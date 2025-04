Onça deixará Pantanal de MS após morte de caseiro

CAMPO GRANDE

Primeiras mil pessoas que chegarem à praça do Jardim Noroeste garantem a refeição no evento que ainda conta com sorteios e atendimentos de saúde para a população

Com a proposta, duração normal da jornada fica limitada a 36 horas por semana, na contramão da atual carga horária de até oito diárias e 44 semanais. Gerson Oliveira/Correio do Estado

No próximo dia 1º de Maio a luta pelo fim da escala 6x1 ganha uma nova cara em Campo Grande, com o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora sendo celebrado com almoço gratuito para as primeiras mil pessoas, sorteios e brincadeiras na Praça da Cultura.

Localizada em frente ao Centro de Referência de Assistência Social do bairro Jardim Noroeste, o evento está programado para acontecer entre 08h e 15h do próximo dia primeiro, levantando a pauta da redefinição da jornada de trabalho com serviços à população.

Isso porque, conforme o cronograma divulgado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra do MS, o evento contará com atendimento odontológico, vacinação e aferição da pressão para os presentes.

Além disso, há um espaço infantil programado, onde haverá pula-pula e demais brincadeiras, com almoço gratuito sendo distribuído para as mil primeiras pessoas, além do sorteio de cesta básica pelo número que estará sendo distribuído no evento.

O Dia do Trabalhador em 1º de maio marca a reivindicação não somente de uma jornada menor sem corte de salário, mas também isenção do imposto de renda para quem recebe menos do que R$ 5 mil e valorização do serviço público:

Manutenção do Regime Jurídico Único (RJU) de servidores

Negociação coletiva garantida

Fim do confisco de salários

A luta também busca o combate efetivo à LGBTQIA+fobia e ao racismo, além do devido cumprimento da lei de equiparação salarial de homens e mulheres e o fortalecimento de incentivos à agricultura familiar.

Fim da escala 6x1

Erika Hilton, primeira deputada federal negra e trans eleita na história do País, é autora do projeto que busca dar três dias de descanso semanal ao trabalhador brasileiro, com o fim da chamada escala 6x1.

Com a proposta, a duração normal da jornada fica limitada a 36 horas por semana, indo na contramão da atual Constituição que estabelece carga horária de trabalho de até oito diárias e 44 semanais.

Na Câmara dos Deputados o projeto foi protocolado com 210 assinaturas individuais colhidas, proposta que uniu petistas e tucanos de Mato Grosso do Sul.

Dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Social Democracia Brasileira (PSDB), favoráveis ao fim da escala 6x1, apareceram:

Camila Jara PT

Dagoberto Nogueira PSDB

Geraldo Resende PSDB e

Vander Loubet PT

Com isso, a proposta em busca do fim da escala 6x1 dividiu a atual bancada sul-mato-grossense na Câmara dos Deputados, já que os seguintes deputados de Mato Grosso do Sul na Casa deixaram de apoiar a proposta nesta oportunidade: Beto Pereira (PSDB); Dr. Luiz Ovando (PP); Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL).

