Feira do Panamá terá dois dias de Carnaval

Em sua 16ª edição, a feira terá dois dias de atrações musicais e opções para todos os gostos neste fim de semana

Laura Brasil

06/02/2026 - 15h00
A Feira do Panamá chega à sua 16ª edição em ritmo carnavalesco. Serão dois dias de atração para toda a família, em parceria com o projeto Meu Bairro é Show, no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande.

A feira de economia criativa movimentou o bairro e marcou território com atrações culturais, envolvendo moradores desde a primeira edição. Ao longo dos anos, foram diversas apresentações voltadas à comunidade.

O espaço caiu no gosto da população, que não pode perder a folia de 2026, que começa no sábado (7) e se estende até domingo (8), com apresentações de Patrícia e Adriana e da dupla Fred e Victor.

Além disso, serão distribuídas cartelas gratuitas para os frequentadores, que irão concorrer a um show de prêmios pensado com carinho pelos idealizadores, em agradecimento a quem prestigia e movimenta a economia criativa.

 

 

 

Anote na agenda para não perder nada:

  • Sábado (7) - Shows de Patrícia e Adriana e Fred e Victor, a partir das 17h. Os participantes receberão cartelas gratuitas e concorrerão a prêmios que vão desde eletrodomésticos até valores diferenciados via Pix.
  • No domingo (8), a programação começa às 9h com apresentação de Mari Amada, pelo Projeto Baú Musical. Às 11h, enquanto o público aproveita uma bebida gelada e se delicia com quitutes da feira, é o momento de curtir o Sampa do Padrinho.

Está pensando que acabou? Reponha o glitter, porque às 15h tem mais samba com o Trio TPM.

Serviço

16ª edição da Feira do Panamá


Projeto Meu Bairro é Show

Sábado (7)

  • A partir das 16h
  • Show de prêmios às 17h (cartelas gratuitas e muito mais)
  • Shows:
  • 19h – Patrícia e Adriana, Fred e Victor

Domingo (8)

  • Tradicional Feira Cultural do Panamá
  • Horário: das 9h às 16h
  • Atrações: samba, gastronomia diversa, artesanato e área kids
  • Endereço: Rua Palestina com Náutico, bairro Jardim Panamá
     

SAÚDE

Mofo em ambientes úmidos desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

Além de danos materiais, o mofo em ambientes úmidos e mal ventilados desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

05/02/2026 10h00

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias Reprodução

O mofo não é apenas uma questão estética ou um incômodo passageiro. Trata-se de um sinal de alerta para a saúde do ambiente construído e, consequentemente, de seus ocupantes.

Sua proliferação silenciosa em paredes, armários, tetos e móveis é um problema de saúde pública muitas vezes negligenciado, especialmente em regiões de clima quente e úmido ou durante o inverno, quando a ventilação natural é reduzida.

Este fungo microscópico, visível em manchas esverdeadas, escuras ou aveludadas, é um bioagressor com potencial para causar desde reações alérgicas leves até condições respiratórias graves e complexas.

A relação entre o mofo e a saúde humana é direta e mediada por mecanismos bem documentados. Os fungos se reproduzem por meio da liberação de milhões de esporos minúsculos no ar, partículas invisíveis a olho nu que são inaladas com facilidade.

Além dos esporos, as colônias de mofo produzem e liberam no ambiente alérgenos potentes, irritantes químicos voláteis (MVOCs) e, em certas condições e para algumas espécies, micotoxinas – substâncias potencialmente tóxicas cujos efeitos a longo prazo são alvo de contínua pesquisa científica.

Para uma parcela significativa da população, a exposição a esses agentes desencadeia reações alérgicas. Essas reações podem ser imediatas, com sintomas que mimetizam uma rinite alérgica intensa: congestão nasal, espirros em salva, coriza aquosa, coceira e vermelhidão nos olhos.

O contato direto com superfícies mofadas pode provocar dermatite de contato, com erupções cutâneas e coceira localizada. Para os milhões de brasileiros que convivem com a asma, a presença do mofo é particularmente perigosa.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasEsporos podem estar presentes antes mesmo do mofo ser visível - Foto: Reprodução

Em indivíduos asmáticos alérgicos aos fungos, a inalação dos esporos pode funcionar como um gatilho poderoso para crises severas, com broncoespasmo, tosse e profunda falta de ar, muitas vezes exigindo intervenção médica de urgência.

DANOS À SAÚDE

No entanto, os efeitos não se restringem a pessoas com alergias diagnosticadas. A exposição ao mofo também pode irritar as mucosas de indivíduos sem qualquer predisposição alérgica.

Olhos lacrimejantes, garganta arranhando, tosse seca e sensação de pressão no peito são queixas comuns em ambientes contaminados, sintomas que melhoram sensivelmente ao se deixar o local. Este é um efeito puramente irritativo, mas não menos impactante na qualidade de vida e no bem-estar diário.

O perfil de risco é ainda mais grave para grupos populacionais vulneráveis. Bebês e crianças, cujos sistemas respiratório e imunológico estão em desenvolvimento, são mais suscetíveis.

Idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido (por doenças ou tratamentos médicos) não só têm maior risco de desenvolver infecções fúngicas oportunistas nos pulmões (como a pneumonia fúngica), como também podem apresentar reações mais intensas aos alérgenos.

A exposição crônica em ambientes mofados também tem sido associada, em estudos clínicos, a uma piora no controle de doenças respiratórias pré-existentes, como a bronquite crônica e a doença pulmonar obstrutiva crônica.

Além das doenças claramente alérgicas ou irritativas, a ciência investiga a relação entre a exposição prolongada a ambientes com mofo e outros sintomas sistêmicos, muitas vezes chamados de síndrome do edifício doente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasFoto: Reprodução

Pacientes relatam cansaço inexplicável e persistente, dores de cabeça frequentes, dificuldades de concentração, lapsos de memória e dores musculares e articulares difusas.

Embora a causalidade direta seja complexa de estabelecer e esses sintomas não sejam específicos, a melhora após a remoção do foco de mofo e a mudança para um ambiente saudável é um indicativo forte da influência do ambiente na saúde geral.

A possibilidade de exposição a micotoxinas, embora menos comum em ambientes domésticos típicos, levanta questões sobre potenciais efeitos neurológicos e imunológicos que demandam cautela e mais pesquisas.

COMO EVITAR

O combate eficaz ao mofo, portanto, transcende a simples limpeza superficial. É uma estratégia de saúde preventiva. O ciclo vicioso que permite seu surgimento é conhecido: umidade excessiva + matéria orgânica (papel, madeira, gesso, tecido, poeira) + falta de ventilação + temperaturas amenas.

A primeira e mais crucial linha de defesa é o controle da umidade. Em regiões litorâneas ou no período chuvoso, o uso de desumidificadores elétricos de ambiente, principalmente em cômodos menores como quartos e banheiros, é uma medida transformadora, mantendo a umidade relativa do ar idealmente abaixo de 60%.

A ventilação cruzada é uma arma poderosa e gratuita: abrir janelas e portas em lados opostos da casa, mesmo por períodos curtos em dias frios ou nublados, permite a troca de ar úmido interno por ar mais seco externo, dissipando os esporos em suspensão.

É essencial ventilar armários e guarda-roupas periodicamente, evitando o acúmulo de umidade no interior dos móveis, onde roupas e calçados podem se tornar focos de proliferação.

A manutenção predial é outra frente crítica. Infiltrações em telhados, janelas, paredes externas e em banheiros são a principal fonte de umidade crônica e devem ser reparadas imediatamente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasManter ambientes limpos é essencial para prevenir e combater o mofo - Foto: Reprodução

No dia a dia, hábitos simples fazem grande diferença: usar exaustores no banheiro durante e após o banho, e na cozinha durante o cozinhar; jamais guardar roupas, toalhas ou calçados que não estejam completamente secos; e evitar encostar móveis diretamente na parede, mantendo uma distância de pelo menos 5 cm para permitir a circulação de ar.

Quando o mofo já se instalou, a limpeza deve ser feita com cuidado. Para pequenas áreas (até 1 metro quadrado), uma solução de água sanitária diluída em água (1 parte de água sanitária para 10 de água) aplicada com luvas, máscara e boa ventilação pode ser eficaz. 

No entanto, para infestações extensas ou em casos em que há moradores com graves problemas de saúde, a contratação de uma empresa especializada em remediação de mofo é a atitude mais segura.

Esses profissionais utilizam equipamentos de proteção, técnicas de contenção para evitar a dispersão dos esporos durante a remoção e equipamentos profissionais de secagem e desinfecção, tratando a causa raiz e não apenas o sintoma visível.

Felpuda

Pela grande e inóspita "floresta"em que se transformou o entorno da antiga...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (05)

05/02/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Johann Goethe - escritor alemão
"Conhecimento não é suficiente: precisamos aplicar. Desejar não é suficiente: precisamos fazer”.

FELPUDA

Pela grande e inóspita “floresta”em que se transformou o entorno da antiga Pedreira de Campo Grande, em breve deverão estar aportando por lá, animais de outros continentes como leão, rinoceronte, girafa, orangotangos e até elefantes. Todos felizes que só, para fazer moradia no local, afirma irônico cidadão. A reclamação é geral, sobre o estado de abandono em que se encontra o local, inclusive atrapalhando o trânsito, segundo motoristas acostumados a transitar pelas vias ao redor. Vai vendo...

Diálogo– Paul McCartney e ringo Starr –, junto às famílias de John Lennon e George Harrison, concederam os direitos totais da história de vida e da música para um filme roteirizado. intitulado originalmente “the Beatles – a four-film Cinematic event”, o projeto liderado por Sam Mendes promete ser um marco histórico. a proposta de Mendes é inovadora: quatro filmes interconectados, cada um contado a partir do ponto de vista de um dos membros da banda, culminando no término do grupo em 1970. a Sony Pictures planeja um lançamento coordenado para abril de 2028. o elenco principal já está escalado e conta com alguns dos nomes mais promissores da nova geração de Hollywood.
DiálogoRenata Suassuna e Rodrigo Suassuna

 

DiálogoKiki Pinheiro e Helô Pinheiro

E?

Os vereadores recuaram e não votaram o veto da prefeita Adriane ao projeto de redução da taxa do lixo e o retorno dos 20% para pagamento à vista do IPTU. Para não pairar no ar que “afinaram”, a Mesa Diretora decidiu convocar uma audiência pública para hoje, às 18h, com a finalidade de discutir o “impacto da taxa de lixo e do IPTU sobre os contribuintes”. Há quem questione a finalidade de tal iniciativa, diante das enxurradas de ações na Justiça questionando o aumento. 

Ziriguidum

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças, da Secretaria de Obras e da Procuradoria do Município também participarão dessa audiência pública, de acordo com informações da Câmara Municipal. Segundo as previsões mais otimistas, o veto deverá ser apreciado apenas no dia 10. Há quem diga, porém, que isso poderá ocorrer somente depois do ziriguidum-esquindô lelê carnavalesco. Assim, haveria mais tempo para se discutir o que fazer.

Mas...

Diante da reação dos vereadores, a prefeita Ariane Lopes, deixou de lado os entretantos e foi para os finalmentes: vetou esse novo projeto das excelências e alertou que Campo Grande pode enfrentar sérios problemas na economia, o que fez durante as pompas e circunstâncias da solenidade de abertura da Câmara. O problemaço: se derrubam o veto, ganham simpatia popular, mas poderão ser acusados de “quebrar” o município; se mantém o veto, adeus popularidade.

Aniversariantes

 
  • Ariosto Luis Barbieri,
  • Kátia Regina Bernardo Claro,
  • Maria Selma dos Santos Perez,
  • Iris Amado Fernandes,
  • Tatiana Azambuja Ujacow,
  • Ivelise Martinelli,
  • Antonio Evanilson de Oliveira,
  • Marcia Harumi Sakamoto,
  • Paulo Kosin Tibana,
  • Rogério Augusto Calábria de Araújo,
  • Waldomiro Medeiros,
  • Maria de Lourdes Costa Jeha.
  • Antonio Carlos Pinheiro de Araújo,
  • Eduardo Francisco Castro,
  • Alaor Peixoto,
  • José Cacildo Bambil do Amaral,
  • Devanilde Elisete Mathiussi,
  • Maristela Mendes Hulczynski,
  • Natanael Santiago da Silva,
  • Regina Dantas Gonzaga dos Santos,
  • Dra. Maria Rosa da Costa,
  • Adélia Lukianchuki,
  • Emily Manica Amaral,
  • Claudio Sertão,
  • Dra. Ondina Gomes Pires,
  • Simonete Escobar,
  • Ricardo Mayeda,
  • Otaviano de Oliveira Figueiredo,
  • Cezar Luiz Miozzo,
  • Maria Auxiliadora Rosa,
  • Marilma Ana Ferreira Molina,
  • Camila Maria dos Santos,
  • Marcos Antonio Paco,
  • Claudio Regis Andrighetto,
  • Ione Maria Loureiro Lima Morgado,
  • José Wilson de Barros,
  • Lucineide da Cruz,
  • Magna Firmino,
  • José Carlos Monteiro,
  • Andréa Kamiya Abdala,
  • Elaine Uehara,
  • Margarida Alcaraz,
  • Orestes Rocha Neto,
  • Anália Acosta Fernandes,
  • Maria Emília dos Santos,
  • Regina Lúcia Xavier Letteriello,
  • Fernando Inácio dos Santos,
  • Antônio Joaquim de Rezende,
  • Rosa Rezende de Oliveira,
  • Cláudio Marcelo Marques,
  • João Batista Crivellaro Netto,
  • Pedro Paulo Azevedo,
  • Maria Augusta Marques,
  • Nonato da Silva,
  • Augusto Villalba,
  • Silvia Andréia dos Santos Pes,
  • Lilian Eva Gonçalves Romero,
  • Almir Bruch Pereira,
  • Antonio Gonçalves Pessoa,
  • Iassy da Silva Félix,
  • José Pereira Lima,
  • Mauro Boulanger Stival Oliveira,
  • Luiz Carlos Gomes,
  • Narda Cáceres,
  • Rafael Ramão Rodrigues da Silva,
  • Roberto Rojo Rodrigues,
  • Luiz Otávio de Souza,
  • Maicon Thomé Marins,
  • Silverlei Gimenes Fernandes,
  • Priscila Leite Soares,
  • Djalma Nogueira Santos Junior,
  • Sebastião Radael,
  • Donizete Botelho de Brandão,
  • Agda Gomes Mário,
  • Nelson Jerson Araújo,
  • Simonete Aparecida Bernardes,
  • Manoel Vicente Neto,
  • Victor Wincler Mafra,
  • Terezinha Moreira dos Santos,
  • Eliseu de Araújo Menezes,
  • João Vanderlei Cabral,
  • Silvia Regina Mattos Nascimento,
  • José Vilmar Pivetta,
  • Walkyria Joca de Lima Curvelo da Silva,
  • Alexandre Marques Borba,
  • Eliane Cristina de Freitas,
  • Ivo Cescon Scarcelli,
  • Ariovaldo Hebert da Cruz,
  • Samuel Marques Turquetto,
  • Fernanda Hashinokuti Simões de Souza,
  • Valdineir Ciro de Souza,
  • Gildo Massuda,
  • Judith Lemos de Aquino Miranda,
  • Maria Clara Rondon Fiori,
  • Kely Cristina de Alcântara,
  • Isabel Cristina do Amaral,
  • Agda Maria Pina Quevedo,
  • Roselaine de Castro Oliveira,
  • Silvério Teixeira dos Santos,
  • Thaicy Lopes Falcão Guedes,
  • Carla Moraes de Andrade,
  • Marco Antônio Baeta Damasceno,
  • Rogaciano Adão Canhete Júnior,
  • Sidney Foroni,
  • Arthur Lopes Ferreira Neto,
  • Viviane Cristina Pinheiro de Pietro,
  • Marcelo de Almeida Coutinho,
  • José Edgard da Cunha Bueno Filho.

