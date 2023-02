IFMS abre vagas à comunidade em cursos técnicos integrados

ENSINO SUPERIOR

Dos 44.684 inscritos, 28.413 compareceram aos dois dias de prova e 16.271 faltaram

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que 28.413 candidatos de Mato Grosso do Sul, que compareceram às duas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) , poderão conferir o resultado em 13 de fevereiro de 2023.

Vale ressaltar que treineiros poderão visualizar o resultado apenas em abril deste ano.

De acordo com o relatório, dos 44.684 inscritos, 28.413 compareceram aos dois dias de prova e 16.271 faltaram, em Mato Grosso do Sul.

O ENEM Impresso teve 43.415 inscritos e o ENEM Digital 1.269 candidatos. Confira os números de presentes e faltosos, em ambos modelos:

Inscritos Presentes Faltosos % de presentes Impresso - 1º dia 43.415 29.852 13.563 68,8% Impresso - 2º dia 43.415 27.904 15.511 64,3% Digital - 1º dia 1.269 572 697 45,1% Digital - 2º dia 1.269 509 760 40,1% Total 44.684 28.413 (em ambas as provas) 16.271 63,5%

As provas foram realizadas em 13 e 20 de novembro e aplicadas em 1.084 salas, de 139 locais, em 41 municípios do Estado.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferecem, juntas, 4.288 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – edição 2023.

A UFMS oferta 2.100 vagas em 153 cursos. A UEMS oferece 1.264 vagas em 64 cursos, sendo 708 para vagas de ampla concorrência e 556 para cotas. Já a UFGD oferta 924 vagas em 32 cursos, sendo 454 para ampla concorrência e 170 para cotas.

As inscrições do Sisu ocorrem de 16 a 24 de fevereiro, neste site. A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada em 7 de março.

ENEM

O Exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. O período de inscrições foi de 10 a 21 de maio de 2022 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.

As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.