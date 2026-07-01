Traficantes escondem mais de 300 kg de cocaína e haxixe em nobreaks adulterados

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Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49.

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada.

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou.

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas.

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações.

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida.

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões.

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado.