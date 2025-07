'No apagar das luzes' empresa de radares recebe mais R$ 2,5 milhões

NOVELA

Entre prorrogações de prazo e acréscimos no valor total, obra na avenida se arrasta e previsão é que termine em 27 de agosto

Obra na Duque de Caxias sofre com reajustes e atrasos na entrega do serviço Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Celebrado em outubro de 2022 junto a empresa Engepar Engenharias e Participações Ltda, o contrato de recapeamento da Avenida Duque de Caxias teve seu sétimo termo aditivo anunciado nesta quarta-feira (23), via Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Desta vez, a alteração é um acréscimo de R$ 638.425,98 no valor total da obra, que agora é de R$ 19.297.549,32. No dia 14 de julho, um reajuste referente aos preços unitários do contrato foi publicado, “de acordo com os índices setoriais aplicados no período de março/2025 a fevereiro/2026, que corresponde ao percentual de 20,09%, alterando-se o valor estimado dos serviços em mais R$ 448.788,86”.

Mesmo levando em conta este documento, o valor total presente no Diário Oficial desta quarta-feira ainda teria uma diferença de R$ 189.637,12. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber o motivo deste novo acréscimo no valor e “em que pé” está o andamento da obra, mas não obteve um retorno até o momento do fechamento desta matéria.

Importante ressaltar que, segundo o site da transparência da Prefeitura, o valor total está em R$ 21.738.109,61, o que, de acordo com versão dada pelo executivo no ano passado ao Correio do Estado, foi um equívoco e que seria corrigido, o que não aconteceu até agora. Em outubro de 2022, o contrato foi assinado por R$ 16.534.768,98.

Antes deste sétimo termo aditivo anunciado hoje, o último havia sido uma prorrogação de prazo para conclusão do serviço, que antes acabaria em 30 de maio e agora vai até 27 de agosto. A primeira previsão de entrega das obras era para abril de 2024 e, desde então, já foi prorrogada mais cinco vezes.

Para dar início às obras, o executivo municipal já atrasou em quase quatro meses, já que começou em maio de 2023, mas era para ter começado em janeiro.

O recapeamento do executivo acontece no trecho entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Núcleo Industrial, no sentido bairro-centro, enquanto a obra do Governo é no sentido contrário.

Parte do Governo

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul anunciou o recapeamento para avenida Duque de Caxias, no sentido oposto (lado esquerdo) ao trabalho que já era executado pela Prefeitura.

Por isso, as obras na Av. Duque de Caxias estão divididas em duas frentes:

Recapeamento da pista no sentido bairro - centro, de responsabilidade da Prefeitura

Recapeamento da pista no sentido centro - bairro, de responsabilidade do Governo do Estado.

A empresa contratada pelo Governo do Estado para fazer a restauração do pavimento é a Equipe Engenharia LTDA, que iniciou as obras no dia 13 de maio de 2024.

O trecho está recebendo um aporte financeiro de R$ 15,9 milhões em recursos estaduais para execução de recapeamento de 9,8 quilômetros entre a rotatória do Núcleo Industrial Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (lado esquerdo).

