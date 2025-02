Atleta de MS entra e Brasil empata com a Argentina em "final antecipada"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pela primeira vez neste Sul-Americano Sub-20, o campo-grandense Arthur Dias não foi titular, mas ainda entrou nos minutos finais e ajudou a seleção brasileira a manter o placar em 1x1 contra a rival Argentina, na noite desta quinta-feira (13), pela penúltima rodada do hexagonal final da competição.

Após ser humilhada pelos hermanos há quase 20 dias, o Brasil precisava dar uma resposta aos torcedores que viram a maior seleção do mundo ser goleada por 6x0 na estreia do torneio. Além disso, a Argentina é o único time que estava disputando o título com o Brasil, ou seja, em caso de vitória para um dos lados, o campeão seria definido com uma rodada de antecedência.

Arthur Dias, defensor multifunções desse elenco brasileiro, começou no banco de reservas pela primeira vez nesta competição (enquanto esteve disponível, já que precisou cumprir suspensão contra a Colômbia, após ser expulso contra o Uruguai).

Mesmo assim, aos 39 minutos da etapa final, com o empate por 1x1 já figurado no placar, o campo-grandense entrou no lugar do autor do gol brasileiro, o ponta Rayan, cria do Vasco da Gama (RJ)

Em 12 minutos que ficou em campo, Arthur não comprometeu e ainda efetuou uma interceptação, auxiliando o Brasil a manter esse empate suado contra a Argentina. No Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, o defensor recebeu nota 6.8, considerada boa pelos poucos minutos que jogou.

Com esse resultado, ambas as seleções chegam a 10 pontos e a definição do campeão ficou para a 5ª e última rodada da fase final do torneio, que acontece no próximo domingo (16),

O Brasil joga contra o Chile, último colocado deste hexagonal final, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos. Já a Argentina enfrenta o Paraguai, que garantiu a classificação para o Mundial Sub-20 nesta quinta-feira, após vencer o Uruguai por 1x0.

Caso as duas seleções empatem seus jogos, a brasileira será consagrada a campeã por ter um a mais de saldo de gols (1° critério de desempate da competição).

Como foi o jogo

Mais uma vez o Brasil adotou uma postura defensiva nos primeiros minutos, deixando a iniciativa para os argentinos. A maior preocupação do time do técnico Ramon Menezes foi a marcação sobre o habilidoso Echeverri, o capitão argentino. Nathan Fernandes ficou isolado no ataque brasileiro.

O primeiro lance de perigo da Argentina surgiu aos 15 minutos. Echeverri, em jogada individual, forçou o goleiro Felipe Longo a fazer boa defesa.

No contra-ataque, o Brasil respondeu com Wesley, que, sozinho, rompeu por mais de 40 metros, mas finalização bateu na zaga e foi para escanteio.

A Argentina, apesar da retranca brasileira, tinha mais facilidade para chegar perto do gol brasileiro. Echeverri, aos 20 e 25, arriscou duas vezes sem sucesso.

Aos 29, um lance de Echeverri com o zagueiro Igor Serrote dentro da área brasileira causou muita reclamação por parte do time argentino. O VAR foi acionado e nada foi apontado de irregular na jogada.

A pressão da Argentina era grade e aos 39 minutos Breno Bidon fez pênalti em Soler. Echeverri bateu com cavadinha e abriu o placar.

Em desvantagem no placar, o Brasil demonstrou nervosismo e terminou o primeiro tempo sem ameaçar o gol defendido pelo goleiro Martinet.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. A Argentina no ataque e o Brasil no contra-ataque. O problema é que o time do técnico Ramon Menezes não conseguia trocar três passes corretos.

Quando parecia que o Brasil não teria reação na partida, Igor Serrote acertou belo lançamento para Rayan pela meia direita. O atacante bateu cruzado e superou o goleiro Martinet, aos 32 minutos.

A Argentina, que já não tinha Echeverri, substituído por lesão, perdeu um pouco o controle emocional e viu o Brasil crescer na partida. Mas o empate prevaleceu e a decisão ficou para domingo.

"Foi um jogo complicado, saímos perdendo no primeiro, mas tivemos cabeça ao voltar para o segundo tempo. Botamos a bola no chão, conseguimos o gol de empate e agora, se Deus quiser, vamos sair daqui da Venezuela campeões. Mas ainda não tem nada ganho. Vamos enfrentar o Chile com os pés no chão”, disse Rayan.

Classificação de momento

1º - Brasil (10 pontos - 4 PJ)

2º - Argentina (10 pontos - 4 PJ)

3º - Colômbia (6 pontos - 4 PJ)

4º - Paraguai (6 pontos - 4 PJ)

5º - Uruguai (1 pontos - 4 PJ)

6º - Chile (1 pontos - 4 PJ)

*PJ = Partidas Jogadas

** Em negrito = Classificados ao Mundial Sub-20 (Chile já está classificado por ser país-sede da competição)

JOGOS DA PRÓXIMA RODADA

Argentina x Paraguai | 16/02

Uruguai x Colômbia | 16/02

Brasil x Chile | 16/02

Saiba

A seleção brasileira é a maior e atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Ao todo, já foram 12 taças da competição conquistadas (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023).

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

