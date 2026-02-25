Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

CONMEBOL LIBERTADORES

2 de Mayo é eliminado nos pênaltis e se despede da Libertadores

Time de Pedro Juan Caballero encerra primeira participação na maior competição da América antes da fase de grupos

Noysle Carvalho

25/02/2026 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O time da fronteira com Mato Grosso do Sul encerra sua primeira participação na maior competição da América, a Conmebol Copa Libertadores, depois de falhar nos pênaltis. Durante o tempo normal, nenhum dos times marcou e o placar encerrou em 0 a 0.

A mais de 4 mil quilômetros de casa, o clube 2 de Mayo disputou pela vaga na terceira e última etapa da Libertadores antes da fase de grupos, mas não conseguiu a classificação. Em Bellavista, no Peru, o time não teve muitas oportunidades durante os 90 minutos e sofreu para chegar aos pênaltis.

Estreante na Libertadores, time cai na pré-eliminatória com campanha históricaEstreante na Libertadores, time cai na pré-eliminatória com campanha histórica - Foto: Reprodução Redes Sociais / 2 de Mayo

Com 70% de posse de bola, o adversário Sporting Cristal dominou o jogo em casa e perdeu diversas chances de decidir o jogo dentro do tempo normal. Ao todo foram 19 chutes, em que 4 foram em direção ao gol do time paraguaio e rendeu boas defesas do goleiro Martinez.

Porém, para o 'Galo Norteño', o jogo não teve a mesma intensidade ofensiva. Com 30% de posse de bola, o 2 de Mayo teve apenas 6 chutes, em que nenhum acertou a mira do gol adversário. Apesar de não ter o melhor desempenho dentro dos 90 minutos, o time conseguiu segurar o placar e levar a decisão para os pênaltis.

Saindo na frente, o 2 de Mayo converteu as três primeiras cobranças, enquanto o Sporting Cristal errou a segunda, mas converteu o primeiro e terceiro chutes. Em seguida, o time visitante perdeu a quarta cobrança e conseguiu converter a quinta, no entanto, o time da casa também acertou o gol.

No primeiro chute da disputa alternada - em que quem errar, enquanto o outro acertar, classifica o adversário - o clube paraguaio chutou para fora, enquanto o time peruano conseguiu converter o pênalti e garantiu a classificação.

Apesar da eliminação, o time de Pedro Juan Caballero fez história ao entrar na competição pela primeira vez e sair invicto. O time nunca havia disputado a Libertadores e encerra a sua passagem sem nenhuma derrota.

Pênaltis
 

2 de Mayo
 		     Sporting Cristal
 
Oscar Romero
 		 X X Yoshimar Yotún
 
Orlando Colmán
 		 X X Cristian Benavente
 
Rodrigo Ruiz Díaz
 		 X X Martín Távara
 
Matias Caceres 
 		 X X Christofer Gonzáles
 
Brahian Ayala
 		 X X Juan González
 
Ulises Coronel
 		 X X Cris Silva
 


Camapanha 2 de Mayo

1ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

  • 2 de Mayo - 1 x 0 - Alianza Lima

1ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

  • Alianza Lima - 1 x 1 - 2 de Mayo

2ª pré-eliminatória - Jogo 1 de 2

  • 2 de Mayo - 2 x 2 - Sporting Cristal

2ª pré-eliminatória - Jogo 2 de 2

  • Sporting Cristal - (5) 0 x 0 (4) - 2 de Mayo

Assine o Correio do Estado

Regime aberto

Ex-jogador Viola, ídolo do Corinthians, é condenado a 3 anos de prisão por posse ilegal de arma

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo

24/02/2026 19h15

Compartilhar
Viola, ex-jogador do Corinthians

Viola, ex-jogador do Corinthians Reprodução

Continue Lendo...

Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e ídolo do Corinthians, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi condenado a três anos e 10 meses de prisão em regime aberto por posse ilegal de arma e de munições. A pena foi convertida em serviços comunitários que devem ser prestados ao longo do mesmo período da sentença. Ele pode recorrer da decisão. Procurado, Viola não respondeu os contatos da reportagem.

O processo foi aberto pela ex-mulher de Viola, em 2012. Na época, o ex-jogador foi preso em sua casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo por desobedecer uma ordem judicial, ser flagrado com armamento de uso restrito e ameaçar a sua então companheira.

Depois de a mulher do jogador informar que ele guardava armas em casa, o local foi vistoriado pelos policiais, que encontraram uma pistola calibre 380, um silenciador importado e cerca de 80 munições de vários calibres, entre elas algumas de espingarda calibre 12 - a mesma arma que, no início de 2006, fez com que o ex-atleta fosse preso.

O juiz Gustavo Nardi decidiu que Viola também terá de pagar multa no valor de um salário mínimo vigente da época dos fatos.

Viola é conhecido, principalmente, por sua passagem pelo Corinthians, clube do qual é ídolo. Com a camisa alvinegra, venceu dois títulos do Campeonato Paulista e um da Copa do Brasil. Também fez parte da seleção brasileira campeã do mundo em 1994, além de ter vestido a camisa de clubes como Vasco, Palmeiras, Valencia-ESP, Flamengo, Santos e Bahia.

2 de Mayo

Time da fronteira viaja ao Peru em busca da classificação na Libertadores

Uma vitória simples mantém o time de Pedro Juan Caballero na disputa por uma vaga na fase de grupos

24/02/2026 13h40

Compartilhar
Treinador Eduardo Ledesma balança no cargo

Treinador Eduardo Ledesma balança no cargo Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero viverá nesta terça-feira (24) a expectativa de que o Club Sportivo 2 de Mayo avance novamente pela Copa Libertadores. O time pedrojuanino enfrenta o Sporting Cristal, jogo de volta, válido pela 2ª fase da competição continental.

Na semana passada, o "Galo norteño" empatou em 2 a 2 jogando em casa e desta vez, uma vitória simples mantém o clube na busca por uma vaga inédita na fase de grupos da competição de clubes mais prestigiada do continente. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. 

Há uma semana, Fernando Cáceres e um gol contra de Cristiano Da Silva deram vantagem ao time paraguaio, em contrapartida, Yotún de pênalti e um gol contra de Ángel Martínez igualaram a série para os peruanos.

Pressionado no Campeonato Paraguaio, a equipe ainda não venceu na competição local onde ocupa a vice-lanterna, com apenas dois pontos em seis jogos. Na última sexta-feira (20), perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0.

Para o confronto decisivo no Peru, o técnico Eduardo Ledesma segue sem o meia Marcelo Acosta, que está lesionado.

Já o Sporting Cristal aposta no fator casa para confirmar a classificação diante de sua torcida, em Callao.

Quem avançar garante vaga na Fase 3 da competição continental. A etapa vale um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026 ou, no mínimo, a classificação para a fase principal da Copa Sul-Americana de 2026.

Para seguir sonhando com a fase de grupos da Libertadores, 2 de Mayo terá de passar por mais uma fase prévia à fase de grupos, onde enfrentará o vencedor de Huachipato (CHI) ou Carabobo (Venezuela). 

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gabriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Maxioren Castro, Santiago González e Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Diaz.

Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Martín Soppi (URU) e Héctor Bergallo (URU). VAR: Leodan González.

Transmissão: Espn e Disney Plus. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 1 dia

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 1 dia

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)

4

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto
Infraestrutura

/ 2 dias

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 6 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?