Cidades

CIDADE MORENA

Táxis têm reajuste de 15% e km rodado sobe para mais de R$ 4,40 em Campo Grande

Em julho o Sindicato dos Taxistas de MS comemorou a isenção do pagamento da taxa de verificação dos taxímetros

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/09/2025 - 12h00
Por meio de edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo da Cidade Morena publicou o reajuste tarifário de 15% nas bandeiras do táxi em Campo Grande, que já passou a valer a partir do fim da tarde de sexta-feira (12). 

Conforme o texto da portaria, que entrou em vigor a partir da data de publicação ontem (12), o reajuste em questão é resultado de um processo regulatório submetido ao Conselho Municipal de Regulação e Controle Social. 

Feitas as devidas apurações, o diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), José Mario Antunes da Silva, tornou público os percentuais referentes ao exercício de 2025. 

Com isso, as populares "bandeiras" dos táxis anotaram reajustes da ordem de 15%, com os seguintes valores atualizados. 

  • Bandeira I (quilômetro rodado): passa a R$ 3,86;
  • Bandeira II (quilômetro rodado): passa a R$ 4,41  
  • Volume transportado com dimensões superiores a 70 cm x 40 cm x 20 cm: passa a R$ 0,46

É importante explicar que, na chamada "bandeirada do táxi comum", houve um reajuste que foi homologado em 11,11%, que faz o valor ficar fixado em cinco reais. 

Além disso, a tarifa técnica da hora parada, agora, fica estipulada no valor de R$30,91. Houve também o reajuste de 5,14% para a bandeirada do táxi aeroporto, que fica fixada em nove reais. 

Táxi em CG

No passado o setor de táxis em Campo Grande era comandado por "barões e reis", que montaram um verdadeiro monopólio na Cidade Morena através do acúmulo de números de alvarás, que - como bem acompanhou o Correio do Estado - chegou a cair em 45% após a chegada da Uber

Em balanço, enquanto as alternativas para transporte na Capital eram depender de ônibus, mototáxis e táxis, podendo praticar preços que bem entendiam, em 2015 existia um total 486 alvarás ativos. 

Vale lembrar que naquele ano, os aplicativos de transporte (principalmente o Uber) já iniciavam suas operações no Brasil, com sua vinda para a Capital cada vez mais iminente.

Em Campo Grande o Uber chegou em setembro de 2016, época em que a diferença do quilômetro rodado em relação ao táxi atingiu 154%, que tinha um valor médio de R$ 2,80 diante da então nova oferta à época de R$ 1,10.

No passado campo-grandense, uma corrida de táxi entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o terminal rodoviário que fica na saída para São Paulo chegou a valer quase o mesmo que passagens para Bonito, conforme balanço feito no início de agosto de 2014.

Do cenário local, recentemente, em julho deste ano, na figura do diretor-presidente, Flávio Panissa, o Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintáxi-MS) comemou a isenção do pagamento da taxa de verificação dos taxímetros como uma vitória para a categoria.

Barões e monopólios

Sobre o dito "monopólio", os chamados "barões" começaram a montar seus impérios em Campo Grande ainda na década de 70, como o caso Moacir Joaquim de Matos, que chegou a acumular mais de 50 alvarás em seu nome.

Tudo isso acontecia porque, até 1993, não havia um limite imposto de quantos alvarás uma única pessoa poderia acumular. Quando essa regra mudou, Moacir começou a "distribuir" essas permissões. 

Até antes da morte de Moacir, em 2013, a família Matos chegou a responder por mais de 10% de toda a frota de táxis em Campo Grande e, conforme apurado na época, ele deixou 15 no nome da esposa, Francisca Pereira dos Santos, e a mesma quantia para o filho, Elton Pereira de Matos, e oito veículos. 

Importante ressaltar que, apesar desses títulos em seus respectivos nomes, nenhum deles, além de Moacir, atuava diretamente com o empreendimento de táxis. 

Em 11 de abril de 2017 foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), onde os envolvidos em acumular os alvarás foram chamados para depor. 

Além da família Matos, a CPI apurou o segundo maior monopólio, pertencente a Orocídio de Araújo, que também colocou sua esposa, Maria Helena Juliace de Araújo, o cunhado Benevides Juliace Ponce e esposa do cunhado, Gleickermen Bogarim Godoy Ponce no esquema, acumulando 39 carros no nome da família. 

Através desse trabalho, foi constatado que mais de 80% dos alvarás foram transferidos de maneira informal, sendo necessário na época a quebra de sigilo financeiro e fiscal dos envolvidos. 

Já na última etapa dos trabalhos, outras 25 pessoas foram convocadas à Câmara Municipal, já que a situação até o momento apontava para 980 alvarás de permissão de exploração do serviço de táxi e mototáxi em Campo Grande.

 

BRASIL

STF valida alta programada e fim automático de auxílio-doença do INSS

Regra autoriza o fim automático, em 120 dias, do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, sem necessidade a realização de nova perícia médica do beneficiário

13/09/2025 13h30

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

De forma unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) validou a regra que autoriza o fim automático, em 120 dias, do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem que seja necessária a realização de nova perícia médica do beneficiário.

Pela mesma decisão, o INSS também fica autorizado a estimar uma data, anterior aos 120 dias, para a cessação automática do benefício e o retorno do segurado ao trabalho, também sem perícia médica.

O caso foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada às 23h59 desta sexta-feira (12). O tema possui repercussão geral. Isso significa que a decisão do Supremo é vinculante, isto é, deve servir de base para a análise de todos os casos semelhantes que tramitem em qualquer tribunal do país.

Os procedimentos foram inseridos por duas medidas provisórias editadas e convertidas em lei em 2017, mas eram contestados por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe para afastar o fim automático do benefício e realizar nova perícia médica.

A Justiça sergipana entendeu que o tema não poderia ter sido regulamentado por meio de medida provisória, e que por isso o fim automático do benefício, sem nova perícia para atestar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ocorrer.

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material, e que o fim automático do benefício por data programada ou no prazo de 120, conforme previsto na legislação, somente ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação em tempo hábil. Sendo assim, não haveria qualquer restrição no direito ao benefício.

Voto

Todos os ministros seguiram o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as irregularidades formais alegadas e salientou que os dispositivos sobre a cessação automática do benefício não alteraram a proteção do trabalhador com carteira assinada.

“Pode-se observar que não houve, a rigor, alteração substancial nas disposições constitucionais que tratam da cobertura previdenciária dos eventos de doença ou invalidez temporário”, escreveu o ministro.

Oficialmente chamado Benefício por Incapacidade Temporária, o auxílio-doença é direito do trabalhador formal que esteja regular com as contribuições previdenciárias.

 

MATO GROSSO DO SUL

Megafábrica e Senai investem na capacitação para o setor da celulose em MS

Estudantes que devem terminar a capacitação em fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio, de R$ 1,5 mil em incentivo aos estudos

13/09/2025 12h59

Canteiro da Arauco em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo

Canteiro da Arauco em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo Divulgação

Começaram nesta última semana as aulas da Arauco, responsável pelas obras do Projeto Sucuriú, em Inocência, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para capacitação e qualificação da mão de obra para fortalecer a indústria da celulose em Mato Grosso do Sul. 

Distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, a megafábrica da gigante chilena é erguida às margens do Rio Sucuriú, batizando o novo projeto da Arauco que deve entrar em operação ao final de 2027. 

Batizado de "Abrace este Projeto", a previsão é capacitar mais de 500 pessoas para trabalharem no setor de papel e celulose no Estado, com aulas nos municípios de: 

  • Três Lagoas, 
  • Paranaíba e 
  • Inocência

Valorização e incentivo

Com foco na formação de qualidade, os estudantes que devem terminar a capacitação no fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio de R$1,5 mil em incentivo aos estudos, uma vez que as aulas são ministradas nos períodos integral e noturno, na unidade Senai de cada localidade. 

Ampliando a mão de obra, Rosangela Soares, de 52 anos, por exemplo, é técnica em Segurança do Trabalho nas obras do projeto Sucuriú e, após ter exercido a mesma função em uma fábrica do Rio Grande do Sul, espera alçar novos vôos por meio do "Abrace esse projeto". 

"Busco agora aprofundar meu conhecimento sobre a área. Participei de todas as seleções e fiquei muito feliz em ter conseguido chegar até aqui. Espero que todos os meus colegas cheguem até o final, e que essa fábrica siga contribuindo com ações como estas, que visam o crescimento profissional regional, gerando conhecimento e agregando com o bem-estar social", diz.

Além de dar novos horizontes para quem já trilha a jornada no mercado de trabalho, a ação é ainda alicerce para aqueles que querem qualificação para construírem uma carreira, como no caso da estudante Ana Mel Rodrigues. 

Aos 19 anos, ela faz questão de ressaltar a realidade vivida no interior de Mato Grosso do Sul, que têm se diversificado com as referências do setor de papel e celulose. 

"acredito que esta capacitação irá agregar para meu currículo, abrindo novas possibilidades no mercado de trabalho. O curso representa para mim um novo ciclo que se inicia, embora eu ainda seja muito jovem, eu já viso mergulhar em uma carreira profissional sólida, e esta é uma oportunidade incrível", disse.

Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade & Relações Institucionais da Arauco, durante as aulas inaugurais nesta semana, foi claro em apontar o apoio a ser recebido por parte do Senai-MS. 

"Técnico e de aprendizado mas é uma jornada que depende de cada um de vocês também. É necessário ter foco.  "A indústria precisa de profissionais que buscam alternativas, que se interessam e correm atrás de conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então aproveitem cada minuto, e todo o suporte do SENAI-MS. Espero encontrá-los em 2027 dentro da nossa planta, dentro da nossa operação logística, e da nossa operação Florestal", complementa ele em nota enviada pela companhia. 

Segundo o próprio prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com o município cada vez mais perto de receber a megafábrica, a realidade econômica local foi transformada. 

"Antes os maiores empregadores em Inocência eram o laticínio, com cerca de 120 pessoas, e também a prefeitura, com 500 funcionários, e a população precisava se deslocar, ir embora de nossa cidade para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E hoje, atraímos profissionais de todas as partes do país para trabalharem aqui, e fazerem parte do crescimento e desenvolvimento de Inocência".

Megafabrica

Esse projeto da Arauco em Inocência, abastecido com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado. 

Vale lembrar que somente os alojamentos locais, como abordado pelo Correio do Estado, já consomem 300% mais energia que toda Inocência, conforme revelado por Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS. 

Segundo o diretor, enquanto Inocência consome 2.5 megawatts de energia, só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts e a fábrica está sendo erguida com base em parâmetros que prevêem capacidade de geração superior a 400 MW e aproximadamente 200 MW destinados à demanda de consumo interno.

Cabe lembrar também, conforme publicado no Correio do Estado, que Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários da megafábrica, uma vez que, contrário ao previsto na concessão da licença de instalação, os trabalhadores estão alojados a cerca de 40 km de distância. 

Além disso, os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões) na primeira etapa para US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões) no projeto Sucuriú

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo. 

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

 

