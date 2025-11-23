Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tentativas de fraudes com documentos mais que dobram de 2022 a 2025

CNH tem alta nas fraudes: 8% dos casos em 2022 e 14% em 2025

Agência Brasil

23/11/2025 - 22h00
A consolidação do comércio on-line e das instituições financeiras digitais intensificou um dos crimes mais tradicionais da humanidade: golpes com documentos de terceiros. De 2022 a 2025, as tentativas de fraude documental no Brasil mais do que dobraram, saltando de cerca de 19 mil para mais de 51 mil no acumulado de 2025.

A conclusão consta de levantamento da Caf, empresa especializada em verificação inteligente de documentos. Os dados mostram uma escalada contínua do problema.

  • 2022: mais de 19 mil tentativas;
  • 2023: mais de 66 mil;
  • 2024: mais de 37 mil;
  • 2025: mais de 51 mil (no acumulado do ano).

CNH: documento preferido

Segundo a empresa, a carteira de identidade permanece como o documento mais visado. Em 2025, 84% das tentativas de fraude envolveram o Registro Geral (RG), que continua sendo amplamente utilizado e tem grande variedade de versões em circulação. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também registrou aumento na participação das fraudes, passando de 8% dos casos em 2022 para 14% em 2025.

Para o diretor de tecnologia da Caf, José Oliveira, a multiplicidade de modelos de RG ainda presentes no país amplia o risco de manipulação, num cenário em que a Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo adotada de forma escalonada. Ele afirma que soluções tecnológicas vêm se tornando essenciais para detecção de irregularidades.

“O Brasil convive com inúmeras versões de RG em circulação, o que amplia a superfície de fraude. Isso torna inviável depender apenas de inspeção visual ou de processos manuais”, enfatiza.

Oliveira explica que sistemas baseados em inteligência artificial conseguem identificar sinais de adulteração digital com maior precisão, mas destaca que a combinação entre tecnologia e análise humana ainda oferece o índice mais elevado de eficácia, chegando a 98% de acerto na detecção de fraudes.

Análises

O levantamento utilizou uma tecnologia denominada Documentoscopia, que combina verificação automatizada, captura assistida, extração de dados por OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e análise especializada. Apenas em 2025, mais de 11 milhões de documentos foram analisados pela plataforma da empresa.

Fundada em 2019, a Caf atua no desenvolvimento de tecnologias antifraude com soluções de verificação biométrica, reconhecimento documental e validação de identidade usadas principalmente em sites e aplicativos.

ÁREA URBANA

MPE exige fim do crescimento desordenado de Bonito

Entre as determinações, o MP orienta que a Prefeitura intensifique de forma imediata a fiscalização sobre qualquer tipo de parcelamento do solo, especialmente em áreas rurais próximas ao perímetro urbano

24/11/2025 09h15

A recomendação, aponta que o crescimento urbano desordenado tem provocado impactos ambientais e sociais significativos

A recomendação, aponta que o crescimento urbano desordenado tem provocado impactos ambientais e sociais significativos Governo de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul emitiu uma recomendação formal para que a Prefeitura de Bonito fortaleça, com urgência, a fiscalização sobre loteamentos irregulares no município. O documento publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (24), foi expedido pela 2ª Promotoria de Justiça após a abertura de um Inquérito Civil, que apura a existência de um parcelamento ilegal aproximadamente 800 metros à frente do SIMPOL.

A recomendação, assinada no dia 12 de novembro, aponta que o crescimento urbano desordenado tem provocado impactos ambientais e sociais significativos, problema que já foi identificado pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que sugeriu a interrupção imediata das atividades no local investigado.

Entre as determinações, o MP orienta que a Prefeitura intensifique de forma imediata a fiscalização sobre qualquer tipo de parcelamento do solo, especialmente em áreas rurais próximas ao perímetro urbano. Caso sejam identificadas irregularidades, o Município deve notificar proprietários, aplicar multas, embargar obras e impedir novas ocupações.

O documento também destaca a necessidade de lavrar autos de infração, exigir licenciamento ambiental e comunicar a Polícia Civil quando houver indícios de crimes previstos na Lei Federal 6.766/1979, legislação que regula loteamentos e desmembramentos urbanos.

A Promotoria ainda recomenda a implementação de um sistema permanente de monitoramento das áreas mais suscetíveis à ocupação irregular, utilizando tecnologias de georreferenciamento e imagens de satélite. A ideia é permitir que a Prefeitura identifique rapidamente novos parcelamentos clandestinos.

O Município também deve criar canais para recebimento de denúncias sobre loteamentos irregulares, garantir sigilo aos denunciantes e realizar campanhas educativas alertando sobre os riscos e consequências de comprar lotes ilegais.

Riscos ambientais 

De acordo com o Ministério Público, loteamentos feitos sem autorização geram danos ambientais, como supressão de vegetação nativa, erosões e ocupação de áreas de preservação, e sobrecarregam a infraestrutura urbana, já que essas áreas normalmente não possuem rede de água, esgoto, iluminação ou drenagem.

A Promotoria destaca que a omissão do poder público pode gerar responsabilidade do próprio Município diante de danos ambientais ou urbanísticos.

Por fim, foi estabelecido um prazo de 30 dias úteis para que a Prefeitura informe se acata as recomendações e quais medidas foram tomadas até o momento. A partir daí, o Município deverá encaminhar relatórios semestrais com dados sobre embargos, autuações, fiscalizações e processos de regularização.

O órgão reforça que o não atendimento pode resultar em ações judiciais, incluindo Ação Civil Pública.

RECAPEAMENTO

Obras do pacotão de R$ 544 milhões para asfalto começam em abril

Secretaria de Infraestrutura de Campo Grande afirmou que espera lançar licitações em janeiro de 2026

24/11/2025 08h50

Ruas do Jardim Noroeste devem ser contempladas com obras de drenagem e pavimentação

Ruas do Jardim Noroeste devem ser contempladas com obras de drenagem e pavimentação Gerson Oliveira

As obras do pacote de requalificação de ruas de Campo Grande, no valor de R$ 544 milhões, que foi anunciado pela prefeitura na semana passada, devem começar em abril de 2026. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

De acordo com o secretário, até o fim da semana a Pasta receberá os projetos executivos das obras de drenagem e pavimentação que devem contemplar mais de 20 bairros, que, com as obras já em andamento, devem totalizar 33 locais com vias requalificadas.

A partir do momento que a secretaria receber esses projetos, a previsão é de que em janeiro sejam publicadas as primeiras licitações das vias a receberem as obras de drenagem e pavimentação.

Na semana passada, a prefeitura chegou a informar que esse projeto deveria sair do papel a partir deste ano, porém, o secretário afirmou que não acredita que haja tempo hábil para que isso ocorra até dezembro.

“A licitação deve ser publicada em janeiro e fevereiro, e esperamos estar contratando em abril para início das obras. Serão lançadas licitações para todos os bairros de uma vez nesta primeira etapa”, afirmou Miglioli ao Correio do Estado.

Conforme o secretário, entre os bairros estão lugares como Noroeste, Santa Emília, São Conrado e Los Angeles, regiões com muitas vias sem asfalto.

O pacote de R$ 544 milhões foi conquistado por meio de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF).

Ele será dividido em três, como informou o Correio do Estado na semana passada, com o primeiro no valor de R$ 236 milhões, mas R$ 100 milhões não são provenientes do empréstimo e, sim, de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Ovando (PP).

A segunda e a terceira etapa desse projeto, ainda segundo Miglioli, devem ser publicadas quando a primeira etapa estiver quase concluída.

“Assim, as obras não devem parar, terminou um trecho já vai ter licitação para começar o próximo”, promete o secretário.

Miglioli ainda afirmou ao Correio do Estado que bairros como Santa Emília, onde a previsão de investimento para drenagem e pavimentação chega a cerca de R$ 80 milhões, Noroeste, que prevê R$ 70 milhões de investimento, e São Conrado, com R$ 50 milhões, devem ter suas obras diluídas entre a primeira, segunda e terceira etapa.

TAPA-BURACO

O que já começou este ano foi a retomada do serviço de tapa-buraco nas ruas de Campo Grande, que foram bastante afetadas por conta das grandes chuvas deste mês e do acumulado do ano.

A manutenção das vias estava paralisada porque a Prefeitura de Campo Grande estava em débito com as sete empresas que prestam o serviço na cidade. Na semana passada, parte dessa dívida foi paga e as empreiteiras aceitaram retomar os trabalhos de tapa-buraco com a promessa de que os valores serão pagos posteriormente.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Márcia Hokama, foram pagos cerca de R$ 10 milhões para as empresas, o que não quita totalmente a dívida, mas contribuiu para a retomada do serviço.

Matéria do Correio do Estado da semana passada mostrou que a prefeitura, o governo federal, o governo do Estado e a Câmara Municipal de Campo Grande teriam conseguido captar recursos da ordem de R$ 25 milhões, que foram usados para negociar com as empresas.

Em apenas um dia da retomada do serviço, teriam sido tapados1,7 mil buracos, e a expectativa da Sisep é de que, até o dia 20 de dezembro, 80 mil sejam recuperados.

“Nós conseguimos trabalhar em todas as regiões e tivemos avenidas importantes que foram afetadas [pela chuva]. Nós estamos com planejamento de fazer prioritariamente as avenidas principais e as adjacências delas. Quando eu libero para fazer as laterais, avenidas, ruas adjacentes, a empresa potencializa mais o volume de serviço. A gente está trabalhando nessa linha e deu muito resultado”, disse o secretário, na semana passada.

Um dos pontos mais problemáticos em relação aos buracos no asfalto é a rotatória das Avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, onde as fortes chuvas arrancaram parte da capa asfáltica este mês. A região foi uma das primeiras a receber o serviço e o trânsito no local já retornou ao normal após a recuperação do pavimento.

