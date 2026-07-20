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Justiça proíbe que presos fiquem detidos em delegacias de MS

Justiça determinou ó fim da custódia rotineira de presos e adolescentes em conflito com a lei nas dependências da Polícia Civil e deu prazo de 180 dias para o Estado se adequar a decisão

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

20/07/2026 - 17h15
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Desembargadores da 5ª Câmara Cível de Mato Grosso do Sul negaram recurso do Estado e confirmaram sentença que determina o fim da custódia de presos e adolescentes apreendidos em celas de delegacias da Polícia Civil do Estado.

Em primeira instância, a ação civil coletiva foi  ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS), pleiteando a desobrigação da Polícia Civil de custodiar presos e
adolescentes infratores, ainda que em caráter provisório, em dependências de prédios e unidades da Polícia Civil. 

O pedido foi deferido pela 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, mas o Governo do Estado entrou com apelação civil contra a sentença, que foi indeferida por unanimidade.

Dentre as razões recursais, o Estado alegou que os policiais civis são encarregados da detenção e guarda do preso até a liberação ou transferência à custódia dos agentes penitenciários e que seria inevitável que os policiais atuem na guarda de presos em situações pontuais e temporárias.

O Estado também afirmou que embora haja legislação federal sobre o tema, o argumento "carece de fundamento", citando necessidade de iniciativa do governador para sua efetivação.

Por fim, o governo alegou que a reorganização estrutural da custódia de presos envolve definição de logística, infraestrutura, redistribuição de efetivo, orçamento e cooperação interinstitucional, que são matérias típicas da esfera administrativa e que a decisão judicial avança sobre a autonomia do Executivo Estadual.

Desta forma, foi pedido prazo para apresentação de plano ou meios adequados para atingir o resultado ou subsidiariamente, a concessão de prazo significativamente mais dilatado.

Decisão judicial

Na decisão, os desembargadores ressaltaram que a custódia de presos em e adolescentes em unidades da Polícia Civil é vedada como regra, conforme determina a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023), que estabelece que a custódia de presos em unidades da Polícia Civil só pode ocorrer em situações excepcionais previstas em lei.

Os magistrados afirmaram ainda que legislação federal prevalece sobre normas estaduais incompatíveis e, desta foram, a determinação judicial não viola a autonomia do Poder Executivo, apenas garante o cumprimento da lei.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) também destacou que a função constitucional da Polícia Civil é atuar na investigação criminal e na polícia judiciária, enquanto a custódia permanente de pessoas privadas de liberdade é atribuição da Polícia Penal.

Além disso, afirmou que dificuldades estruturais não justificam o descumprimento da legislação federal.

Assim, o recurso foi negado. O Estado terá o prazo de 180 dias para reorganizar a estrutura da segurança pública e adequar o cumprimento da decisão.

Interditado

Caminhão atinge fiação, destrói postes e interdita trecho na Avenida das Bandeiras

Impacto foi suficiente para desgarrar dois postes do chão e provocar queda de fiação

20/07/2026 16h20

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um caminhão-baú destruiu parte da fiação e interditou trecho equivalente a 300 metros na Avenida das Bandeiras, incidente ocorrido por volta das 13h30 desta segunda-feira (20). 

Conforme apurado pela reportagem, o caminhão transitava sentido bairro-centro, quando o baú atingiu parte da fiação, impacto suficiente para desgarrar dois postes do chão e provocar queda de fiação no meio da avenida. 

Apesar do incidente, trabalhadores da região alegaram que o motorista permaneceu no local por alguns minutos, falou ao telefone e se retirou sem acionar os órgãos competentes. 

Diante do ocorrido, equipes da Energisa e da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) foram acionadas e fazem o controle do fluxo de veículos no local.

Quem seguia sentido bairro-centro, pode contornar o trajeto interditado por meio da Rua Ceres, enquanto quem faz o trajeto contrártio pode desviar através da Rua Esso.  

Parte da região segue sem energia elétrica. 

Operação Gutenberg

Médica paga fiança e é a quarta investigada a deixar a prisão na Operação Gutenberg

Olívia Paroschi Jafar é a quarta investigada a deixar a prisão na Operação Gutenberg, que apura suposto esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.

20/07/2026 16h12

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A médica Olívia Paroschi Jafar deixou o sistema prisional após decisão da Justiça que revogou sua prisão preventiva mediante pagamento de fiança. Ela é investigada na Operação Gutenberg, que apura suposto esquema de fraudes em contratos públicos em Mato G

A médica Olívia Paroschi Jafar deixou o sistema prisional após decisão da Justiça que revogou sua prisão preventiva mediante pagamento de fiança. Ela é investigada na Operação Gutenberg, que apura suposto esquema de fraudes em contratos públicos em Mato G Foto: Divulgação

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Após passar 11 dias presa, a médica Olívia Paroschi Jafar deixou o sistema prisional no último sábado (18), beneficiada por decisão da Justiça que autorizou sua liberdade mediante o pagamento de fiança.

Investigada na Operação Gutenberg, ela é suspeita de integrar um suposto esquema de fraudes em contratos públicos que, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), movimentou mais de R$ 27 milhões.

Com a decisão judicial, Olívia se tornou a quarta investigada da Operação Gutenberg a deixar o sistema prisional desde a deflagração da investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A fiança foi fixada em R$ 20 mil.

Olívia integra um dos núcleos familiares alvos da Operação Gutenberg. Além dela, também foram presos sua mãe, a empresária Rossana Paroschi Jafar, e os irmãos Felipe Paroschi Jafar e Giovanni Paroschi Jafar, todos investigados por suposta participação no esquema apurado pelo Gaeco.

A liberdade da médica amplia a sequência de mudanças nas medidas cautelares impostas aos investigados e ocorre poucos dias após outras decisões judiciais que também revogaram prisões preventivas de alvos da investigação.

Decisão impôs medidas cautelares

Embora tenha deixado o presídio, Olívia continuará respondendo às investigações. A Justiça substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, entre elas o comparecimento periódico em juízo e outras restrições que visam garantir o andamento da investigação.

Olívia é investigada por suposta participação na organização criminosa alvo da Operação Gutenberg, que apura fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública.

Na decisão que revogou sua prisão preventiva, a Justiça destacou que ela não integraria o núcleo de comando do grupo, sem afastar a continuidade das investigações sobre sua eventual participação.

A defesa sustenta que a médica não participou dos crimes investigados e nega qualquer envolvimento com o suposto esquema.

A revogação da prisão, no entanto, não representa absolvição nem significa o encerramento das investigações. O inquérito permanece em andamento sob responsabilidade do Ministério Público e do Gaeco.

Outras solturas

A saída de Olívia da prisão ocorre um dia depois de a Justiça revogar a prisão preventiva do advogado e servidor público municipal Geancarlo Leal de Freitas, que deixou o presídio na sexta-feira (17).

Investigado na mesma operação, Geancarlo teve a liberdade concedida pelo Núcleo de Garantias após manifestação favorável do próprio Ministério Público Estadual. Conforme a decisão, deixaram de existir os requisitos que justificavam a manutenção da prisão preventiva.

Também pesaram na decisão documentos apresentados pela defesa demonstrando que o investigado é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e exerce atividade profissional lícita.

Com isso, foi expedido alvará de soltura, desde que ele não estivesse preso por outro motivo.

A defesa, representada pelo advogado Tiago Bunning, afirmou que os esclarecimentos apresentados durante a investigação levaram o próprio Ministério Público a concordar com o pedido de liberdade.

Segundo os advogados, Geancarlo não praticou qualquer crime e sua prisão decorreu exclusivamente do fato de ocupar cargo público no município de Dourados.

Outro beneficiado foi Joatan Gomes Peixoto, ex-sócio-administrador da Editora Avante. A Justiça revogou sua prisão preventiva e determinou que ele cumpra prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Já Jessyca Duarte Burgatt, presa no último dia 11, também deixou o presídio após obter autorização para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A decisão levou em consideração o fato de ela ser mãe de uma criança de apenas um ano.

Apesar das alterações nas medidas cautelares, todos continuam respondendo às investigações.

Esquema investigado

Deflagrada em 7 de julho, a Operação Gutenberg é considerada uma das maiores ofensivas recentes do Gaeco contra um suposto esquema de corrupção envolvendo contratos públicos em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Ministério Público, empresários, servidores públicos, agentes políticos e intermediários teriam estruturado uma organização criminosa destinada a fraudar licitações, direcionar contratos, praticar corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a administração pública.

Conforme as investigações, o grupo utilizava a estrutura da saúde pública como mecanismo para favorecer empresas privadas.

De acordo com o MPMS, vagas para consultas, exames, cirurgias e internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) eram direcionadas a determinados municípios que, posteriormente, contratavam a Editora Avante (Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços Editoriais Ltda.) e a Gráfica Alvorada para aquisição de livros paradidáticos.

As apurações apontam que o esquema movimentou mais de R$ 27 milhões, valor identificado a partir da análise de contratos públicos, transferências financeiras e documentos apreendidos durante a investigação.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás.

Atuação em dezenas de municípios

O procedimento investigatório também indica que a atuação da Editora Avante alcançou pelo menos 29 prefeituras sul-mato-grossenses.

Entre os municípios citados estão Dourados, Campo Grande, Miranda, Ivinhema e Ladário, além de outras administrações que aparecem em planilhas, propostas comerciais, contratos e movimentações financeiras analisadas pelo Gaeco.

O Ministério Público ressalta, entretanto, que a simples menção dessas prefeituras no procedimento investigatório não significa que todas sejam investigadas ou que seus gestores tenham participado de irregularidades, uma vez que as referências possuem contextos distintos.

Os investigados

Entre os presos na Operação Gutenberg estão a empresária Rossana Paroschi Jafar; a médica Olívia Paroschi Jafar; o ex-comissionado da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Felipe Paroschi Jafar; Giovanni Paroschi Jafar; Rhayane Souza Fanaia; o ex-prefeito de Fátima do Sul e assessor parlamentar Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Junior Vasconcelos; e o coordenador estadual de Regulação Assistencial, Ed Carlo Britto Burgatt.

Também figuram entre os investigados Francisco Anizio dos Santos, Matheus Oliveira Peixoto, os empresários Paulo Rogério de Melo e Douglas Henrique de Melo, pai e filho, além de Gabriel Taquino de Paula, apontados pelo Ministério Público como integrantes do suposto esquema criminoso.

Enquanto parte dos investigados obteve a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, as investigações prosseguem.

O Gaeco e o Ministério Público continuam analisando documentos, contratos, quebras de sigilo e movimentações financeiras para definir a eventual responsabilidade criminal de cada envolvido.

A expectativa é que, com o avanço da instrução, novas decisões sobre prisões, medidas cautelares e eventual oferecimento de denúncia sejam tomadas nas próximas semanas.

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