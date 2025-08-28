Veja quantos habitantes os 79 municípios de MS ganharam e a população total de cada um

Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 60 ganharam moradores nos últimos 12 meses, enquanto 19 tiveram redução no número de habitantes, segundo a pesquisa Estimativas da População, divulgada nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.
Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.
Campo Grande é a cidade onde houve a maior variação absoluta de população residente, com os novos 8.346 habitantes na comparação entre 2024 e 2025.
Na sequência, a cidade que mais ganhou moradores em Mato Grosso do Sul é Dourados, com 3.377 a mais, totalizando uma população de 264.017 mil.
Três Lagoas ganhou 2.088 habitantes, com total de 143.523, seguida por Ponta Porã, com mais 1.021 e população total de 98.598.
Entre os que perderam habitantes, a lista é liderada por Corumbá, com queda populacional de - 356 moradores no período de um anjo.
Além de Campo Grande, apenas outras duas cidades tem população acima de 100 habitantes no Estado, sendo Dourados e Três Lagoas.
Na contramão das cidades mais populosas, a cidades com menor população do Estado é Jateí, com 3.596 moradores, seguida por Taquarussu, com 3.740, e Figueirão, com 3.751.
Os 19 municípios que perderam habitantes são:
- Anaurilândia (-47)
- Batayporã (-6)
- Bela Vista (-84)
- Brasilândia (-7)
- Caracol (-19)
- Corguinho (-1)
- Corumbá (-356)
- Eldorado (-311)
- Guia Lopes da Laguna (-16)
- Iguatemi (-57)
- Jardim (-5)
- Jateí (-24)
- Nioaque (-58)
- Novo Horizonte do Sul (-10)
- Pedro Gomes (-64)
- Porto Murtinho (-143)
- Rio Negro (12)
- Santa Rita do Pardo (-9)
- Sonora (-9)
Confira a população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e o comparativo entre 2024 e 2025
|Município
|População residente segundo estimativa de 2024
|População residente segundo estimativa de 2025
|Diferença populacional
|Água Clara
|17.647
|17.901
|+ 254
|Alcinópolis
|4.648
|4.649
|+ 1
|Amambai
|41.414
|41.751
|+ 337
|Anastácio
|24.714
|24.781
|+ 67
|Anaurilândia
|7.735
|7.688
|- 47
|Angélica
|11.203
|11.308
|+ 105
|Antônio João
|9.641
|9.717
|+ 76
|Aparecida do Taboado
|29.446
|29.826
|+ 480
|Aquidauana
|48.561
|48.689
|+ 128
|Aral Moreira
|11.085
|11.125
|+ 40
|Bandeirantes
|8.276
|8.342
|+ 66
|Bataguassu
|24.004
|24.222
|+ 218
|Batayporã
|10.953
|10.947
|- 6
|Bela Vista
|21.965
|21.881
|- 84
|Bodoquena
|8.849
|8.887
|+ 39
|Bonito
|24.761
|25.034
|+ 273
|Brasilândia
|11.840
|11.833
|- 7
|Caarapó
|32.406
|32.748
|+ 342
|Camapuã
|13.290
|13.928
|+ 638
|Campo Grande
|954.537
|962.883
|+ 8.346
|Caracol
|5.115
|5.096
|- 19
|Cassilândia
|21.549
|21.565
|+ 19
|Chapadão do Sul
|33.791
|34.606
|+ 815
|Corguinho
|4.893
|4.892
|- 1
|Coronel Sapucaia
|14.661
|14.685
|+ 24
|Corumbá
|99.107
|98.751
|- 356
|Costa Rica
|28.163
|28.740
|+ 577
|Coxim
|33.390
|33.440
|+ 50
|Deodápolis
|14.210
|14.317
|+ 107
|Dois Irmãos do Buriti
|11.470
|11.521
|+ 51
|Douradina
|5.749
|5.768
|+ 19
|Dourados
|260.640
|264.017
|+ 3.377
|Eldorado
|11.633
|11.622
|- 311
|Fátima do Sul
|21.288
|21.504
|+ 216
|Figueirão
|3.709
|3.751
|+ 42
|Glória de Dourados
|10.777
|10.817
|+ 40
|Guia Lopes da Laguna
|10.135
|10.116
|- 16
|Iguatemi
|14.017
|13.960
|- 57
|Inocência
|8.712
|8.764
|+ 52
|Itaporã
|25.075
|25.263
|+ 188
|Itaquiraí
|19.996
|20.060
|+ 64
|Ivinhema
|29.613
|30.001
|+ 388
|Japorã
|8.409
|8.441
|+ 32
|Jaraguari
|7.425
|7.480
|+ 55
|Jardim
|24.509
|24.504
|- 5
|Jateí
|3.620
|3.596
|- 24
|Juti
|7.009
|7.067
|+ 59
|Ladário
|22.290
|22.425
|+ 135
|Laguna Carapã
|7.012
|7.037
|+ 25
|Maracaju
|47.558
|48.073
|+ 515
|Miranda
|26.487
|26.512
|+ 25
|Mundo Novo
|19.937
|20.087
|+ 150
|Naviraí
|52.707
|53.014
|+ 307
|Nioaque
|13.412
|13.354
|- 58
|Nova Alvorada do Sul
|23.054
|23.409
|+ 355
|Nova Andradina
|50.610
|50.848
|+ 238
|Novo Horizonte do Sul
|4.811
|4.801
|- 10
|Paraíso das Águas
|5.777
|5.842
|+ 65
|Paranaíba
|42.543
|42.638
|+ 95
|Paranhos
|13.323
|13.368
|+ 45
|Pedro Gomes
|6.974
|6.910
|- 64
|Ponta Porã
|97.577
|98.598
|+ 1.021
|Porto Murtinho
|12.864
|12.721
|- 143
|Ribas do Rio Pardo
|23.996
|24.152
|+ 156
|Rio Brilhante
|39.936
|40.419
|+ 483
|Rio Negro
|4.933
|4.921
|- 12
|Rio Verde de Mato Grosso
|20.393
|20.454
|+ 61
|Rochedo
|5.407
|5.451
|+ 44
|Santa Rita do Pardo
|7.174
|7.165
|- 9
|São Gabriel do Oeste
|31.694
|32.207
|+ 513
|Sete Quedas
|11.301
|11.322
|+ 21
|Selvíria
|8.593
|8.716
|+ 123
|Sidrolândia
|49.374
|49.735
|+ 361
|Sonora
|14.822
|14.813
|- 9
|Tacuru
|11.159
|11.205
|+ 46
|Taquarussu
|3.730
|3.740
|+ 10
|Terenos
|18.139
|18.182
|+ 43
|Três Lagoas
|141.435
|143.523
|+ 2.088
|Vicentina
|6.476
|6.505
|+ 29
Estimativa populacional
As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros aponta que Mato Grosso do Sul é o 21º estado mais populoso do País.
Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.
O País tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.