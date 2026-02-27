Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores

Botafogo e Barcelona iniciam disputa na próxima terça-feira (3)

27/02/2026 - 22h00
O Botafogo conheceu nesta sexta-feira (27) as datas e horários dos seus jogos contra o Barcelona de Guayaquil (Equador) na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América. A informação foi anunciada pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Botafogo e Barcelona iniciam a eliminatória na próxima terça-feira (3), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil (Equador).

Já o confronto de volta será realizado no dia 10 de março, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, também a partir das 21h30.

Caso supere as eliminatórias diante dos equatorianos, os Alvinegros garantirão uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Mas se não avançar, o Botafogo seguirá para a Copa Sul-Americana.

LAR DOCE LAR

Ivinhema volta a jogar em casa pela Copa do Brasil

Segundo jogo do time na competição nacional será novamente no Saraivão, na próxima quarta-feira (04)

27/02/2026 13h00

Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Em terras e campo conhecido, o Ivinhema Futebol Clube retorna a jogar no Saraivão pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (04). O time que jogou a estreia no próprio Estádio, tem essa vantagem e pode mais uma vez se classificar em casa.

Na semana passada (18), o Azulão do Vale enfrentou o Independente Esporte Clube, e conquistou a vitória por 1 a 0 em cima do time amapaense com gol de fora da área do volante Douglas Fogliato, aos 37 minutos do segundo tempo.

Fogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão contra o Independente-AP - Foto: Rodrigo Moreira

Agora, o próximo confronto que pode classificar o time para a terceira e última antes da fase de grupos da competição nacional é contra o Volta Redonda Futebol Clube (RJ), às 18h no horário de Mato Grosso do Sul.

Histórico

O adversário do clube sul-mato-grossense, o Volta Redonda-RJ está na série C do Campeonato Brasileiro e ainda disputa antes do confronto contra o Ivinhema, a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu válido pelo jogo de volta.

Na temporada desse ano, o clube já disputou oito jogos, acumulando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Campeonato Carioca, além de mais uma derrota para o Bangu no primeiro jogo válido pela semifinal da competição.

Já o Ivinhema acumula oito jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, sendo 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e ocupa a quarta colocação. Além de mais uma vitória na conta na Copa do Brasil, em cima do Independete-AP.

Inédito

Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição e já garante feito inédito com a vitória sobre o Independente. A história ainda pode se tornar mais inesquecível para o clube se ganhar do Volta Redonda e conseguir a classificação para a terceira fase.

Nessa etapa outro clube do Estado, o Operário já está classificado. Após 32 anos, o futebol sul-mato-grossense retornou a terceira fase da Copa do Brasil, e caso o Ivinhema vença serão dois representantes, feito esse pra ficar na história do esportivo do Estado.

Em caso de classificação do Azulão do Vale, o time enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda
Data: quarta-feira - 04/03
Horário: às 18h (MS)
Local: Estádio Saraivão
Ingressos: os ingressos já estão disponíveis antecipadamente por R$ 30,00

COPA DO BRASIL

Operário garante vitória e se classifica na Copa do Brasil

Ao final da partida, jogadores e torcedores se envolveram em confusão no Fumeirão

26/02/2026 10h45

Operário vence e segue para 3ª fase da Copa do Brasil, após 32 anos sem nenhum time sul-mato-grossense chegar à essa fase

Operário vence e segue para 3ª fase da Copa do Brasil, após 32 anos sem nenhum time sul-mato-grossense chegar à essa fase Divulgação

Após 32 anos, o Operário Futebol Clube recoloca o futebol sul-mato-grossense na terceira fase da competição Brasileira, Copa do Brasil. O time foi à Alagoas enfrentar a Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) e levou a melhor com vitória por 2 a 1.

Fora de casa, em Arapiraca (AL), o Galo sul-mato-grossense com histórico de quatro jogos sem vencer repetiu a estrutura do último jogo contra o Naviraiense, utilizando três zagueiros e dois alas. O time da casa também repetiu a escalação da semifinal do Campeonato Alagoano, em que conquistou uma vitória de 3 a 0 em cima do Murici.

Com times em campo, a bola rolou e o jogo começou intenso, mais oportuno para o time da casa. Porém, aos 5 minutos, em disputa de cabeça, Einstein ganhou a bola, e em seguida Arthur Silva dominou, avançou para o ataque e ainda de fora da área colocou no cantinho do gol adversário.

Surpreendendo o ASA, o Operário abriu o placar, no Fumeirão.

Em busca do empate ainda no primeiro tempo, o time alagoano foi pra cima e aos 10 minutos o juiz marcou pênalti para o ASA, após falta em cima do lateral-esquerdo Filipe Ramon dentro da área do Operário. No minuto seguinte, o centroavante Alex Bruno chutou no meio e converteu o gol igualando o placar.

O primeiro tempo ainda teve mais algumas chances para ambos os lados, mas encerrou empatado.

No segundo tempo, a decisão ia para os pênaltis até os 14 minutos, quando Einstein caiu na área e o juiz marcou a penalidade para o Operário, com direito a cartão amarelo - o quinto do jogo - para o goleiro adversário, que fez a falta na saída.

Os jogadores do ASA reclamaram, mas o juiz manteve a decisão e apenas no minuto 19, o camisa 10 sul-mato-grossense cobrou o pênalti, e no canto esquerdo do gol, Robinho converteu a cobrança e garantiu a vitória do Operário.

Ainda no segundo tempo, o clube alagoano teve chances de empatar o jogo, e o Galo, mesmo sem pressa, também teve boas oportunidades de ampliar e garantir a vitória antes do apito final. Devido a tentativa da equipe sul-mato-grossense de segurar o placar, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e mais um depois.

Com o apito final e classificação do Galo, os torcedores do ASA invadiram o campo e a confusão entre torcedores e jogadores de ambos os times se instaurou. Mesmo após o fim, o árbitro deu vermelho para o jogador do ASA por xingamento à ele e a confusão foi controlada por policiais.

O Operário Futebol Clube embolsou R$ 950 mil pela classificação e já havia garantido R$ 830 mil pela participação na segunda fase.

Agora o próximo confronto do Galo é quem se classificar do confronte entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece na próxima quarta-feira (04), às 18h, no Benitão.

Ivinhema FC

Também na competição nacional, o time do interior do Estado Sul-Mato-Grossense, o Ivinhema Futebol Clube ganhou do Independente-AP (1 a 0) e irá jogar também na próxima quarta-feira (04) às 18h pela segunda fase da competição, contra o Volta Redonda-RJ.

Se vencer o time se classifica e enfrenta o América-RN, pela terceira rodada da disputa.

