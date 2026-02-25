2 de Mayo é eliminado nos pênaltis e se despede da Libertadores

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O time da fronteira com Mato Grosso do Sul encerra sua primeira participação na maior competição da América, a Conmebol Copa Libertadores, depois de falhar nos pênaltis. Durante o tempo normal, nenhum dos times marcou e o placar encerrou em 0 a 0.

A mais de 4 mil quilômetros de casa, o clube 2 de Mayo disputou pela vaga na terceira e última etapa da Libertadores antes da fase de grupos, mas não conseguiu a classificação. Em Bellavista, no Peru, o time não teve muitas oportunidades durante os 90 minutos e sofreu para chegar aos pênaltis.

Com 70% de posse de bola, o adversário Sporting Cristal dominou o jogo em casa e perdeu diversas chances de decidir o jogo dentro do tempo normal. Ao todo foram 19 chutes, em que 4 foram em direção ao gol do time paraguaio e rendeu boas defesas do goleiro Martinez.

Porém, para o 'Galo Norteño', o jogo não teve a mesma intensidade ofensiva. Com 30% de posse de bola, o 2 de Mayo teve apenas 6 chutes, em que nenhum acertou a mira do gol adversário. Apesar de não ter o melhor desempenho dentro dos 90 minutos, o time conseguiu segurar o placar e levar a decisão para os pênaltis.

Saindo na frente, o 2 de Mayo converteu as três primeiras cobranças, enquanto o Sporting Cristal errou a segunda, mas converteu o primeiro e terceiro chutes. Em seguida, o time visitante perdeu a quarta cobrança e conseguiu converter a quinta, no entanto, o time da casa também acertou o gol.

No primeiro chute da disputa alternada - em que quem errar, enquanto o outro acertar, classifica o adversário - o clube paraguaio chutou para fora, enquanto o time peruano conseguiu converter o pênalti e garantiu a classificação.

Apesar da eliminação, o time de Pedro Juan Caballero fez história ao entrar na competição pela primeira vez e sair invicto. O time nunca havia disputado a Libertadores e encerra a sua passagem sem nenhuma derrota.

Pênaltis



2 de Mayo

Sporting Cristal

Oscar Romero

X X Yoshimar Yotún

Orlando Colmán

X X Cristian Benavente

Rodrigo Ruiz Díaz

X X Martín Távara

Matias Caceres

X X Christofer Gonzáles

Brahian Ayala

X X Juan González

Ulises Coronel

X X Cris Silva





Camapanha 2 de Mayo

1ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

2 de Mayo - 1 x 0 - Alianza Lima

1ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

Alianza Lima - 1 x 1 - 2 de Mayo

2ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

2 de Mayo - 2 x 2 - Sporting Cristal

2ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

Sporting Cristal - (5) 0 x 0 (4) - 2 de Mayo

