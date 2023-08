Governo abre processo seletivo com 15 vagas e salário de R$ 10,9 mil

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), abriu inscrições em processo seletivo simplificado com 15 vagas para engenheiros e arquitetos.

O editam foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9).

No total, são três vagas para arquiteto, duas para engenheiro civil, seis para engenheiro civil com atuação em aeródromos, portos e ferrovias, três para engenheiro eletricista, e uma para engenheiro sanitarista/ambiental.

A carga horária para os cargos será de 40 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 10.908,00.

As inscrições começaram hoje e poderão ser realizadas exclusivamente até às 17h do dia 15 de agosto de 2023, apenas pela internet, através do site de concursos do governo.

Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em Arquitetura ou Engenharia, de acordo com o cargo pretendido.

O processo seletivo será composto de três etapas, sendo a inscrição, avaliação curricular de caratér eliminatório e classificatório, e entrevista pessoal.

Ao candidato com deficiência será assegurado o direito de participar do processo seletivo, com reserva de 5% das vagas oferecidas no certame.

O resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstas para o dia 22 de setembro.

A contratação dos candidatos selecionados será feita de acordo com as necessidades da Seilog para o preenchimento de vagas na Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Logístico, na Coordenadoria de Supervisão, na Coordenação e Controle Logísticos, na Coordenadoria de Monitoramento Logístico, na Coordenadoria de Planejamento de Infraestrutura Energética e na Coordenadoria de Planejamento e Infraestrutura de Saneamento.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado a partir da data da publicação do respectivo ato de homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

A Secretaria de Estado de Administração, através da Coordenadoria de Gestão de Concursos Públicos e Processos Seletivos, disponibiliza os telefones: (67) 3318-1466 e 3318-1446 - WhatsApp: (67) 99227-2661 para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao edital.