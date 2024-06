Diogo Nogueira faz show de graça em Campo Grande no dia 7 de julho

Felpuda

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Rachel de Queiroz escritora brasileira

Gosto de palavras na cara. De frases que doem. De verdade ditas (benditas!). Sou prática em determinadas questões: ou você quer ou não”.

FELPUDA

O que era dado como favas contadas sobre as eleições em cidade do interior de MS está se tornando motivo de preocupação para galerinha que andava no salto alto que só. Situação do pré-candidato se complicou depois de triste episódio e da tentativa de se tapar o sol

com a peneira para livrar as caras de uns e outros.

Para piorar a situação, dito-cujo tem casos de supostos malfeitos administrativos do passado que voltaram a público. Pelo jeito, figurinha terá de comer muita farinha para enfrentar o humor do eleitorado, se continuar na disputa, é claro.

O astronauta americano Donald Pettit publicou no X, antigo Twitter, uma foto da cidade de São Paulo vista do espaço. A fotografia foi feita quanto ele estava a bordo da Expedition 6,

e a imagem destaca diferenças nas cores de iluminação em cada região. No centro da cidade, a luz é mais clara, próxima ao branco. Em partes mais afastadas do centro, em especial

nas áreas sudeste, região do ABC Paulista, e oeste, em Osasco, a iluminação fica com a tonalidade mais amarelada.

A foto foi tirada em 2003, por isso, Pettit teoriza que a diferença de cor acontece provavelmente porque o centro da cidade ainda era iluminado com luzes de vapor

de mercúrio, enquanto as regiões periféricas, com iluminação mais recente, tinham luzes de vapor de sódio. Desde 2021, a capital paulista tem substituído a iluminação pública por luzes de LED.

Melissa Fagundes Canale com seu pai, Heitor Fagundes

Schynaider Moura



Em erupção



Os estragos que delação de ex-servidor da prefeitura de Sidrolândia estão fazendo

não devem parar por aí. Nos meios políticos, a volta do vereador Claudinho Serra, licenciado da Câmara Municipal de Campo Grande, é considerada como quase impossível.

Sua sogra, a prefeita Vanda Camilo, terá de matar um leão por dia nesta pré-campanha para a reeleição. Isso sem contar, segundo os bastidores, os respingos que poderão complicar a vida de uns e outros agora e em 2026.

Interrogação



A prefeita Vanda Camilo, de Sidrolândia, reagiu à informação de que teria usado recursos públicos para comprar um iPhone e mandar fazer reparosno ar-condicionado de sua casa.

Isso consta no depoimento de ex-servidor em delação premiada, que levou o vereador Claudinho Serra, seu genro, a passar alguns dias na cadeia. Ela divulgou nota

de esclarecimento afirmando que está tranquila e “reafirma sua inocência’’.

Mistério



A gestora de Sidrolândia preferiu insinuar que a denúncia teria motivações políticas, pois,

em sua nota, afirmou ter partido “de quem é de famílias com interesses políticos na cidade a [sic] anos”. Adversários se perguntam: se quem dedurou era de família do grupo adversário, como éque conseguiu o importante cargo para chefiar licitações?

Aniversariantes



João Figueiredo Júnior (João Fígar),

Dra. Silene Anache Borges,

Gabriel Ortiz Veloso,

Therezinha de Alencar Selem,

Tarley do Carmo Meza,

Ana Maria Santo Andréa Ortega,

Paulo Roberto Nogueira Mussi,

José Sedeval Delarissa,

Armando Morais de Souza,

Walter Pael Barbosa,

Antônia Siqueira Fernandes,

Marcio Antonio Arakaki,

Sônia Ferreira Martins,

Mario Silverio Vilanova,

Karina Ribeiro Mauro Scaff,

Airde Ferreira Gil de Menezes,

Elder Seiji Ishiyi,

Ivaldino Xavier da Silva,

Claudemiro Pereira Roberto,

Giovana Hegedus,

Alice Keiko Higa Terra,

Marcos Antonio Messias da Silva,

Eliane Avila Tussi,

Fabrizzia Giordano Sadalla,

Paulo Cezar Peron Palhano,

Helena Demétrio Gasparini,

Maria Aparecida Salmaze,

Michele Elizabete Massochin,

Padre João Justino Sobrinho,

Fernando Reginatto,

Vicente Gonçalo Fontes Martins, Maria Eline Messa,

Mileta Rosa Vieira,

Wilson Ribeiro de Paula,

Moises Moreira da Cunha,

Solange Bonatti,

Joaquim Santos Oliveira,

Marisa Chena,

Silvia Melina Fernandes Gonçalves,

Eliane Terezinha Martins Costa,

Vera Lúcia Menegale,

Angela Maria Bender,

Carmen Asato,

Adriana Arruda Negrisoli,

Francisco Bueno Filho,

Severino Luiz Vinholi,

Dr. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira,

Dr. Silvério Arakaki,

Rudi Paetzold,

Eric Barcellos de Souza,

Itirada Miyashiro,

Odilza Fernandes Bittar,

Reinaldo Benjamin Ferreira,

Plínio Bicudo,

Ana Paula Tinoco Santiago,

Pedro Carlos Garcia de Medeiros,

Marcio Edgard Lucas Lima Filho,

Avelino Rondina,

Rosangela Santiago da Silva,

Rosely Borges Paula,

Marta Lopes da Silva,

José Cabral de Arruda,

Élbio Soares da Silva,

Manoel Evaristo de Jesus,

Zélia Franco Rozas,

Denize Tôrres de Deus,

Nilce Marangoni Iglécias,

Cláudio Fernandes Nunes,

Dr. Silvino de Jesus Canale Gamarra,

Dr. João Baptista de Paiva Pinheiro,

Juliana Belle Toniazzo,

Rosa Amélia de Mello,

Alcides Moreira Neto,

Maria Bernadete Bueno,

João Carlos Nogueira e Silva,

Doralice Delmondes Areco,

Hélio Antonio Zara de Souza,

Ailton Ferreira Gonçalves,

Marcelo Dib Rahim,

Ana Maria Lopes,

Mathias Heriberto Melgarejo,

Mario Eduardo Fernandes Abelha,

Elza Pereira da Silva,

Eraldo Sandes Magalhães,

Magnum de Souza Nogueira,

Francisco da Silva Bandeira,

Julian Pascual Mondragon,

Davy Windson Coqueiro Ferro,

Maria de Freitas Queiroz,

Draiton Antonio Braga de Oliveira,

Adriana Barbosa de Moraes,

Maria Aparecida Ribeiro de Souza, Danieli Manvailer de Carvalho,

Emerson Missiano da Silva,

Dimas Akucevikius Junior,

Maria Rosângela Sigrist,

Vânia Ferreira Rodrigues Margato,

Fernanda Isabela Freitas

de Siqueira,

Léia Raquel Pires Debesa Torres,

Elsio de Oliveira Klain,

Eralicia Machado Damasceno,

Orlando Marin Cruz de Oliveira, Keila Rodrigues de Barros Vaz,

Sandra Cambui Pereira Dias,

Oscar Acosta Lescano,

Wilson Huberto Grunewaldt,

Luiz Cézar Freddi Lomba,

Eva Maria Saraiva,

Dr. Wilson Tavares de Lima,

Amaury Domingos Candeloro.

Colaborou: Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado