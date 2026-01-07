Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vendas de sorvete devem crescer 16,3% em 2026, projeta Abrasorvete

Altas temperaturas deve fazer a indústria de sorvetes faturar 16,3% a mais neste ano

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/01/2026 - 22h00
Com as constantes ondas de calor, a indústria de sorvetes espera faturar 16,3% a mais neste ano, após fechar 2025 com crescimento no faturamento estimado em 6,8%. A previsão é da Abrasorvete, associação que representa fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas de sorvete.

Além das temperaturas mais altas, o prognóstico se baseia na expansão da renda dos consumidores e nos investimentos feitos pelo setor para atender ao aumento da demanda.

Segundo levantamento da Abrasorvete, 86,4% das empresas realizaram durante o último ano algum investimento em máquinas, expansão de fábricas ou novas tecnologias. Uma a cada cinco empresas (22%) investiu mais de R$ 1 milhão.

"Os números revelam que o setor não está apenas reagindo ao mercado, mas se estruturando para um novo patamar de consumo", comenta Martin Eckhardt, presidente da Abrasorvete.

 

INQUÉRITO CIVIL

Vigilância Sanitária aponta falhas graves em hospital infantil de Campo Grande

Segundo relatório, o hospital realiza a desinfecção de materiais em locais inadequados, como as máscaras de inalação no próprio posto de enfermagem

07/01/2026 18h00

O relatório técnico, realizado em janeiro de 2025, aponta falhas críticas na infraestrutura e nos fluxos de higiene

O relatório técnico, realizado em janeiro de 2025, aponta falhas críticas na infraestrutura e nos fluxos de higiene

O Hospital Infantil São Lucas está sendo investigado devido a problemas detectados pela Vigilância Sanitária. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em iniciativa da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, instaurou inquérito civil após o relatório de fiscalização feita no local apontar riscos à saúde e à segurança dos pacientes.

O relatório técnico, realizado em janeiro de 2025, aponta falhas críticas na infraestrutura e nos fluxos de higiene, como a inexistência de uma sala de utilidades (expurgo). De acordo com o MPMS, o hospital realiza a desinfecção de materiais ventilatórios em locais inadequados.

Um exemplo deste problema apontado pela fiscalização é o procedimento de limpeza das máscaras de inalação no próprio posto de enfermagem, o que eleva o risco de contaminação entre pacientes e profissionais.

Outro setor de grande vulnerabilidade é o de gases medicinais, onde há falhas graves no suporte à vida. Segundo os fiscais, o estabelecimento não apresentou laudos laboratoriais que comprovem a pureza do ar comprimido medicinal e opera sem sistemas de reserva para vácuo e compressão de ar.

Na gestão farmacêutica, a fiscalização constatou a ausência de programas de gerenciamento de antimicrobianos e a falta de divulgação de protocolos para Medicamentos de Alta Vigilância (MAV), além de deficiências na climatização do almoxarifado que podem comprometer a eficácia dos fármacos estocados.

Conforme relatado, o descumprimento das normas técnicas da ABNT e da Anvisa coloca em xeque a continuidade do atendimento em caso de pane nos equipamentos, uma vez que não há redundância para garantir o fornecimento ininterrupto de oxigênio e aspiração aos leitos.

Providências adotadas

Diante da situação, foi determinada a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Saúde (SES) para que realize nova inspeção técnica em até 20 dias úteis, para conferir se as irregularidades críticas foram sanadas.

Além disso, o hospital infantil deverá ser notificado para apresentar sua manifestação oficial em dez dias úteis sobre tais falhas, e todos os documentos e relatórios técnicos anteriores deverão ser anexados aos expedientes para instruir as respostas.

Na portaria, o Promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida ressalta que a proteção da vida e da saúde é um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Cidades

Site do TJMS passa por instabilidade e sai do ar

Instabilidade no sistema impede acesso de usuários externos a serviços e consultas processuais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

07/01/2026 16h33

O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para quem tentou acessá-lo durante a tarde desta quarta-feira (7), apresentou a mensagem “A página procurada não existe!”.

O site facilita o acesso a serviços da Justiça, como Consulta Processual, Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações, Custas Processuais e Depósitos Judiciais, entre outros.

A ferramenta que facilita o acesso a notícias relacionadas ao trabalho executado pelo TJMS também saiu do ar, pegando de surpresa os usuários que necessitam do serviço.

Serviços on-line destacados

  • O portal oferece mais de 20 ferramentas digitais, incluindo:
  • Consulta Processual e Jurisprudência;
  • Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações no e-SAJ;
  • Custas Processuais, Depósitos Judiciais e Certidões;
  • Protetivas on-line, Malote Digital e Salas Virtuais.
  • Outros serviços incluem Atendimento Digital, Licitações e FAQ.

Ações e projetos


O site também lista iniciativas como Justiça Itinerante, Carta de Serviços ao Cidadão, NUPEMEC e programas como Lar Legal e Minhas Raízes.

Em contato, a assessoria de imprensa informou que, até o momento, não há como saber o que está acontecendo. Internamente, seguem tendo acesso enquanto estão logados na rede.

Para usuários externos, a página aparece como inexistente. A reportagem aguarda retorno e a matéria será atualizada assim que houver resposta.

