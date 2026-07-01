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Réu por homicídio, ex-prefeito Alcides Bernal é internado na Santa Casa

Bernal tem quatro stents no coração e foi submetido a um cateterismo na manhã desta quarta-feira

Karina Varjão

Karina Varjão

01/07/2026 - 13h28
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O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal deu entrada no Hospital Santa Casa, na Capital, após passar mal no Presídio Estadual Militar onde cumpre pena pelo homicídio do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini. 

A assessoria de imprensa da Santa Casa confirmou à reportagem que Bernal chegou ao hospital no período da manhã e foi internado para passar por um cateterismo. 

A defesa de Bernal já havia solicitado anteriormente acompanhamento médico do ex-prefeito, já que ele é "cardiopata, diabético, hipertenso e alguém que faz uso de medicação controlada". 

"Ele é cardiopata, tem quatro stents no coração, está com tremor nas pernas, por isso estamos solicitando acompanhamento médico", afirmou o advogado Oswaldo Meza ao Correio do Estado

Ainda ontem, o Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade para ele, que está preso há quase 100 dias pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio.

MP quer ir a júri popular

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou as alegações finais no início do mês, onde pediu à Justiça que o ex-prefeito seja submetido a júri popular.

Conforme o MPMS, a materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos de testemunhas, assim como a autoria.

"Em seu interrogatório judicial, o réu Alcides Jesus Peralta Bernal, no exercício de sua autodefesa, buscou eximir-se da responsabilização penal ao invocar a excludente de ilicitude da legítima defesa. Contudo, a versão por ele apresentada encontra-se completamente dissociada dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Em que pese tente justificar sua conduta alegando que a vítima e o chaveiro teriam feito movimentos bruscos e que supôs estarem armados, o próprio acusado confirma, de forma expressa, ser o autor direto dos disparos de arma de fogo que vitimaram Roberto Mazzini", diz o Ministério Público.

Assim, os promotores afirmam que Bernal deve ser julgado em plenário, para que o caso seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Os promotores justificam ainda o pedido para que ele seja pronunciado por homicídio qualificado, argumentando que o motivo torpe está no fato de Bernal ter agido motivado pelo sentimento de vingança, por não aceitar a perda do imóvel para a vítima. 

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o órgão afirma que restou comprovada, visto que o réu chegou ao imóvel já em posse de arma de fogo, entrou no recinto com rapidez e efetuou os disparos, surpreendendo a vítima.

Já quanto ao meio cruel, o Ministério Público ressalta que está comprovado pelo fato de Bernal ter efetuado o primeiro disparo e, após o fiscal ser atingido, efetuou o segundo à curta distância, com a vítima já caída, fugindo do local em seguida sem prestar socorro.

O caso

O crime ocorreu no dia 24 de março. Alcides Bernal matou o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

A disputa pelo imóvel começou em 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais.

No dia 24, Bernal flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade com a ajuda de um chaveiro.

Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que um dos tiros atravessou a região da costela.

Nos dias 26 e 27 de maio, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa e também de Bernal.

 

ACIDENTE FATAL

Carreta de cerveja tomba em rodovia, deixa três feridos e um morto na MS-377

Corpo de vítima ficou preso as ferragens mais de 7h até a retirada pelo Corpo de Bombeiros

01/07/2026 12h25

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Montagem / Reprodução redes sociais

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Durante a tarde dessa terça-feira (30), um condutor de uma carreta morreu, após o veículo tombar em meio a MS-377, no trecho entre Água Clara e Inocência, no interior do Estado. O veículo estava carregado de cerveja e o acidente deixou outras três pessoas feridas, além da pista interditada parcialmente até a remoção das garrafas.

O homem, ainda sem identificação divulgada morreu no momento da colisão e seu corpo foi retirado das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros mais de 7h após o acidente.

Segundo informações de sites locais, o tombamento aconteceu por volta das 13h de ontem, quando o motorista da carreta teria perdido o controle da direção e saiu da pista. O veículo então capotou às margens da rodovia e teve a cabine destruída.

O carreteiro morreu no momento, antes do socorro chegar, mas seu corpo foi retirado por volta das 21h. As outras vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, um dos homens com ferimentos graves.

A rodovia ficou interditada parcialmente durante a remoção das caixas e garrafas de cervejas que ficaram espalhadas na via.

Foto: Print reprodução das redes sociais

Em vídeo é possível ver o carro de passeio, um Fiat Palio destruído a margem da rodovia, enquanto a carreta ao fundo está tombada com a carga em volta. Também é possível ver uma espécie de caçamba também destruída e próxima ao carro.

Alguns populares que viram o acidente apontaram que o veículo tentou desviar do carro de passeio que estava parado à margem da rodovia, em que as outras três vítimas estariam pintando o meio fio e isso teria causado a saída da pista, mas sem confirmações por entidades oficiais.

A identidade das vítimas envolvidas no acidente não foram divulgadas e a Polícia Rodoviária investiga o caso para entender a dinâmica do acidente.

 

finalmente

Novo acesso às Moreninhas terá investimento de mais R$ 58 milhões

Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

01/07/2026 11h30

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Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

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Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49. 

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada. 

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou. 

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas. 

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais  R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações. 

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida. 

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões. 

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado. 

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo GrandeDestaque em azul aponta o traçado que terá a avenida que servirá como um segundo acesso à região das Moreninhas

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