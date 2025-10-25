TCE e MPMS batem cabeça sobre "conto de fadas" que endivida prefeituras

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Decisões tomadas em julho e dezembro do ano passado sobre a série de contratos do escritório de advocacia Nunes Golgo & Alves com prefeituras de Mato Grosso do Sul mostram que integrantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado literalmente estão batendo cabeça sobre o mesmo assunto. 

No dia 5 de julho do ano passado a promotora de Bataguassu, Patrícia Almirão Padovan, arquivou uma denúncia em que o ex-prefeito Akira Otsubo (21 a 24) havia feito contra seu antecessor, o delegado aposentado Pedro Arlei Caravina, que presidiu o município entre 2017 e 2020.

Atualmente, Pedro Caravina é deputado estadual e quem comanda a prefeitura de Bataguassu, cidade na divisa com São Paulo, é sua esposa, Wanderleia. 

A denúncia apontava que o município havia sido inscrito no CADIN (lista suja dos órgãos públicos que impede que recebam transferências ou façam empréstimos) porque estava devendo R$ 2.893.080,92 à Receita Federal. 

Esta dívida surgiu porque entre agosto de 2017 e agosto do ano seguinte a prefeitura de Bataguassu, sob orientação do escritório Nunes Golgo, deixou de recolher em torno de R$ 1,6 milhão em impostos trabalhistas à Receita.

E, além dos quase R$ 2,9 milhões que devia à Receita, a prefeitura ainda pagou pouco mais de R$ 332 mil aos advogados, que haviam firmado contrato de risco que lhes garantia o repasse de 20% daquilo que a administração municipal conseguiria recuperar da Receita Federal. 

O contrado com os advogados previa que receberiam somente depois que esta restituição estivesse garantida. Porém, a prefeitura fez o pagamento antecipadamente e depois acabou descobrindo que havia caído numa espécie de "conto de fadas". 

Em sua defesa à promotora de Bataguassu, o escritório Nunes Golgo alegou que a administração municipal perdeu os prazos e não soube se defender diante das cobranças da Receita Federal. 

"O município não cumpriu prazos, não comunicou as ocorrências (intimações e decisões) à parte contratada, e, pelo visto, também não adotou nenhuma providência judicial para a discussão do mérito e tampouco para garantir a manutenção de CND e impedir a inscrição no CADIN". 

Ou seja, depois de ter embolsado os  mais de R$ 330 mil, o escritório se esquivou e atribuiu a responsabilidade pela cobrança à administração municipal.

E, apesar de ter recebido seus pagamentos antes de o sucesso da recuperação de receitas ter sido comprovada, a promotora de Batagussu entendeu que não havia indício de ilegalidade ou crime e por isso engavetou a denúncia de Akira Otsubo, que teve de parcelar os R$ 2,9 milhões com a Receita para conseguir administrar a prefeitura. 

Akira Otsubo alegava que "A contratada (Nunes Golgo) deixou de atender às exigências realizadas pela Fazenda, no sentido de apresentar a origem dos créditos realizados nas compensações ocorridas em 2017, resultando na cobrança de R$ 2.893.080,92 a ser pago a título de valores exigidos e não recolhidos", o que não convenceu a promotoria, que preferiu acatar a argumentação dos advogados.

GLÓRIA DE DOURADOS

Situação exatamente igual, mas com números maiores, ocorreu em  Glória de Dourados praticamente no mesmo período. Nesta cidade, porém, o contrato passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que não só viu ilegalidade, como determinou o bloqueio dos bens do ex-prefeito e de três sócios do escritório de advocacia.

De acordo com publicação do  TCE-MS feita em dezembro do ano passado, a prefeitura de Glória de Dourados sofreu um um prejuízo de R$ 2.169.494,71 por conta do suposto "conto de fadas" do escritório.

Parte do prejuízo, de R$ 1,003 milhão, é referente a pagamentos indevidos feitos aos advogados, e o restante, R$ 1,165 milhão, relativo a juros e multas aplicados pela Receita Federal.

Por conta do não pagamento de R$ 3.943.499,18 em tributos, da multa e dos juros, no fim do ano passado a prefeitura de Glória de Dourados tinha uma dívida de R$ 5.618.751,73 com a Receita Federal. A prefeitura foi obrigada a parcelar a conta em 20 anos para não ficar com o nome sujo. 

Em sua defesa, o escritório alegou exatamento o mesmo que havia dito anteriormente ao MP de Bataguassu: a culpa da cobrança é da prefeitura, que não soube se defender ao ser cobrada pela Receita Federal e que chegou a elaborar uma defesa, mas que os prazos haviam se expirado.

Neste caso, porém, o Tribunal de Contas não aceitou o argumento e exigiu cópia desta suposta defesa, que nunca chegou a ser enviada ao TCE. 

Ao perceber o rombo, o TCE-MS pediu explicações ao então prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes, que comandou a prefeitura de 2016 até o fim do ano passado. Ele informou ao órgão que instaurou procedimento interno na prefeitura, mas não conseguiu mais encontrar os advogados para exigir explicações. 

E por conta deste julgamento do TCE relativo a Glória de Dourados, o Ministério Público de Mundo Novo resolveu instaurar inquérito civil, conforme publicação do diário oficial do último dia 17,  para investigar uma situação idêntica naquele município. 

Em Mundo Novo, os advogados prometram a recuperação de R$ 2,16 milhões. Por conta disso, o escritório faturou pouco mais de R$ 430 mil nesta cidade.  

No caso de Mundo Novo, o promotor já deixou claro que não vai se contentar em ouvir só escritório de advocacia. Ao longo da última semana a investigação caminhou e ele pediu ajuda ao Tribunal de Contas e à Receita Federal para tentar entender se existe alguma ilegalidade nos pagamentos ao escritório. 

Além de Bataguassu, Glória de Dourados e Mundo Novo, o escritório também prestou serviços a mais nove prefeituras: Selvíria, Inocência, Tacuru, Eldorado, Iguatemi, Corguinho, Deodápolis, Figueirão, Chapadão do Sul.

E nesta relação divulgada pelo Tribunal de Contas não aparecem as cidades que firmaram contrato com a empresa Ibrama, que pertence aos mesmos adogados e que também firmou uma série de parcerias em Mato Grosso do Sul. 

A orientação do comando do TCE é para que seja aberta investigação em todas as cidades onde os advogados atuaram.  

TUDO NO INÍCIO

Em e-mail enviado ao Correio do Estado, o escritório de advocacia alega que tanto a decisão do Tribunal de Contas quanto a investigação da promotoria de Mundo Novo estão em fase inicial e que não comprovam nenhuma ilegalidade. 

Reafirma, também, que "a dívida cobrada pela Receita Federal, que gerou o suposto "rombo", decorreu de culpa exclusiva do município, que "quedou-se inerte" e não respondeu à intimação da Receita Federal.

Os advogados dizem ainda que "a narrativa criada pela Matéria (publicada dia 18)  está causando prejuízos materiais concretos à notificante, que foi informada da rescisão de contrato vigente em decorrência direta da reportagem, além do prejuízo moral, consubstanciado em diversos questionamentos que vem sendo feitos por parceiros e clientes, colocando em xeque um histórico de trabalho, dedicação e resultados". 


 

CAARAPÓ (MS)

Indígenas e fazendeiros voltam a disputar terras e PM é acionada

Guarani-Kaiowá atearam fogo contra a sede e maquinários da fazenda

25/10/2025 11h00

Trator incendiado por indígenas

Trator incendiado por indígenas Divulgação/PMMS

Indígenas Guarani-Kaiowá e fazendeiros voltaram a brigar e disputar terras da Fazenda Ipuitã, na manhã deste sábado (25), na área rural de Caarapó, município localizado a 278 quilômetros de Campo Grande.

Com isso, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionados para apaziguar os ânimos e restabelecer a ordem no local.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para conter a ocupação de um grupo de indígenas armados que estava acessando a propriedade rural. Os Guarani-Kaiowá atearam fogo contra a sede e maquinários da fazenda.

Trator incendiado por indígenasEncruzilhada para furar pneu de viaturas policiais. Foto: Divulgação/PMMS

Força Nacional de Segurança Pública e Corpo de Bombeiros Militar também deram apoio à ocorrência, com o objetivo de garantir a tranquilidade e ordem pública.

De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), os povos originários tentavam retomar a Fazenda Ipuitã, sobreposta à Terra Indígena Guyraroká, em Caarapó (MS), quando foram barrados pelos policiais.

Segundo o Cimi, uma menina de 17 anos foi sequestrada e acabou sendo resgatada na sede da fazenda. Por isso, os Guarani e Kaiowá decidiram não mais sair do local.

“O ataque ainda não ocorreu porque a Força Nacional de Segurança Pública se interpôs entre os agentes do DOF e os indígenas. Um helicóptero passou a fazer manobras e a dar rasantes sobre os Guarani e Kaiowá. A Terra Indígena Guyraroká é uma terra declarada desde 2011 pelo Estado brasileiro. Além disso, desde 2018 os Guarani e Kaiowá fazem reiteradas denúncias às autoridades brasileiras”, afirmou o Conselho por meio de nota publicada nas redes sociais.

A PMMS afirmou, por meio de nota enviada à imprensa, que “reforça seu compromisso com a manutenção da ordem pública, a segurança da população e o cumprimento da lei, atuando sempre de forma técnica, legal e proporcional”.

Área rural do município de Caarapó é palco de dezenas de ataques e mortes, há décadas, em razão de conflitos agrários.

AFETO

'Toucas Malucas' geram esperança em neonatologia do HRMS

Mães com bebês internados a 2 meses tem momento de descontração e carinho com os filhos recém-nascidos que ainda não podem ir para casa

25/10/2025 10h35

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados

'Touca maluca' gera momento para colorir e dar esperança para mães de recém-nascidos internados Foto / Divulgação

No mês das crianças, o ‘cabelo maluco’ já virou tradição. Para as mães que estão com seus recém nascidos internados no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a ‘touca maluca’ foi um momento para colorir e dar esperança para atravessar o período em que estão.

Proposta pela equipe multiprofissional do Hospital, a ação levou descontração, criatividade e acolhimento para as famílias que passam pela internação dos seus pequenos.

Inspirada na tendência do ‘cabelo maluco’, a terapeuta ocupacional da unidade, Grazielle Rodrigues, explica que a ideia surgiu, porque seu trabalho vai além do cuidado com os bebês, e envolve também o bem-estar das mães.

“O objetivo é de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres que vivem um momento tão delicado. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo das experiências da internação”, afirma.

Segundo Grazielle, a ideia das toucas surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar. As mães, que aprovaram a ideia, participaram da confecção das toucas. 

"Transformamos em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma de elas enxergarem o futuro — hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completa a terapeuta.

As mães aprovaram a ideia e a encararam com a leveza proposta. Entre elas, a mãe do Bernardo, Katyelim Nathalia de Jesus, de 24 anos, que conta que as ‘toucas’ trouxeram alívio emocional.

Há dois meses no hospital, Katyelim diz que a proposta serve como distração do ambiente tenso que fica devido a situação vivenciada. “Cheguei aqui com quase 26 semanas, e essas atividades ajudam a gente a descontrair. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, disse a mãe, enquanto confeccionava a touca.

Para a mãe da Ísis Valentina, Jennifer Fernanda, a atividade também foi uma oportunidade de expressar afeto. “Achei bem legal, principalmente porque ajuda a gente a distrair. Criei a touca dela pensando nela mesma, no que iria combinar com ela”, relatou.

Outra participante, Nicolly de Oliveira Pereira, de 20 anos, mãe da pequena Maria Helena — nascida com 29 semanas —, descreveu a experiência como transformadora e disse ter sua bebê como maior motivação..

“A atividade foi maravilhosa, faz com que a gente se distraia um pouco e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.”

Além da mãe de Maria Helena, a avó, Joyce Carmo de Oliveira, de 42 anos, também participou do momento para aliviar o momento que a filha e a neta enfrentam. “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

HRMS

Com selo de Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) – criado pela Unicef e OMS, para reconhecer hospitais que promovem e apoiam o aleitamento materno –, desde 2003, o Hospital Regional do Estado é referência em gestação de alto risco e neonatologia. 

A unidade ainda é Centro de Referência Estadual do Método Canguru em Mato Grosso do Sul, que é uma política de saúde brasileira que oferece cuidado integral e humanizado entre bebês recém-nascidos, especialmente prematuros e suas famílias.

Dividido em três etapas, o método é baseado no contato pele a pele desde o início e contínuo entre pais e bebês, seguido de acompanhamento na fase hospitalar e quando já estão em casa.

