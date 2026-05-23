De Campo Grande, Éderson está perto de substituir Casemiro em clube inglês

Autor do primeiro gol, Éderson foi eleito o melhor da partida contra o Milan, no dia 10 de maio - Foto: Atalanta

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O volante campo-grandense Éderson, de 26 anos, está muito próximo de deixar a Atalanta e assinar com o Manchester United para ser o substituto de Casemiro, que fez seu último jogo pelo clube inglês no último domingo (17).

De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, Éderson aceitou se mudar para a Inglaterra e ambos os clubes já chegaram em um acordo verbal pela transferência do sul-mato-grossense. Porém, ainda faltam alguns ajustes no contrato e é esperado que o fechamento definitivo seja concretizado nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, a Atalanta entrou em campo pela última vez nesta temporada do campeonato italiano, ao enfrentar a Fiorentina. Mas, o que realmente chamou a atenção do público foi a ausência do volante brasileiro entre os titulares, ficando no banco de reservas até o final da partida.

Em coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, afirmou que “Éderson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Mesmo sem mencionar com todas as letras o nome do Manchester United, a grande parte dos noticiários dão como “quase certa” a transferência do jogador.

Sobre a taxa que o clube inglês terá que pagar ao detentor dos seus direitos, os jornais colocam que o valor deve ficar entre 40 e 50 milhões de euros (R$ 234 milhões a R$ 293 milhões, na cotação atual), além de bônus por desempenho. A depender do preço final, Éderson pode entrar na lista das 20 contratações mais caras da história do Manchester United.

A chegada do campo-grandense em Manchester está diretamente relacionada à saída de Casemiro, que vai deixar o clube após três temporadas. No último domingo, o volante brasileiro fez sua partida com a camisa dos “Red Devils” no fim de semana passado, já que não entrará mais em campo antes de se apresentar à seleção brasileira, na próxima quarta-feira.

Na atual temporada, Éderson esteve em campo em 41 oportunidades, marcando três gols e distribuindo duas assistências. Porém, o volante tem uma importância no clube italiano que vai além das estatísticas, sendo um dos pilares do elenco. Pela Atalanta, conquistou a inédita Europa League, em 2024, ao bater o Bayer Leverkusen na final.

Também vale destacar que, mesmo que não esteja presente na lista final para a Copa do Mundo de 2026, o meio-campista de Campo Grande está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Em outras palavras, caso algum jogador convocado seja cortado (seja por lesão ou outro motivo), Éderson pode ser chamado para substituí-lo.

Além disso, o campo-grandense também é altamente apontado como um dos jogadores que irão fazer parte do grupo da seleção brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, que será disputado em seis países. Essa tese aumenta diante da provável aposentadoria de Casemiro do Brasil após o Mundial deste ano, o que abre espaço para volantes mais jovens lutarem por vaga no elenco.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

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