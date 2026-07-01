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MATO GROSSO DO SUL

Traficantes escondem mais de 300 kg de cocaína e haxixe em nobreaks adulterados

Carga sairia do "Coração do Pantanal", do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, até a cidade de São Paulo (SP)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

01/07/2026 - 10h29
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Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de mais de 300 quilos de entorpecentes, em trecho da rodovia BR-262 em Água Clara ontem (30 de junho), que foram escondidos pelos traficantes em uma carga de nobreaks adulterados. 

Conforme a PRF, durante a fiscalização no trecho que fica aproximadamente 192 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes abordaram um veículo Fiat/ Strada que era conduzido por um indivíduo de 43 anos. 

Questionado pela PRF sobre a viagem, o condutor evidenciou nervosismo e levantou suspeitas enquanto o veículo era fiscalizado. Aos agentes ele havia informado que estaria indo rumo à São Paulo. 

Com destino à capital paulista, o condutor estaria transportando os populares "nobreaks", dispositivo para energia de emergência via bateria durante quedas de rede, e teria pegado essa carga de equipamentos na conhecida Cidade Branca do Mato Grosso do Sul, Corumbá. 

Vindo do município sul-mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia, durante a vistoria detalhada aos nobreaks, os agentes da PRF observaram uma certa adulteração nos componentes, que apresentavam peso e estrutura diferenciados. 

Mocós

Ainda em 2024, vale lembrar, em resposta ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, decisão unânime da 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apontou que veículos previamente preparados - os chamados "mocós" - são materiais suficientes para classificar o crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Abertos, os materiais se demonstraram-se como "mocós" de substâncias entorpecentes, onde os policiais localizaram diversos tabletes que totalizaram: 

  • 302 quilos de cloridrato de cocaína e 
  • 19 quilos de haxixe.

Aos policiais, o acusado preso por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com as drogas e o veículo, argumentou que, de fato, teria pegado o carregamento de ilícitos na cidade de Corumbá, com destino ao São Paulo (SP). 

 

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finalmente

Novo acesso às Moreninhas terá investimento de mais R$ 58 milhões

Primeira etapa do novo acesso está pronta há quase dois anos e nesta quarta-feira (1) saiu o aviso para licitação da segunda etapa do projeto que receberá R$ 128 milhões

01/07/2026 11h30

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Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo Grande

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Quase dois anos depois de concluir a primeira etapa das obras, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou nesta quarta-feira (1) o aviso de licitação para conclusão do chamado novo acesso à região das Moreninhas e prevê investimento de até R$ 57.980.488,49. 

Iniciadas em dezembro de 2022, as obras de pavimentação, drenagem, recapeamento de asfalto, construção de ponte e ciclovias da primeia etapa consumiram em torno de R$ 54 milhões. Além disso, quase R$ 16 milhões foram destinados à desapropriação de imóveis desapropriados ao longo do percurso onde esta segunda etapa será instalada. 

Então, somando os três valores, o projeto que abrirá uma nova via estruturante para conectar a região sul de Campo Grande à região centreal vai consumir pelo menos R$ 128 milhões. Em 2023, quando chegou a ser lançado um edital para a segunda etapa, o valor foi estimado em R$ 32 milhões. Agora, o montante praticamente dobrou. 

Esta segunda etapa começa a partir do final da Avenida Rita Vieira (na Avenida Guaicurus), percorre em torno de dez quadras a Rua Salomão Abdala, na região do Bairro Itamaracá, e depois percorre quase dois quilômetros em meio a uma região desabitada até chegar à Avenida Alto da Serra, nas Moreninhas. 

Para implantação desta avenida foi necessário desapropriar total ou parcialmente 52 imóveis na região. As indenizações foram bancadas pelo Governo do Estado e alguns dos proprietários ainda contestam os valores das indenizações na Justiça.

Na quinta-feira da semana passada, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) assinou convênio com a prefeitura de Campo Grande liberando mais  R$ 5,59 milhões à prefeitura de Campo Grande para custear o restante destas desapropriações. 

A abertura das propostas das empresas interessadas nesta segunda etapa está prevista para o dia 20 de julho e o prazo para a conclusão da obra será de dois anos, contado a partir da assinatura da ordem de serviço. A primeira etapa foi executada pela Construtora Anfer, cujos proprietários têm série de terrenos que serão beneficiados pelo traçado desta nova avenida. 

O objetivo deste novo acesso às Moreninhas, segundo o Governo do Estado, é criar uma alternativa de ligação entre aquela região da cidade com outras áreas da cidade, desafogando o tráfego em avenidas como a Guaicurus, Costa e Silva, Gury Marques e Eduardo Elias Zahran.

Inicialmente, a primeira etapa foi licitata por R$ 41,33 milhões. Mas, com os aditivos e inclusão de recapeamento de novas ruas, o valor chegou a quase R$ 54 milhões. 

Nesta segunda etapa, um dos maiores valores será destinado à construção de uma ponte sobre o Córrego Lageado, de 23,5 metros. Na primeira etapa já foi construída outra ponte, mas sobre o Córrego Poção, que logo depois desemboga no Lageado. 

Concluída há quase dois anos, a primeira etapa do projeto acaba em meio a uma pastagem na região sul de Campo GrandeDestaque em azul aponta o traçado que terá a avenida que servirá como um segundo acesso à região das Moreninhas

Saúde nas Escolas

Aluno Imunizado alcança 98,7% das cidades e aplica 30 mil doses

A primeira edição foi aderida por 78 dos 79 municípios sul-mato-grossenses

01/07/2026 11h15

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A iniciativa resultou na aplicação de 30.339 doses de vacinas e alcançou adesão de 78 municípios sul-mato-grossenses

A iniciativa resultou na aplicação de 30.339 doses de vacinas e alcançou adesão de 78 municípios sul-mato-grossenses Foto: André Lima/SES

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A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Imunização e em colaboração da Secretaria de Estado de Educação (SED), elaborou uma iniciativa focada na imunização de jovens nas escolas. 

A primeira edição da Estratégia Aluno Imunizado foi amplamente consolidada em todo o estado, alcançando uma marca de adesão de 98,7% entre as cidades do estado, uma vez que 78 dos 79, fizeram parte da campanha. 

Além da boa adesão entre os municípios, ao todo foram aplicadas cerca de 30.339 doses de vacina, reforçando a imunização de jovens em idade escolar. 

E apesar de em Mato Grosso do Sul a estratégia ter sido desenvolvida por órgãos locais, a iniciativa parte do Ministério da Saúde, que em fevereiro deste ano, publicou Portaria GM/MS nº 10.205, para apoiar e fomentar a vacinação nas escolas de crianças e adolescentes menores de 15 anos. 

AMPLIAÇÃO NA PROTEÇÃO

A ação nas escolas serviu para imunizar os jovens contra diversas doenças, seja ela viral ou não. 

E dentre os imunizantes mais aplicados a vacina contra a influenza foi de longe a mais aplicada, com 17.275 doses, representando aproximadamente 57% de todas as aplicações realizadas durante a estratégia. 

Outros imunobiológicos que também tiveram destaque foram, Meningocócica ACWY (1.717 doses), HPV Quadrivalente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos (1.551 doses), Difteria e Tétano – dT (1.126 doses) e Febre Amarela (1.059 doses).

Além dessas vacinas, também foram administradas doses de imunizantes como Poliomielite (VIP), com 926 doses; Hepatite B, com 891; Pneumocócica 10-valente, com 784; Tríplice Viral, com 771; e DTP Infantil, com 643 doses.

ADESÃO ENTRE AS CIDADES 

Dentre os 78 municípios que foram favoráveis a aderir à iniciativa,a  cidade de Rio Brilhante, liderou o ranking estadual, com 4.018 doses aplicadas, na sequência Três Lagoas com 2.212. 

Completando o top 5, estão os municípios de Corumbá (2.020), Chapadão do Sul (1.589) e Coxim (1.563). Em conjunto, as cinco cidades representam aproximadamente 37,6% das aplicações realizadas no Estado.

As cidades de Aquidauana (1.372), Nova Alvorada do Sul (1.040), Bataguassu (958), Naviraí (956) e Água Clara (866), formam o top 10 com maior quantitativo de doses aplicadas. 

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