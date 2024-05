Pré-candidato envolvido na morte de ex-vereador paga fiança de R$ 15 mil e é solto

O pré-candidato à prefeitura de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande, Douglas Melo Figueiredo (PSDB), acusado de envolvimento na morte do ex-vereador Dinho Vital, no último dia 8 de maio, foi solto na tarde de hoje (17) após pagar fiança de R$ 15 mil.

Douglas foi surpreendido na manhã de hoje pelos agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) em sua residência. Os policiais encontraram no local uma pistola e duas carabinas escondidas no imóvel.

O crime aconteceu no último dia 8 de maio, durante uma festa de confraternização em comemoração aos 59 anos do município. Os policiais militares, Sargento Valdeci Alexandre da Silva Ricardo e Cabo Bruno César Malheiros dos Santos, encontram-se à disposição da justiça na Corregedoria da Polícia Militar.

De acordo com a defesa do pré-candidato, o advogado Gustavo Pellicioni entrou com pedido de habeas corpus para conceder a liberdade de Douglas sem pagamento de fiança.

Durante a tarde de hoje, o Ministério Público havia dado parecer favorável à liberdade mediante pagamento de fiança. No final da tarde, o Judiciário acatou o pedido e aplicou a multa de R$15 mil.

Acertando o pagamento, Douglas será solto. De acordo com as investigações, o Ministério Público assumiu o caso e pediu total acesso aos autos.

Na manhã de hoje (17), o ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo (PSDB), foi alvo de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado).

Conforme as apurações iniciais, o juiz Luciano Pedro Beladelli havia autorizado mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Douglas Figueiredo, mas os investigadores acabaram encontrando uma pistola 9mm e um carregador com 14 munições; e duas espingardas, uma de calibre 38 e a outra .22 sem numeração.

Após o flagrante, o pré-candidato do PSDB foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde prestou depoimento e alegou que as armas apreendidas eram de seu pai falecido.

No caso dos policiais militares, sargento Valdeci Alexandre da Silva Ricardo e cabo Bruno César Malheiros dos Santos, encontram-se à disposição da justiça na Corregedoria da Polícia Militar.



O advogado de defesa dos policiais Lucas Arguello, confirmou que os militares se apresentaram espontaneamente. Em nome deles, haviam mandados de prisão temporária, com prazo de 5 dias.

“Os Policiais Militares apresentaram-se espontaneamente para cumprimento dos mandados de prisões temporárias, pois acreditam e confiam fielmente no Poder Judiciário, e tão breve será elucidado o ocorrido, e assim confirmada as versões dos mesmos, que agiram no estrito cumprimento do dever legal e em clara legítima defesa”.

Laudo confirma tiros nas costas



Conforme as investigações em que o Correio do Estado teve acesso, o ex-vereador de Anastácio e ex-secretário de planejamento do município de Miranda, Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital, foi baleado com dois tiros nas costas por policiais militares à paisana durante uma festa de confraternização, na BR-262, na última quarta-feira (8).

De acordo com informações da perícia técnica, um dos disparos atravessou o peito e o outro atingiu a barriga, causando apenas um ferimento superficial que passou raspando na pele, saindo próximo ao umbigo. Durante o interrogatório realizado no último dia 9 de maio, os policiais afirmaram ter atirado em Dinho em legítima defesa.

Anastácio. O evento é tradicional na cidade, reunindo empresários e políticos locais.

No decorrer do evento, Dinho iniciou uma discussão acalorada com Douglas Figueiredo (PSDB), logo após o ex-prefeito anunciar o atual prefeito da cidade, Nilton Alves, como pré-candidato pelo partido



Segundo testemunhas, Dinho Vital estava visivelmente embriagado e tentou agredir Douglas, sendo contido pelos presentes e retirado do local.

Ainda de acordo com o depoimento dos policiais, após o ex-vereador sair da chácara, eles decidiram abordá-lo do lado de fora. Dinho retornou ao evento armado, e quando os policiais à paisana se aproximaram, ele saiu do carro com a arma em punho, apontando-a para os policiais.

Ainda de acordo com a versão dos policiais, o ex-vereador disparou primeiro e os policiais reagiram atirando em legítima defesa.

Em nota ao Correio do Estado, a assessoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou que os policiais militares que estavam de folga foram chamados por participantes do evento para intervir em uma ocorrência envolvendo uma pessoa armada.

Diante da preocupação dos presentes no evento, os policiais se deslocaram até o local e identificaram um homem armado com uma pistola. Eles anunciaram que eram policiais militares e ordenaram que o homem colocasse a arma no chão. No entanto, mesmo diante dessa ordem legal, o homem não acatou e, com a arma em punho, avançou em direção aos policiais. Diante do risco iminente à vida dos policiais e de terceiros, eles efetuaram disparos contra o homem armado.

A reportagem do Correio do Estado tentou contato novamente com a Polícia Militar questionado sobre os tiros nas costas, mas os contatos não foram respondidos e o canal ficou aberto para uma resposta da corporação.



