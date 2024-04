Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta quinta-feira, 4 de abril de 2024

Pablo Neruda - poeta chileno "Se sou esquecido, devo esquecer

também, pois amor é feito espelho:

tem que ter reflexo”. FELPUDA

Em município do interior de MS, está voando penas para todos os lados em ninho tucano. Três são os interessados na indicação para disputar a prefeitura, mesmo diante do fato de o atual prefeito, que entregará o cargo, estar caindo pelas tabelas. Aliás, somando os índices de todos eles em pesquisas já divulgadas, o resultado é empate técnico, com adversário se apresentando contentinho que só. Como a eleição para prefeito é majoritária, os índices somados não significam nada. Não falta quem diga que é a tal da tragédia política anunciada.

Babado

Fortíssimos comentários nos bastidores políticos são de que pretenso pré-candidato a prefeito de Campo Grande poderá ser defenestrado antes de esquentar o banco.

Mais

Sem nenhuma bagagem administrativa, ele teria se tornado “favorito’’ – e não por mérito. A real situação, dizem, foi esclarecida para a cúpula, que poderá mudar o rumo.

Localizada em região badalada e frequentada por quem curte reunir amigos em bares e botecos, a Rua Arnaldo Quintela, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi eleita a oitava mais legal do mundo pela revista Time Out, edição deste ano. Segundo o guia da revista, o local tem mais de 30 opções de bares e restaurantes. O primeiro lugar do ranking ficou com a High Street, em Melbourne, na Austrália, seguida da Hollywood Road, em Hong Kong, e Décimo Primeiro Leste, em Austin, no Texas (EUA).

Paulo Cesar Magalhaes Ferreira e Vanda Iara Rodrigo e Renata Barros

Martelos

Três partidos políticos estão com seus pré-candidatos já definidos para a briga pela prefeitura da Capital. O PP vem com Adriane Lopes para a reeleição, enquanto o PSDB aposta suas fichas no deputado federal Beto Pereira. O União Brasil bateu o martelo, no dia 2, pelo nome de Rose Modesto, como estava previsto. Outras siglas mais conhecidas ainda estão em clima de dúvida cruel para fechar a questão. Não decidiram se oficializam nome ou se fazem alianças.

Portas

As legendas partidárias continuam batendo as portas na cara de quem busca algum abrigo em suas hostes, mas trazendo na bagagem uma série de problemas. Vereador de Campo Grande estava animadinho para se filiar em nova sigla, sem atentar pelo rastro de “bombas” (políticas e outras nem tanto) que vem deixando desde quando entrou para a vida pública. Com a recusa, está bicudo que só e criticando os donos das chaves.

Na briga

O senador Delcídio do Amaral (PRD) quer voltar à vida pública pelas mãos de seus conterrâneos de Corumbá. Ele tentará conquistar a prefeitura de sua terra natal e enfrentará coalisão de legendas que não estão dispostas a fazer feio. O PSB, por exemplo, fez aliança com o PSDB e, além de almejar a conquista da administração municipal, quer ter forte representatividade na Câmara Municipal corumbaense.

