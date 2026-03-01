Com jogos encerrados, veja quem se classificou e quem foi rebaixado no Campeonato Estadual

Operário e Bataguassu duelaram entre si, com vitória do Galo, mas ambos se classificaram - Foto: @bahptista / Divulgação FFMS

A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense terminou após a disputa de quatro jogos na tarde deste domingo (1º) e definiu os classificados para a próxima fase e os rebaixados para a série B Com todos os jogos iniciados às 15h, a rodada confirmou a classificação direta de CE Naviraiense e Operário FC às semifinais, enquanto Águia Negra e Costa Rica caíram para a segunda divisão.

Conforme reportagem do Correio do Estado, todos os dez times entraram em campo com chances de classificação, com seis deles também com chance de rebaixamento.

A última rodada começou no no sábado (28), onde Operário e Bataguassu duelaram no Estádio Jacques da Luz. Quem vencesse ficava com a vaga na semifinal e o Galo levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Léo Fenga, Jonas e Laylon marcaram para o Galo, enquanto Alex Choco e Marcos Vinicius descontaram.

Com a derrota, o Bataguassu que entrou em campo em terceiro, caiu para quinto e também passou de fase, onde irá disputasr as quartas de final.

Já nos confrontos deste domingo, o Naviraiense, que já estava garantido na semifinal, recebeu o Águia Negra, que lutava contra o rebaixamento, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Os visitantes abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Augusto, e ampliaram aos 22 minutos da etapa final, com Formigão. Os donos da casa diminuíram com Vitão, mas foram derrotados por 2 a 1.

Com o resultado, o Naviraiense garantiu também a liderança, enquanto o Águia Negra, com oito pontos, confirmou o rebaixamento

O Costa Rica recebeu o Corumbaense no Laertão e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto do rebaixamento, mas perdeu por 2 a 0. Robson marcou aos 49 minutos do primeiro tempo e Fábio ampliou aos 46 minutos do segundo.

Desta forma, o Costa Rica foi rebaixado, com 8 pontos, enquanto o Corumbaense somou 13 e se classificou para a segunda fase em terceiro lugar.

Outro confronto disputado nesta tarde foi entre Pantanal e Ivinhema, no Morenão, que terminou empatado em 2 a 2 e garantiu o Ivinhema a classificação. Wendel e Matheus Silva (contra) marcaram para o Ivinhema. Maicon descontou aos 18 minutos do segundo tempo e Pedro Neto empatou aos 23.

O Pantanal contou com a sorte do Águia Negra e Costa Rica também perderem, o que o livrou do rebaixamento, com o clube terminando fora tanto da zona de classificação quanto da degola.

Já em Dourados, no Douradão, o time da casa ficou no empate por 3 a 3 com o Aquidauana. Luisinho abriu o placar aos 9 minutos, mas Gabriel Ataliba empatou dez minutos depois, após rebote do goleiro Elissom. Wesley Pacheco virou aos 49 do primeiro tempo.

No segundo tempo, Murilo ampliou aos 13 minutos. A reação douradense veio com Luisinho novamente, aos 38 minutos, e Jefinho deixou tudo igual aos 53, no apagar das luzes.

O empate deixou ambas as equipes empatadas com 10 pontos. Nos critérios de desempate, o Dourados ficou com a última vaga da próxima fase.

Classificados:

Naviraiense (semifinal) Operário (semifinal) Corumbaense (quartas de final) Ivinhema (quartas de final) Bataguassu (quartas de final) Dourados (quartas de final)

Rebaixados:

Águia Negra Costa Rica

Próxima fase

No total, dez times participaram da primeira fase Campeonato Sul-mato-grossense. A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, no sistema de pontos corridos, onde avançam os seis melhores colocados.

Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto os que se classificaram do 3° ao 6° disputam agora as quartas de final, em confrontos de ida e volta, nos dias 4 e 8 de março.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos, nos dias 22 e 29 deste mês, e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

A premiação total da final é de R$ 100 mil, sendo R$ 70 mil para o campeão e R$ 30 mil para o vice.

Confira a tabela do Sul-Mato-Grossense:

Campeões

Maior vencedor do futebol sul-mato-grossense, o Operário-MS soma 14 títulos [o primeiro em 1979] e é o atual campeão, após conquistar a taça em 2025 sobre o Ivinhema.

O Comercial aparece na sequência, com nove conquistas, apesar de não vencer desde 2015. O terceiro maior campeão é o CENE, com seis títulos.

Também já levantaram o troféu: Águia Negra (4), Ubiratan (3), Chapadão, Corumbaense e Costa Rica (2 cada), além de Naviraiense, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim e Sete de Dourados, com um título cada. O Aquidauanense é o maior vice-campeão sem conquista, com três finais disputadas.