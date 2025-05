Filme de diplomata de MS tem estreia comercial em São Paulo

Arraiás

Junho ainda não chegou, mas há diversos arraiás que já estão marcados, com programação que tem shows e comidas típicas tradicionais da época

O mês de junho ainda nem começou, mas as tradicionais festas juninas já estão sendo aguardadas pela população.

Em Campo Grande, há alguns eventos marcados para ocorrer ao longo do próximo mês, com shows, quermesses e comidas típicas.

Como ainda faltam alguns dias para junho e as festas costumam ocorrer entre junho e julho, com algumas até em agosto, muitos locais ainda não divulgaram as datas de seus arraiás.

O Correio do Estado compilou na agenda os eventos que já foram divulgados, mas a lista será atualizada conforme novas datas e eventos forem confirmados.

Veja as datas de festas juninas em Campo Grande:

Arraia Solidário da AACC/MS

A tradicional festa junina da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) já tem data e novo endereço em 2025.

O Arraiá da AACC/MS acontece no dia 7 de junho (sábado), das 11h às 22h, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.

A programação inclui gastronomia típica, apresentações de quadrilhas de escolas particulares de Campo Grande, e um espaço dedicado às crianças, com brincadeiras juninas e área kids. Toda a renda será revertida para a manutenção dos serviços prestados pela AACC/MS a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

Entre as opções gastronômicas estão espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, a tradicional linguiça de Maracaju, porção mista de linguiça e espetinho, soba, derivados do milho, açaí, drinks, vinho, algodão doce e pipoca. Além disso, haverá três tipos de cerveja, para atender aos diferentes gostos do público.

A programação musical e cultural promete entreter o público durante todo o dia.

Parte da arrecadação deste ano será destinada à reforma completa da Casa de Apoio, que acolhe pacientes e acompanhantes durante o período de tratamento, oferecendo hospedagem, alimentação e apoio integral.

Os ingressos já estão à venda a R$ 10, com entrada gratuita para crianças de até 10 anos. Os ingressos também poderão ser adquiridos no local.

Arraial da Lienca

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) promove o seu arraial no dia 7 de junho, a partir das 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. A entrada é gratuita.

A Lienca promete muito arrasta pé, quadrilha, comida e bebida típica e também muito samba. Será proibida a entrada de bebidas, mas haverá à venda no local.

Os Morenos será a atração principal do evento.

As barracas serão comandadas pelas escolas de samba da Capital.

O teatro de arena está localizado no Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, ao lado do Instituto Mirim.

Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

O tradicional Arraial de Santo Antônio de Campo Grande será realizado dos dias 12 a 15 de junho, na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena.

Será a 23ª edição do Arraial de Santo Antônio, uma das mais tradicionais festas juninas da capital sul-mato-grossense, com entrada gratuita.

O evento é organizado pela Prefeitura de Campo Grande e a programação, tradicionalmente, inclui shows com artistas renomados, barracas de comidas e bebidas tradicionais, além de espaço kids.

Na edição deste ano, o Executivo Municipal ainda não divulgou as atrações, mas já divulgou as datas e abriu inscrições para comerciantes que desejam ter uma barraca nos dias de evento.

O evento também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu

Dos dias 5 a 8 de junho, será realizado o Arraiá do Santuário São Judas Tadeu, localizado Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, no Jardim América, a partir das 19h30.

A programação conta com barracas de comidas típicas, apresentações de quadrilhas, shows musicais, além de um churrasco no encerramento. Os convites do churrasco já estão a venda no santuário.

No primeiro dia do Arraiá, em 5 de junho, uma quinta-feira, o show será de Guthy Leite. Na sexta-feira, 6 de junho, a animação fica por conta de Chicão Castro. Já no sábado, haverá quadrilha e música católica.

No domingo (8), o arraiá começa mais cedo, com abertura às 11h30 e o buffet de churrasco será servido a partir das 12h, com encerramento às 14h. As atrações musicais serão as duplas João Lucas & Cleiton e Giva & Eduardo.

Arraiá Ziriguidum

A Feira Ziriguidum terá mais uma edição do seu Arraía. Além das tradicionais barracas de gastronomia, artesanatos e brechós presentes em todas as edições, haverá apresentações musicais e outras coisas tradicionais da época, como correio elegante e pescaria.

As atrações musiciais ainda não foram divulgadas, mas a próxima edição do evento, que é realizada todo segundo sábado de cada mês, será no dia 7 de junho.

A Feira Ziriguidum é na Praça do Preto Velho, entre as avenidas Noroeste e Salgado Filho.

Santuário Nossa Senhora da Abadia

O Santuário Nossa Senhora da Abadia, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, divulgou datas, mas fez mistério sobre a festa junina.

Nas redes sociais, o santuário publicou que a festa será dos dias 11 a 13 de julho.

"Só digo uma coisa: pode separar a roupa xadrez e o chapéu, que o resto cê descobre logo, logo!", diz a postagem.