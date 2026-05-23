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De Campo Grande, Éderson está perto de substituir Casemiro em clube inglês

O sul-mato-grossense deve deixar a Atalanta-ITA e assumir a "volância" do Manchester United na próxima temporada

Felipe Machado

23/05/2026 - 11h30
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O volante campo-grandense Éderson, de 26 anos, está muito próximo de deixar a Atalanta e assinar com o Manchester United para ser o substituto de Casemiro, que fez seu último jogo pelo clube inglês no último domingo (17).

De acordo com informações do jornalista Matteo Moretto, Éderson aceitou se mudar para a Inglaterra e ambos os clubes já chegaram em um acordo verbal pela transferência do sul-mato-grossense. Porém, ainda faltam alguns ajustes no contrato e é esperado que o fechamento definitivo seja concretizado nos próximos dias.

Nesta sexta-feira, a Atalanta entrou em campo pela última vez nesta temporada do campeonato italiano, ao enfrentar a Fiorentina. Mas, o que realmente chamou a atenção do público foi a ausência do volante brasileiro entre os titulares, ficando no banco de reservas até o final da partida.

Em coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, afirmou que “Éderson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Mesmo sem mencionar com todas as letras o nome do Manchester United, a grande parte dos noticiários dão como “quase certa” a transferência do jogador.

Sobre a taxa que o clube inglês terá que pagar ao detentor dos seus direitos, os jornais colocam que o valor deve ficar entre 40 e 50 milhões de euros (R$ 234 milhões a R$ 293 milhões, na cotação atual), além de bônus por desempenho. A depender do preço final, Éderson pode entrar na lista das 20 contratações mais caras da história do Manchester United.

A chegada do campo-grandense em Manchester está diretamente relacionada à saída de Casemiro, que vai deixar o clube após três temporadas. No último domingo, o volante brasileiro fez sua partida com a camisa dos “Red Devils” no fim de semana passado, já que não entrará mais em campo antes de se apresentar à seleção brasileira, na próxima quarta-feira.

Na atual temporada, Éderson esteve em campo em 41 oportunidades, marcando três gols e distribuindo duas assistências. Porém, o volante tem uma importância no clube italiano que vai além das estatísticas, sendo um dos pilares do elenco. Pela Atalanta, conquistou a inédita Europa League, em 2024, ao bater o Bayer Leverkusen na final.

Também vale destacar que, mesmo que não esteja presente na lista final para a Copa do Mundo de 2026, o meio-campista de Campo Grande está na pré-lista de Carlo Ancelotti. Em outras palavras, caso algum jogador convocado seja cortado (seja por lesão ou outro motivo), Éderson pode ser chamado para substituí-lo.

Além disso, o campo-grandense também é altamente apontado como um dos jogadores que irão fazer parte do grupo da seleção brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, que será disputado em seis países. Essa tese aumenta diante da provável aposentadoria de Casemiro do Brasil após o Mundial deste ano, o que abre espaço para volantes mais jovens lutarem por vaga no elenco.

Carreira

A trajetória do volante começou aos 13 anos, como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

Além de sua trajetória por clubes, Éderson já vestiu a camisa da seleção brasileira. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o atleta foi convocado para a disputa da Copa América de 2024. Já na troca de direção, o volante esteve na primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da amarelinha.

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Copa do Mundo 2026

Quanto Flamengo e Palmeiras vão ganhar liberando jogadores para a Copa

Fundo da FIFA para clubes sobe 70% em 2026 e, pela primeira vez, contempla jogadores liberados nas Eliminatórias

20/05/2026 09h14

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Enquanto o torcedor acompanha a convocação da seleção, os clubes já fazem as contas. A FIFA paga a cada time uma quantia diária por cada jogador cedido para a Copa do Mundo e o valor cresce em 2026.

Pelo FIFA Club Benefits Programme, os clubes receberam entre US$ 10 mil e US$ 10,9 mil por atleta, por dia, durante a Copa do Catar em 2022. O cálculo inclui o período de preparação, os dias de torneio e até o dia seguinte à eliminação da seleção. Ou seja: quanto mais longe o time nacional vai, mais o clube recebe.

Na prática, um jogador que ficou 30 dias com a seleção gerou cerca de US$ 300 mil ao clube algo perto de R$ 1,5 milhão na cotação atual. No total, a FIFA distribuiu US$ 209 milhões entre 440 clubes naquela edição.

Equipes brasileiras como Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense foram beneficiadas com valores relevantes por terem jogadores convocados para o torneio no Catar.

Para 2026, o fundo cresce para US$ 355 milhões quase 70% a mais. E há uma novidade: pela primeira vez na história, os clubes também receberão repasses pelos jogadores liberados nas Eliminatórias, não apenas na fase final da Copa.

Para clubes do interior ou de menor porte que eventualmente revelam atletas convocados, a regra significa uma fonte de receita que antes passava despercebida e que agora chega antes mesmo do torneio começar.

Quanto o clube recebe por fase estimativa Copa 2026

O valor exato depende do número de jogadores convocados e dos dias em campo, mas com base no teto de US$ 10,9 mil por atleta/dia é possível estimar:

  • Eliminado na fase de grupos (≈ 25 dias): cerca de US$ 273 mil por jogador R$ 1,4 mi na cotação atual
  •  Eliminado nas oitavas (≈ 32 dias): cerca de US$ 349 mil  - R$ 1,75 mi
  •  Eliminado nas quartas (≈ 36 dias): cerca de US$ 392 mil  - R$ 1,96 mi
  •  Vice-campeão (≈ 42 dias): cerca de US$ 458 mil - R$ 2,29 mi
  •  Campeão (≈ 43 dias + 1): cerca de US$ 469 mil - R$ 2,35 mi

Para um clube que tem três convocados e chega à semifinal, o repasse pode ultrapassar R$ 6 milhões só por essa competição.

Término

João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples

19/05/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples. Um dia após ter ficado fora da convocação definitiva de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/2026.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.

As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.

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