Onda de calor: 16 municípios de MS registram temperaturas acima de 40°C

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De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 16 municípios registraram termômetros acima dos 40°C, nesta segunda-feira (28), em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas variaram de 40°C a 43,2°C. Veja a lista:

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta vermelho (grande perigo) de Onda de Calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.

Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.

CORUMBÁ

Pelo segundo dia consecutivo, Corumbá bateu recorde nacional de calor e ficou entre as top 2 mais quentes do País.

A Cidade Branca foi a 2.ª cidade mais calorosa do Brasil nesta segunda-feira (28), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros registraram 43,2°C no município, com sensação térmica próxima aos 50°C. A cidade ficou atrás apenas de Nova Xavantina-MT (43,3°C).

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Corumbá alcançou, nesta segunda-feira (28), a quinta maior temperatura em quase 100 anos de monitoramento .

O recorde histórico no município foi de 43,9°C, registrado em 20 de setembro de 2021.

No Brasil, o ápice nos termômetros ocorreu em novembro de 2020, em Nova Maringá (MT), com 44,8º C. A segunda maior temperatura foi em Bom Jesus (PI), em 2005, com 44,7º C.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. Confira: