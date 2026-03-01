Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com jogos encerrados, veja quem se classificou e quem foi rebaixado no Campeonato Estadual

Operário e Naviraiense garantiram vaga direta na semifinal, enquanto outros quatro clubes irão se enfrentar pelas outras duas vagas

Glaucea Vaccari e Alison Silva



01/03/2026 - 17h29
A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou após a disputa de quatro jogos na tarde deste domingo (1º) e definiu os classificados para a próxima fase e os rebaixados para a série B Com todos os jogos iniciados às 15h, a rodada confirmou a classificação direta de CE Naviraiense e Operário FC às semifinais, enquanto Águia Negra e Costa Rica caíram para a segunda divisão. 

Conforme reportagem do Correio do Estado, todos os dez times entraram em campo com chances de classificação, com seis deles também com chance de rebaixamento.

A última rodada começou no no sábado (28), onde  Operário e Bataguassu duelaram no Estádio Jacques da Luz. Quem vencesse ficava com a vaga na semifinal e o Galo levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Léo Fenga, Jonas e Laylon marcaram para o Galo, enquanto Alex Choco e Marcos Vinicius descontaram.

Com a derrota, o Bataguassu que entrou em campo  em terceiro, caiu para quinto e também passou de fase, onde irá disputasr as quartas de final. 

Já nos confrontos deste domingo, o Naviraiense, que já estava garantido na semifinal, recebeu o Águia Negra, que lutava contra o rebaixamento, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Augusto, e ampliaram aos 22 minutos da etapa final, com Formigão. Os donos da casa diminuíram com Vitão, mas foram derrotados por 2 a 1.

Com o resultado, o Naviraiense garantiu também a liderança, enquanto o Águia Negra, com oito pontos, confirmou o rebaixamento

O Costa Rica recebeu o Corumbaense no Laertão e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto do rebaixamento, mas perdeu por 2 a 0.  Robson marcou aos 49 minutos do primeiro tempo e Fábio ampliou aos 46 minutos do segundo.

Desta forma, o Costa Rica foi rebaixado, com 8 pontos, enquanto o Corumbaense somou 13 e se classificou para a segunda fase em terceiro lugar.

Outro confronto disputado nesta tarde foi entre Pantanal e Ivinhema, no Morenão, que terminou empatado em 2 a 2 e garantiu o Ivinhema a classificação. Wendel e Matheus Silva (contra) marcaram para o Ivinhema. Maicon descontou aos 18 minutos do segundo tempo e Pedro Neto empatou aos 23.

O Pantanal contou com a sorte do Águia Negra e Costa Rica também perderem, o que o livrou do rebaixamento, com o clube terminando fora tanto da zona de classificação quanto da degola.

Já em Dourados, no Douradão, o time da casa ficou no empate por 3 a 3 com o Aquidauana. Luisinho abriu o placar aos 9 minutos, mas Gabriel Ataliba empatou dez minutos depois, após rebote do goleiro Elissom. Wesley Pacheco virou aos 49 do primeiro tempo.

No segundo tempo, Murilo ampliou aos 13 minutos. A reação douradense veio com Luisinho novamente, aos 38 minutos, e Jefinho deixou tudo igual aos 53, no apagar das luzes.

O empate deixou ambas as equipes empatadas com 10 pontos. Nos critérios de desempate, o Dourados ficou com a última vaga da próxima fase.

Classificados:

  1. Naviraiense (semifinal)
  2. Operário (semifinal)
  3. Corumbaense (quartas de final)
  4. Ivinhema (quartas de final)
  5. Bataguassu (quartas de final)
  6. Dourados (quartas de final)

Rebaixados:

  1. Águia Negra
  2. Costa Rica

Próxima fase

No total, dez times participaram da primeira fase Campeonato Sul-mato-grossense. A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, no sistema de pontos corridos, onde avançam os seis melhores colocados. 

Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto os que se classificaram do 3° ao 6° disputam agora as quartas de final, em confrontos de ida e volta, nos dias 4 e 8 de março.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos, nos dias 22 e 29 deste mês, e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

A premiação total da final é de R$ 100 mil, sendo R$ 70 mil para o campeão e R$ 30 mil para o vice.

Confira a tabela do Sul-Mato-Grossense:

Campeões

Maior vencedor do futebol sul-mato-grossense, o Operário-MS soma 14 títulos [o primeiro em 1979] e é o atual campeão, após conquistar a taça em 2025 sobre o Ivinhema.

O Comercial aparece na sequência, com nove conquistas, apesar de não vencer desde 2015. O terceiro maior campeão é o CENE, com seis títulos.

Também já levantaram o troféu: Águia Negra (4), Ubiratan (3), Chapadão, Corumbaense e Costa Rica (2 cada), além de Naviraiense, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim e Sete de Dourados, com um título cada. O Aquidauanense é o maior vice-campeão sem conquista, com três finais disputadas.

Paulistão

Após polêmica, sul-mato-grossense Daiane Muniz apita Palmeiras x São Paulo

Árbitra foi vítima de comentários machistas em partida do último final de semana

27/02/2026 17h00

Árbitra Daiane Muniz nasceu em Três Lagoas, interior de MS

Árbitra Daiane Muniz nasceu em Três Lagoas, interior de MS Foto: Marcelo Zambrana

Depois de se envolver em uma polêmica no último fim de semana, a árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz será a responsável por comandar o clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão 2026.

A escala ocorre dias após declarações machistas do zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, que afirmou que “mulher não pode apitar um jogo desse” ao comentar a atuação da juíza na vitória tricolor por 2 a 1, em Bragança Paulista, partida válida pelas quartas de final do certame. 

A fala do defensor gerou forte repercussão nas redes sociais e no meio esportivo. No estádio, Gustavo Marques procurou Daiane no vestiário para pedir desculpas pessoalmente e, posteriormente, reiterou o pedido em entrevista. Mesmo assim, o caso deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), com possibilidade de suspensão. O jogador também foi multado em 50% do salário pelo clube.

Aos 37 anos, Daiane Muniz integra o quadro da Fifa e soma partidas importantes no Campeonato Paulista. Nesta edição do torneio, ela já apitou quatro partidas: Corinthians 3 x 0 Capivariano, Santos 0 x 0 Bragantino, Corinthians 3 x 0 Ponte Preta e São Paulo 2 x 1 Bragantino, jogo disputado no último fim de semana, pivô da polêmica.

Além das atuações como árbitra principal, Daiane também esteve no comando do VAR na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e foi assistente no clássico entre Palmeiras e Corinthians, vencido pelo Verdão por 1 a 0, em Itaquera.

Nesta semana, a árbitra nascida em Três Lagoas apitou a vitória do Londrina diante do Penedense, de Alagoas, triunfo por 1 a 0, válido pela 2ª rodada da Copa do Brasil. Na outra semifinal disputada entre Novorizontino x Corinthians quem apita é João Vitor Gobi. 

Saiba* 

O jogo entre Palmeiras x São Paulo será disputado neste domingo (1°), às 19h30 de MS, no Allianz Parque. 

1ª fase

Seis times brigam pela classificação na última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraí, Operário e Bataguassu já estão classificados, enquanto demais clubes batalham tanto pela vaga quanto para escapar do rebaixamento

27/02/2026 16h00

Naviraiense e Operário já estão classificados

Naviraiense e Operário já estão classificados Foto: Rodrigo Moreira / @rmp.fotografia

A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste fim de semana, com três times já classificados para a próxima etapa e outros seis brigando tanto por uma vaga quanto para escapar do rebaixamento.

A nona rodada terá cinco jogos, sendo um no sábado (28), em Campo Grande, e quatro no domingo (1º), em Dourados, Costa Rica, Rio Brilhante e mais um na Capital.

O líder Naviraiense já está garantido na semifinal, assim como o Operário e o Bataguassu, que ocupam, momentaneamente, a segunda e a terceira colocação. Eles duelam entre si neste sábado.

Todos os demais seis clubes têm chances tanto de classificação quanto de rebaixamento para a série B. Isto porque apenas quatro pontos separam o quarto colocado, Ivinhema, do lanterna, Águia Negra. 

Desta forma, há chance de todas as combinações possíveis, a depender do resultado de cada confronto.

Veja os possíveis cenários para cada time:

  • CE Naviraiense

Líder com 15 pontos, o Naviraiense já está garantido na semifinal, mas a última rodada vai definir se em primeiro ou segundo. Se vencer o Águia Negra, termina na ponta da tabela, já caso perca, dependerá de outros resultados.

  • Operário FC

Com 14 pontos, o Galo enfrenta o Bataguassu em disputa direta pela segunda vaga na semifinal. Um empate é suficiente para isso, mas só a vitória possibilita a disputa pela liderança.

  • AA Bataguassu

Com 12 pontos e na terceira posição, o Bataguassu está garantido na segunda fase, mas também resta saber em qual posição. Se vencer o Operário, toma a segunda posição do adversário e pula direto para a semifinal. Se perder, pode cair posições na classificação final.

  • Ivinhema FC

A classificação está muito perto. Com 11 pontos, o Ivinhema ocupa a quarta posição e um empate com o FC Pantanal garante matematicamente o time na segunda fase. Se derrotado, terá que torcer por resultados favoráveis para avançar.

  • Corumbaense FC

Quinto colocado com dez pontos, o Corumbaense enfrenta o Costa Rica fora de casa e só a vitória garante classificação sem depender de outros resultados. Se empatar, precisa de resultados favoráveis para terminar entre os seis primeiros.

  • Dourados AC

Com nove pontos, o DAC fecha a zona de classificação devido ao saldo de gols. Joga em casa contra o Aquidauana em disputa direta pela classificação e precisa da vitória para avançar sem fazer contas. Se perder, pode até terminar entre os rebaixados.

  • CR Aquidauana

O Aquidauana também tem nove pontos e, se vencer o confronto com o DAC, garante vaga na zona de classificação. Assim como o adversário, um tropeço pode significar retorno à Série B.

  • FC Pantanal

O tricolor de Campo Grande está pressionado com oito pontos e na oitava posição. Joga em casa contra o Ivinhema e a vitória pode valer a classificação. Uma derrota, porém, deixa o time perto do rebaixamento, precisando torcer por derrotas de Águia Negra e Costa Rica.

  • Costa Rica EC

Primeiro na zona de rebaixamento com oito pontos, o Costa Rica recebe o Corumbaense e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto rebaixamento, podendo até estar entre os classificados. Em caso de empate, torce por derrotas de CRA e Pantanal e, no máximo, empate do Águia Negra.

  • EC Águia Negra

Lanterna com apenas sete pontos, o time de Rio Brilhante recebe o líder Naviraiense e a vitória, combinada com os confrontos diretos, pode fazer o time escapar do rebaixamento.

Última Rodada

Sábado - 18h

  • Operário FC x AA Bataguassu - Estádio Jacques da Luz

Domingo - 15h

  • Dourados AC x CR Aquidauana - Estádio Douradão
  • EC Águia Negra x CE Naviraiense - Estádio Ninho da Águia
  • Costa Rica EC x Corumbaense FC - Estádio Laertão
  • FC Pantanal x Ivinhema FC - Estádio Jacques da Luz

