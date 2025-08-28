Veja quantos habitantes os 79 municípios de MS ganharam e a população total de cada um

Corumbá é a cidade com a maior queda populacional do Estado - Arquivo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 60 ganharam moradores nos últimos 12 meses, enquanto 19 tiveram redução no número de habitantes, segundo a pesquisa Estimativas da População, divulgada nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.

Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.

Campo Grande é a cidade onde houve a maior variação absoluta de população residente, com os novos 8.346 habitantes na comparação entre 2024 e 2025.

Na sequência, a cidade que mais ganhou moradores em Mato Grosso do Sul é Dourados, com 3.377 a mais, totalizando uma população de 264.017 mil.

Três Lagoas ganhou 2.088 habitantes, com total de 143.523, seguida por Ponta Porã, com mais 1.021 e população total de 98.598.

Entre os que perderam habitantes, a lista é liderada por Corumbá, com queda populacional de - 356 moradores no período de um anjo.

Além de Campo Grande, apenas outras duas cidades tem população acima de 100 habitantes no Estado, sendo Dourados e Três Lagoas.

Na contramão das cidades mais populosas, a cidades com menor população do Estado é Jateí, com 3.596 moradores, seguida por Taquarussu, com 3.740, e Figueirão, com 3.751.

Os 19 municípios que perderam habitantes são:

Anaurilândia (-47)

Batayporã (-6)

Bela Vista (-84)

Brasilândia (-7)

Caracol (-19)

Corguinho (-1)

Corumbá (-356)

Eldorado (-311)

Guia Lopes da Laguna (-16)

Iguatemi (-57)

Jardim (-5)

Jateí (-24)

Nioaque (-58)

Novo Horizonte do Sul (-10)

Pedro Gomes (-64)

Porto Murtinho (-143)

Rio Negro (12)

Santa Rita do Pardo (-9)

Sonora (-9)

Confira a população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e o comparativo entre 2024 e 2025

Município População residente segundo estimativa de 2024 População residente segundo estimativa de 2025 Diferença populacional Água Clara 17.647 17.901 + 254 Alcinópolis 4.648 4.649 + 1 Amambai 41.414 41.751 + 337 Anastácio 24.714 24.781 + 67 Anaurilândia 7.735 7.688 - 47 Angélica 11.203 11.308 + 105 Antônio João 9.641 9.717 + 76 Aparecida do Taboado 29.446 29.826 + 480 Aquidauana 48.561 48.689 + 128 Aral Moreira 11.085 11.125 + 40 Bandeirantes 8.276 8.342 + 66 Bataguassu 24.004 24.222 + 218 Batayporã 10.953 10.947 - 6 Bela Vista 21.965 21.881 - 84 Bodoquena 8.849 8.887 + 39 Bonito 24.761 25.034 + 273 Brasilândia 11.840 11.833 - 7 Caarapó 32.406 32.748 + 342 Camapuã 13.290 13.928 + 638 Campo Grande 954.537 962.883 + 8.346 Caracol 5.115 5.096 - 19 Cassilândia 21.549 21.565 + 19 Chapadão do Sul 33.791 34.606 + 815 Corguinho 4.893 4.892 - 1 Coronel Sapucaia 14.661 14.685 + 24 Corumbá 99.107 98.751 - 356 Costa Rica 28.163 28.740 + 577 Coxim 33.390 33.440 + 50 Deodápolis 14.210 14.317 + 107 Dois Irmãos do Buriti 11.470 11.521 + 51 Douradina 5.749 5.768 + 19 Dourados 260.640 264.017 + 3.377 Eldorado 11.633 11.622 - 311 Fátima do Sul 21.288 21.504 + 216 Figueirão 3.709 3.751 + 42 Glória de Dourados 10.777 10.817 + 40 Guia Lopes da Laguna 10.135 10.116 - 16 Iguatemi 14.017 13.960 - 57 Inocência 8.712 8.764 + 52 Itaporã 25.075 25.263 + 188 Itaquiraí 19.996 20.060 + 64 Ivinhema 29.613 30.001 + 388 Japorã 8.409 8.441 + 32 Jaraguari 7.425 7.480 + 55 Jardim 24.509 24.504 - 5 Jateí 3.620 3.596 - 24 Juti 7.009 7.067 + 59 Ladário 22.290 22.425 + 135 Laguna Carapã 7.012 7.037 + 25 Maracaju 47.558 48.073 + 515 Miranda 26.487 26.512 + 25 Mundo Novo 19.937 20.087 + 150 Naviraí 52.707 53.014 + 307 Nioaque 13.412 13.354 - 58 Nova Alvorada do Sul 23.054 23.409 + 355 Nova Andradina 50.610 50.848 + 238 Novo Horizonte do Sul 4.811 4.801 - 10 Paraíso das Águas 5.777 5.842 + 65 Paranaíba 42.543 42.638 + 95 Paranhos 13.323 13.368 + 45 Pedro Gomes 6.974 6.910 - 64 Ponta Porã 97.577 98.598 + 1.021 Porto Murtinho 12.864 12.721 - 143 Ribas do Rio Pardo 23.996 24.152 + 156 Rio Brilhante 39.936 40.419 + 483 Rio Negro 4.933 4.921 - 12 Rio Verde de Mato Grosso 20.393 20.454 + 61 Rochedo 5.407 5.451 + 44 Santa Rita do Pardo 7.174 7.165 - 9 São Gabriel do Oeste 31.694 32.207 + 513 Sete Quedas 11.301 11.322 + 21 Selvíria 8.593 8.716 + 123 Sidrolândia 49.374 49.735 + 361 Sonora 14.822 14.813 - 9 Tacuru 11.159 11.205 + 46 Taquarussu 3.730 3.740 + 10 Terenos 18.139 18.182 + 43 Três Lagoas 141.435 143.523 + 2.088 Vicentina 6.476 6.505 + 29

Estimativa populacional

As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros aponta que Mato Grosso do Sul é o 21º estado mais populoso do País.

Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

O Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

O País tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.