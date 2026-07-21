Terceiro envolvido em roubo de joalheria é preso

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Um homem, identificado pelas iniciais G.E.M.P, de 20 anos, apontado como o terceiro envolvido no roubo a uma joalheria de São Gabriel do Oeste, foi preso nesta terça-feira (21), em ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Nessa segunda-feira (20), dois suspeitos, de 36 e 19 anos, já haviam sido presos. Eles foram responsáveis por entrar no estabelecimento e executar o roubo, enquanto o terceiro preso prestava apoio como olheiro.

De acordo com a Polícia Civil, após a prisão da dupla, as investigações continuaram para identificar outros participantes e esclarecer o planejamento e o apoio logístico empregados na ação criminosa.

Um dos presos indicou a polícia um endereço, da residência onde a dupla afirmou ter permanecido nos dias anteriores ao crime.

Durante as buscas na casa, foi encontrada uma nota fiscal emitida por um supermercado da cidade no dia 15 de julho de 2026, além de outro documento relacionado a uma terceira pessoa.

A partir da nota fiscal, os policiais civis obtiveram as gravações do sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial. As imagens permitiram identificar G.E.M.P. realizando a compra dos produtos descritos no documento e, posteriormente, deixando o local em um automóvel Vectra de cor prata.

Os policiais também analisaram câmeras de sistemas de monitoramento urbano, que possibilitaram a identificação do veículo e a constatação de que ele havia circulado nas proximidades do local do crime em horário compatível com a execução do roubo.

As imagens revelaram ainda fortes indícios de que os integrantes do grupo mantinham comunicação em tempo real e compartilhavam informações sobre a movimentação das equipes policiais.

Os registros demonstraram que G.E.M.P. permaneceu nas proximidades do Quartel da Polícia Militar, em posição estratégica que lhe permitia observar a saída das viaturas.

Desta forma, os elementos permitiram apontar que o suspeito preso hoje exercia a função de olheiro, monitorando a movimentação policial e repassando informações aos demais integrantes do grupo, além de participar do apoio logístico necessário à execução do crime e ao posterior resgate da dupla que praticou o assalto.

O veículo era blindado, com placas do Rio de Janeiro, e seria utilizado para retirar os demais suspeitos da cidade após o roubo.

Essa fuga seria feita com a condução dos criminosos até uma área de mata às margens da BR-163, onde eles ficariam escondidos até serem resgatados e transportados novamente para Campo Grande.

De posse das características do automóvel, uma guarnição da PM realizou diligências no Bairro Jardim Gramado e localizou o Vectra estacionado, ocupado por G.E.M.P. e uma passageira.

O suspeito foi abordado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste. O veículo foi apreendido.

O caso foi registrado como latrocínio na forma tentada e roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, também na forma tentada.

O roubo

Segundo os policiais, por volta das 8h, dois suspeitos entraram no estabelecimento, pedindo para que fossem mostradas algumas alianças. Ao serem apesentados os itens, um dos homens anunciou o assalto portando um revólver.

Um funcionário da loja foi amarrado e os demais clientes e funcionários foram obrigados a deitar no chão. Antes da fuga, os suspeitos levaram joias e relógios, avaliados em aproximadamente R$ 53.085,00.

O filho do proprietário perseguiu os suspeitos enquanto ligava para a Polícia Militar. Os bandidos ainda tentaram atirar duas vezes contra o homem, mas a arma falhou.

Ao perceberem a chegada da viatura, um dos suspeitos atirou contra os policiais, que revidaram. Ninguém ficou ferido.

O homem armado fugiu até entrar em uma residência, onde foi capturado e preso. O segundo suspeito havia se escondido em outro imóvel e atravessado até um terreno baldio. Ele também foi localizado e preso.

Os suspeitos informaram que saíram de Campo Grande e estavam desde o dia 14 de julho em um imóvel no bairro Jardim Gramado. Eles teriam se deslocado até São Gabriel do Oeste para o crime.