"Povo das Estrelas" apresenta espetáculo de dança cigana em Campo Grande

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras recebe seis corais nesta sexta-feira, com entrada franca: Angelis, Educandário Getúlio Vargas, Senhora de Fátima, Arte Viva, Casa de Scheilla e Fronteiras Abertas

Já tradicional no calendário de eventos da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), a Cantata Natalina chega em 2024 à sua terceira edição, reunindo seis corais de Campo Grande nesta sexta-feira. A partir das 19h, com entrada franca, o público poderá conferir, na seguinte ordem de apresentação, os corais: Angelis, Educandário Getúlio Vargas, Senhora de Fátima, Arte Viva, Casa de Scheilla e Fronteiras Abertas.

O evento encerra as atividades deste ano da ASL e tem a coordenação do acadêmico Américo Calheiros. Trata-se de uma bela oportunidade para o público assistir apresentações de canções natalinas antológicas e de outras músicas que evidenciam o espírito do Natal. A proposta da Academia é justamente “celebrar o fim de ano junto à comunidade estadual com uma noite de encantamento por meio da cantata”.

No repertório a ser apresentado pelos corais, estão composições natalinas bem populares, a exemplo de “Noche de Paz”, “Ave-Maria”, de Charles Gounod (1818-1893), “Adeste Fidelis”, “Jubilate Deo” e “Domine Jesu”, ambas de Mozart (1756-1791), e “Hallellujah”, do canadense Leonard Cohen (1934-2016). Como estarão em cena corais de diferentes perfis e trajetórias, o evento também é uma chance para apreciar as nuances do trabalho vocal de cada formação.

Henrique de Medeiros, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ressalta que “para a Academia é uma alegria esse momento de confraternização natalina com a presença dos corais na ASL”. Américo Calheiros, coordenador do evento, destaca a possibilidade de troca entre os grupos participantes.

“Esta cantata, ao enaltecer o Natal, possibilita também aos coros participantes o intercâmbio artístico e cultural, algo muito positivo para o crescimento de todos”, afirma.

“O que mais me toca do ponto de vista pessoal no evento é essa possibilidade do encontro de distintos corais e a natural troca de experiência que se estabelece. Ressalto, também, a afável confraternização entre os coros participantes, que nesse período pré-natalino uma cantata como essa proporciona”, diz Américo, reforçando o convite para a população de Campo Grande.

A CANTATA

Em uma das datas mais especiais do ano, a realização de apresentações de canções natalinas destaca principalmente o nascimento do menino Jesus, com músicas que variam de acordo com os países. As cantatas têm composições cantadas individualmente ou em grupo, com ou sem acompanhamento. Essas criações musicais são frutos de manifestações populares nascidas na Europa. Com estreita relação com a música clássica, receberam especial atenção de consagrados compositores como Bach e Handel, entre outros.

O repertório da 3ª Cantata Natalina da ASL é bem variado e inclui composições como “Família Sagrada”, “Quando o Natal Chegar”, “Anjos Vieram Anunciar”, “Domine Jesu”, “O Primeiro Natal” e a mais conhecida de todas, “Noite Feliz”. Conheça, a seguir, um pouco da história de cada coral.

CORAL ANGELIS

Formado atualmente por quatro vozes: Angélica Jado, Eliseba Manhães, Talita Mendes e Gabriel Guizado. Tem o propósito de difundir a música sacro-religiosa e erudita, promovendo a democratização da música clássica. O Coral Angelis atua em Campo Grande e em regiões próximas, participando de missas, casamentos e outros eventos.

Em dezembro de 2023, realizou em Campo Grande, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia, o Concerto de Natal, e em 2024, na Paróquia Santo Agostinho de Hipona, um concerto de Páscoa. No repertório, apresenta músicas que vão do renascimento ao contemporâneo. Eliseba, responsável pelo grupo, é formada em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

CORAL GETÚLIO VARGAS

O Coral do Educandário Getúlio Vargas é constituído por 50 alunos participantes das atividades da instituição, criada em 1943. Desde a sua fundação, em 1996, o coral mantém uma rotatividade anual de alunos integrantes. Tem por objetivo a socialização e outras “ações evolucionais” no aprendizado da arte vocal.

Desde o ano de 1997, tem como professor e regente o maestro Orion Cruz. Ao longo de sua existência, o Coral do Educandário tem se apresentado atendendo a convites de vários eventos, “sempre conotando uma bela performance musical e encantando o público presente”.

CORAL SENHORA DE FÁTIMA

O Coral Senhora de Fátima, regido pela pianista e professora Simone Vieira Carvalho Gomes, iniciou suas atividades no ano de 1997, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande, com o objetivo de servir nas atividades paroquiais.

O coral já promoveu Encontros de Liturgia e Canto Pastoral, participou de festivais municipais e paroquiais, de apresentações e celebrações diversas e também de celebrações eucarísticas, sendo o seu projeto mais ousado o Oratório de Natal – Natividade, que já foi apresentado por cinco vezes, inclusive em São Gabriel do Oeste, nas portas da Igreja Matriz, integrando o projeto Luzes do Cerrado.

CORAL ARTE VIVA

O movimento de canto coral infantojuvenil e adulto do Centro de Arte Viva foi introduzido desde a sua criação, em 1989, como uma atividade mantida gratuitamente, aberta aos frequentadores do Centro de Arte Viva e à comunidade em geral.

Visando realizações culturais com peças selecionadas de compositores brasileiros, internacionais e locais de épocas variadas, está sob a regência da cantora, compositora e professora Luciana Fisher. O Centro de Arte Viva tem a direção da professora Clarice Maciel e a coordenação de sua filha, Sofia Maciel.

CORAL ESPÍRITA SCHEILLA

O Coral Espírita Scheilla foi fundado em 20 de agosto de 1986 por membros da Comunhão Espírita Casa de Scheilla, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita e o evangelho de Jesus por meio do canto coral. Embora seja um coral espírita, acolhe integrantes de outras religiões que estejam buscando o mesmo ideal cristão. Com 38 anos de trabalho ininterrupto, o coral conta atualmente com 16 integrantes e há 21 anos está sob a regência do maestro Fábio Bernobic.

CORAL FRONTEIRAS ABERTAS

O Coral Fronteiras Abertas foi criado em 2016 por iniciativa de Américo Calheiros, que convidou o maestro Orion Cruz para regê-lo. O Fronteiras Abertas é coordenado por Américo Calheiros e pela coralista Kátia Francisco, com o propósito de “abrir fronteiras geográficas, humanas e culturais”, cantando em diferentes idiomas e até dialetos. Sempre pronto a receber novos integrantes, o coral apresenta-se em distintos espaços e diversos municípios, sendo seu repertório extremamente diversificado.

Serviço - Cantata Natalina da ASL

Amanhã, às 19h.

Local: ASL, Rua 14 de Julho, nº 4.653, Altos do São Francisco.

Entrada franca.

