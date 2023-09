JULGAMENTO

Crime ocorreu em janeiro do ano passado; filho era soldado do Exército e, mesmo preso há um ano e sete meses nega o crime

Ex-soldado do Exército Matheus Gabriel Gonçalves dos Santos, 20, foi sentenciado na tarde desta quinta-feira (28), a cumprir pena em regime fechado de 20 anos e cinco meses por ter matado com 30 golpes de chave de fenda, a mãe Marta Gouveia dos Santos, então com 37 anos de idade e que tinha outros dois filhos, com 11 e 1 anos, em 23 de janeiro do ano passado.

O julgamento do rapaz durou praticamente o dia todo, na cidade onde ocorreu o assassinato, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande.

O ex-soldado, que foi capturado dez dias depois da morte da mãe, até hoje, inclusive no julgamento, nega o crime.

Contradições em depoimentos e versões de testemunhas que conviviam com a família da mãe morta, convenceram o júri, composto por quatro mulheres e três homens.

No dia do crime, o rapaz, inclusive, participou das buscas pelo corpo da mãe.

Marta saiu de casa por volta das 7h da manhã de bicicleta, atividade física que fazia nos fins de semana. Era domingo. Como não retornou, amigos e familiares saíram às ruas atrás dela. Naquele dia, a vítima havia combinado que visitaria um casal conhecido, mas lá não apareceu.

O corpo dela foi achado no fim da tarde, num anel viário, região de mata, na saída da cidade para Batayporã. A roupa dela estava rasgada. Os golpes da chave de fenda atingiram principalmente a cabeça da vítima.

Quem a matou levou o celular dela.

Nas investigações, a operadora de telefone celular cooperou com a polícia repassando-lhe informações sobre os deslocamentos do rapaz no dia do crime.

O julgamento foi conduzido pela juíza Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira.