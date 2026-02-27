Conmebol anuncia datas e horários da 3ª fase prévia da Libertadores

LAR DOCE LAR

Segundo jogo do time na competição nacional será novamente no Saraivão, na próxima quarta-feira (04)

Em terras e campo conhecido, o Ivinhema Futebol Clube retorna a jogar no Saraivão pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (04). O time que jogou a estreia no próprio Estádio, tem essa vantagem e pode mais uma vez se classificar em casa.

Na semana passada (18), o Azulão do Vale enfrentou o Independente Esporte Clube, e conquistou a vitória por 1 a 0 em cima do time amapaense com gol de fora da área do volante Douglas Fogliato, aos 37 minutos do segundo tempo.

Fogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão contra o Independente-AP - Foto: Rodrigo Moreira Fogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão contra o Independente-AP - Foto: Rodrigo Moreira

Agora, o próximo confronto que pode classificar o time para a terceira e última antes da fase de grupos da competição nacional é contra o Volta Redonda Futebol Clube (RJ), às 18h no horário de Mato Grosso do Sul.

Histórico

O adversário do clube sul-mato-grossense, o Volta Redonda-RJ está na série C do Campeonato Brasileiro e ainda disputa antes do confronto contra o Ivinhema, a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu válido pelo jogo de volta.

Na temporada desse ano, o clube já disputou oito jogos, acumulando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Campeonato Carioca, além de mais uma derrota para o Bangu no primeiro jogo válido pela semifinal da competição.

Já o Ivinhema acumula oito jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, sendo 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e ocupa a quarta colocação. Além de mais uma vitória na conta na Copa do Brasil, em cima do Independete-AP.

Inédito

Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição e já garante feito inédito com a vitória sobre o Independente. A história ainda pode se tornar mais inesquecível para o clube se ganhar do Volta Redonda e conseguir a classificação para a terceira fase.

Nessa etapa outro clube do Estado, o Operário já está classificado. Após 32 anos, o futebol sul-mato-grossense retornou a terceira fase da Copa do Brasil, e caso o Ivinhema vença serão dois representantes, feito esse pra ficar na história do esportivo do Estado.

Em caso de classificação do Azulão do Vale, o time enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda

Data: quarta-feira - 04/03

Horário: às 18h (MS)

Local: Estádio Saraivão

Ingressos: os ingressos já estão disponíveis antecipadamente por R$ 30,00

