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SÃO GABRIEL DO OESTE

Terceiro envolvido em roubo de joalheria é preso

Dupla rendeu funcionários e roubou joias avaliadas em R$ 53 mil, enquanto terceiro suspeito atuava como olheiro

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

21/07/2026 - 14h30
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Um homem, identificado pelas iniciais G.E.M.P, de 20 anos, apontado como o terceiro envolvido no roubo a uma joalheria de São Gabriel do Oeste, foi preso nesta terça-feira (21), em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Nessa segunda-feira (20), dois suspeitos, de 36 e 19 anos, já haviam sido presos. Eles foram responsáveis por entrar no estabelecimento e executar o roubo, enquanto o terceiro preso prestava apoio como olheiro.

De acordo com a Polícia Civil, após a prisão da dupla, as investigações continuaram para identificar outros participantes e esclarecer o planejamento e o apoio logístico empregados na ação criminosa.

Um dos presos indicou a polícia um endereço, da residência onde a dupla afirmou ter permanecido nos dias anteriores ao crime.

Durante as buscas na casa, foi encontrada uma nota fiscal emitida por um supermercado da cidade no dia 15 de julho de 2026, além de outro documento relacionado a uma terceira pessoa.

A partir da nota fiscal, os policiais civis obtiveram as gravações do sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial. As imagens permitiram identificar G.E.M.P. realizando a compra dos produtos descritos no documento e, posteriormente, deixando o local em um automóvel Vectra de cor prata.

Os policiais também analisaram câmeras de sistemas de monitoramento urbano, que possibilitaram a identificação do veículo e a constatação de que ele havia circulado nas proximidades do local do crime em horário compatível com a execução do roubo.

As imagens revelaram ainda fortes indícios de que os integrantes do grupo mantinham comunicação em tempo real e compartilhavam informações sobre a movimentação das equipes policiais.

Os registros demonstraram que G.E.M.P. permaneceu nas proximidades do Quartel da Polícia Militar, em posição estratégica que lhe permitia observar a saída das viaturas. 

Desta forma, os elementos permitiram apontar que o suspeito preso hoje exercia a função de olheiro, monitorando a movimentação policial e repassando informações aos demais integrantes do grupo, além de participar do apoio logístico necessário à execução do crime e ao posterior resgate da dupla que praticou o assalto.

O veículo era blindado, com placas do Rio de Janeiro, e seria utilizado para retirar os demais suspeitos da cidade após o roubo.

Essa fuga seria feita com a condução dos criminosos até uma área de mata às margens da BR-163, onde eles ficariam escondidos até serem resgatados e transportados novamente para Campo Grande.

De posse das características do automóvel, uma guarnição da PM realizou diligências no Bairro Jardim Gramado e localizou o Vectra estacionado, ocupado por G.E.M.P. e uma passageira.

O suspeito foi abordado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste. O veículo foi apreendido.

O caso foi registrado como latrocínio na forma tentada e roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, também na forma tentada.

O roubo

Segundo os policiais, por volta das 8h, dois suspeitos entraram no estabelecimento, pedindo para que fossem mostradas algumas alianças. Ao serem apesentados os itens, um dos homens anunciou o assalto portando um revólver. 

Um funcionário da loja foi amarrado e os demais clientes e funcionários foram obrigados a deitar no chão. Antes da fuga, os suspeitos levaram joias e relógios, avaliados em aproximadamente R$ 53.085,00.

O filho do proprietário perseguiu os suspeitos enquanto ligava para a Polícia Militar. Os bandidos ainda tentaram atirar duas vezes contra o homem, mas a arma falhou. 

Ao perceberem a chegada da viatura, um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidaram. Ninguém ficou ferido.

O homem armado fugiu até entrar em uma residência, onde foi capturado e preso. O segundo suspeito havia se escondido em outro imóvel e atravessado até um terreno baldio. Ele também foi localizado e preso. 

Os suspeitos informaram que saíram de Campo Grande e estavam desde o dia 14 de julho em um imóvel no bairro Jardim Gramado. Eles teriam se deslocado até São Gabriel do Oeste para o crime.

Segurança Pública

Operação Saturação prende três foragidos no Centro de Campo Grande

Ação da Guarda Civil Metropolitana realizou cerca de 40 abordagens, fiscalizou estabelecimentos comerciais e cumpriu três mandados de prisão; operação continua nesta terça-feira.

21/07/2026 18h01

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Viaturas da Guarda Civil Metropolitana reforçaram o patrulhamento no Centro de Campo Grande durante a Operação Saturação, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e seguirá com novas ações nesta terça-feira.

Viaturas da Guarda Civil Metropolitana reforçaram o patrulhamento no Centro de Campo Grande durante a Operação Saturação, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão e seguirá com novas ações nesta terça-feira. Foto: Divulgação Guarda Civil Metropolitana.

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A madrugada desta terça-feira (21) foi marcada por uma ampla operação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no Centro de Campo Grande. A ofensiva, denominada Operação Saturação, resultou no cumprimento de três mandados de prisão em aberto, além de dezenas de abordagens e fiscalizações em estabelecimentos comerciais da região.

A ação teve início às 22h de segunda-feira (20) e se estendeu até as primeiras horas da manhã desta terça, concentrando equipes em pontos considerados estratégicos da área central da Capital.

Segundo a GCM, o objetivo é reforçar o policiamento preventivo, ampliar a fiscalização e aumentar a sensação de segurança para comerciantes, moradores e pessoas que circulam diariamente pela região.

Durante a operação, os agentes realizaram aproximadamente 40 abordagens, com busca pessoal, identificação e consulta aos sistemas de segurança pública. Como resultado, três pessoas com mandados de prisão em aberto foram localizadas e detidas.

Após a confirmação das ordens judiciais, os suspeitos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, reconduzidos ao sistema de Justiça.

Além do cumprimento dos mandados, equipes da Guarda Civil Metropolitana realizaram fiscalização em três estabelecimentos comerciais localizados nas proximidades da Esplanada Ferroviária.

A ação verificou a regularidade dos alvarás de funcionamento e outras exigências administrativas previstas para o funcionamento dos comércios.

Ao todo, a operação contou com um efetivo exclusivo de 28 guardas civis metropolitanos, distribuídos em 14 viaturas de quatro rodas e quatro motocicletas, permitindo maior cobertura da região central durante toda a madrugada.

Conforme a corporação, a Operação Saturação integra o planejamento operacional da GCM para intensificar o patrulhamento ostensivo em áreas de maior circulação de pessoas e fortalecer a atuação integrada com os demais órgãos de segurança pública.

A Guarda informou que a operação terá continuidade nesta terça-feira (21), mantendo o mesmo planejamento operacional e ampliando a presença das equipes em pontos considerados estratégicos do Centro de Campo Grande.

A expectativa é dar sequência às abordagens preventivas, intensificar as fiscalizações e coibir práticas ilícitas que impactam a segurança da população.

Segundo a corporação, iniciativas desse tipo fazem parte do trabalho permanente de prevenção à criminalidade, apoio às forças policiais e preservação da ordem pública, especialmente em regiões com grande fluxo de pessoas e atividades comerciais, onde a presença ostensiva busca reduzir ocorrências e aumentar a percepção de segurança.

Segurança Pública

Três detentos fogem do presídio da Gameleira e Agepen descarta invasão armada

Agência afirma que fuga foi descoberta durante conferência de rotina, abriu procedimento para apurar o caso e mobilizou forças de segurança para localizar os três foragidos.

21/07/2026 17h29

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Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, de onde três detentos fugiram na segunda-feira (20); a Agepen afirma que não houve invasão por grupo armado e apura as circunstâncias da evasão.

Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, de onde três detentos fugiram na segunda-feira (20); a Agepen afirma que não houve invasão por grupo armado e apura as circunstâncias da evasão. Foto: Divulgação

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A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que três detentos fugiram do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), em Campo Grande, na manhã de segunda-feira (20).

A ausência dos internos foi constatada durante os procedimentos de conferência de rotina realizados por policiais penais na unidade.

De acordo com a Agepen, os custodiados que escaparam são Ítalo de Moraes, Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa.

Em nota oficial enviada ao Correio do Estado, a Agepen esclareceu que não houve invasão por grupo armado, confronto ou registro de pessoas portando armas durante a ocorrência, versão que difere das informações divulgadas inicialmente sobre o caso.

As primeiras informações sobre a ocorrência indicavam que um grupo de aproximadamente seis pessoas teria invadido a unidade prisional para resgatar os detentos.

Posteriormente, a Agepen esclareceu, em nota oficial, que não houve invasão por grupo armado nem confronto, afirmando que a fuga foi identificada durante a conferência de rotina dos custodiados.

Segundo a administração penitenciária, a estrutura de contenção da unidade foi restabelecida logo após a descoberta da fuga e um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão e verificar como os detentos conseguiram deixar o estabelecimento prisional.

Assim que a ocorrência foi confirmada, a Polícia Penal adotou os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Diretoria de Operações da Agepen, a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário e as demais forças de segurança pública foram acionadas para auxiliar nas buscas pelos fugitivos.

Além disso, a evasão foi registrada nos sistemas de gestão prisional para o bloqueio dos custodiados, enquanto o caso foi comunicado ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, responsável pelas providências judiciais, incluindo a expedição dos mandados de prisão dos três evadidos.

Na nota, a Agepen também ressaltou que o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira é uma unidade destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, classificada como estabelecimento de segurança mínima.

Conforme a agência, esse tipo de presídio possui características estruturais diferentes das unidades de segurança máxima, uma vez que parte dos custodiados exerce atividades laborais externas durante o dia e retorna ao local apenas para o pernoite.

A administração penitenciária destacou ainda que a estrutura física da unidade segue os parâmetros previstos para o regime semiaberto e enfatizou a atuação integrada da Polícia Penal com as demais forças de segurança para localizar os fugitivos.

Até a publicação desta reportagem, Ítalo de Moraes, Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa permaneciam foragidos. As diligências e ações de inteligência seguem em andamento para tentar recapturar os três detentos e esclarecer as circunstâncias da fuga.

Quem são os fugitivos

Entre os foragidos está Ítalo de Moraes, apontado pelas forças de segurança como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e sobrinho de José Cláudio Arantes, conhecido como "Tio Arantes", considerado uma das principais lideranças da facção criminosa em Mato Grosso do Sul.

Também permanecem foragidos Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa, cujos antecedentes criminais e eventual vínculo com organizações criminosas não são conhecidos.

Leia a íntegra da nota oficial da Agepen.

A partir da verificação da ocorrência, a Polícia Penal adotou imediatamente todas as medidas operacionais previstas para esse tipo de situação.

A Diretoria de Operações da Agepen, a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário e as demais forças de segurança pública foram acionadas, a evasão foi registrada nos sistemas de gestão prisional para o bloqueio dos custodiados, e o fato foi comunicado ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande para as providências judiciais cabíveis, incluindo a expedição dos respectivos mandados de prisão.

Importante destacar que o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira é uma unidade de regime semiaberto, de segurança mínima, com características compatíveis com essa modalidade de cumprimento de pena, na qual parte dos custodiados exerce atividade laboral externa durante o dia, retornando à unidade para pernoite; sendo que a estrutura física segue os parâmetros previstos para essa modalidade de execução penal, distintos daqueles adotados em estabelecimentos de segurança máxima.

A Agepen destaca a pronta resposta da Polícia Penal diante da ocorrência e a atuação integrada com as demais forças de segurança, que já realizam diligências e ações de inteligência voltadas à localização e recaptura dos evadidos.

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