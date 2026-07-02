PM morto em confronto é sepultado com honra militar e cortejo de helicóptero

Policiais do Batalhão de Choque prestaram honrarias militares ao colega morto no cemitério - Foto: Anderson Gallo/Diário Corumbaense

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Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (SD QPPM), Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, foi sepultado na manhã desta quinta-feira (2), no Cemitério Santa Cruz, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Ele morreu em confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta terça-feira (30), na rua Totico de Medeiros, bairro Centro América, em Corumbá. Marcelo foi atingido por disparos na cabeça, tórax e braço.

O velório foi realizado na noite de quarta-feira (1°) e madrugada/manhã de quinta-feira (2) na Capela Cristo Rei e o sepultamento no Cemitério Santa Cruz.

Caixão foi transportado pela viatura dos bombeiros. Foto: Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Centenas de pessoas compareceram ao velório e sepultamento, inclusive o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes.

Irmãos de farda de Marcelo (policiais e bombeiros), familiares, amigos, parentes, conhecidos e moradores da cidade prestaram a última homenagem sob forte comoção e abalo emocional.

Em cortejo fúnebre, o caixão, coberto com a bandeira de Mato Grosso do Sul, foi transportado pela viatura do 3º Grupamento de Bombeiros Militar por várias ruas do centro até o cemitério.

Várias viaturas de diferentes forças de segurança participaram do cortejo: Polícia Militar (PMMS), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Guarda Civil Municipal (GCM), Batalhão de Choque (BPMChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Motopatrulhamento da PMMS abriu o percurso, enquanto um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou parte do cortejo.

Comandante-geral da PMMS, Renato dos Anjos, prestou sua última homenagem. Foto: Anderson Gallo/Diário Corumbaense

De acordo com o site Diário Corumbaense, o cortejo fez uma parada em frente ao 6º Batalhão da Polícia Militar, onde Marcelo trabalhava, para despedida dos companheiros de corporação.

Em diversos pontos, moradores deixaram suas casas para aplaudir a passagem do caixão.

Durante o enterro, o comandante-geral da PMMS entregou a bandeira do Estado ao pai e à filha do soldado, Cecília. Antes do sepultamento, foram disparados três tiros de salva em homenagem ao policial.

Em última homenagem, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM), equipe a qual Marcelo fazia parte, entraram com suas motocicletas e as demais viaturas permaneceram perfiladas em frente ao cemitério, prestando continência ao policial morto.

(Com informações de Diário Corumbaense)

O CONFRONTO

Soldado da PMMS, Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morreu em confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta terça-feira (30), na rua Totico de Medeiros, bairro Centro América, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Marcelo foi atingido por disparos na cabeça, tórax e braço.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de tiroteio em Ladário, cidade vizinha de Corumbá.

Os militares foram até o local e perseguiram um Fiat Argo ocupado por criminosos armados e encapuzados até Corumbá, onde ocorreu o confronto.

Marcelo fazia parte do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) e estava de moto, quando foi atingido pelos disparos, perdeu o controle da direção e caiu no chão.

Em seguida, ele foi socorrido pelos colegas de farda e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Horas depois, uma megaoperação foi montada para capturar os criminosos envolvidos no confronto, com participação de diversas forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Departamento de Operações de Fronteira, Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Tático Ostensivo Rodoviário, Grupamento Aéreo da PMMS e até a Polícia Boliviana.

As forças de segurança lograram êxito, localizaram e mataram o criminoso.