diversas ligações efetuadas por um mesmo número momentos antes do crime. O número foi identificado como pertencente à neta da vítima, menor de idade, a mesma que o havia denunciado por

A Polícia Civil prossegue com a investigação para apurar todos os elementos do caso e as circunstâncias do crime. Os adolescentes foram identificados e os procedimentos legais estão sendo adotados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).