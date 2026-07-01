Traficantes escondem mais de 300 kg de cocaína e haxixe em nobreaks adulterados

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de mais de 300 quilos de entorpecentes, em trecho da rodovia BR-262 em Água Clara ontem (30 de junho), que foram escondidos pelos traficantes em uma carga de nobreaks adulterados.
Conforme a PRF, durante a fiscalização no trecho que fica aproximadamente 192 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram um veículo Fiat/ Strada que era conduzido por um indivíduo de 43 anos.
Questionado pela PRF sobre a viagem, o condutor evidenciou nervosismo e levantou suspeitas enquanto o veículo era fiscalizado. Aos agentes ele havia informado que estaria indo rumo à São Paulo.
Com destino à capital paulista, o condutor estaria transportando os populares "nobreaks", dispositivo para energia de emergência via bateria durante quedas de rede, e teria pegado essa carga de equipamentos na conhecida Cidade Branca do Mato Grosso do Sul, Corumbá.
Vindo do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, durante a vistoria detalhada aos nobreaks, os agentes da PRF observaram uma certa adulteração nos componentes, que apresentavam peso e estrutura diferenciados.
Mocós
Ainda em 2024, vale lembrar, em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.
Abertos, os materiais se demonstraram-se como "mocós" de substâncias entorpecentes, onde os policiais localizaram diversos tabletes que totalizaram:
- 302 quilos de cloridrato de cocaína e
- 19 quilos de haxixe.
Aos policiais, o acusado preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com as drogas e o veículo, argumentou que, de fato, teria pegado o carregamento de ilícitos na cidade de Corumbá, com destino ao São Paulo (SP).