Primeiro grupo a seguir para Santiago é formado por 133 pessoas

A equipe do Brasil que participará da próxima edição dos Jogos Parapan-Americanos, que serão realizados em Santiago (Chile), começa a embarca para a capital chilena no próximo domingo (12). Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), os embarques serão feitos por modalidades até o próximo sábado (18).

Os primeiros dos 324 atletas brasileiros a viajarem para o Chile serão os de natação, tênis de mesa e basquete em cadeira de rodas. As três equipes somadas contam com 133 integrantes, sendo que 88 são atletas (38 da natação, 24 do basquete em cadeira de rodas e 26 do tênis de mesa).

“É importante chegar antes à cidade da competição, principalmente quando é em outro país. Primeiro para se adaptar ao clima local. Depois para já sentir aquela energia do evento e focar em nossos objetivos o mais cedo possível. Todo este processo de aclimatação conta na hora da briga por medalhas”, avaliou o jogador de basquete Eduardo Oliveira, um dos atletas que compõem o primeiro grupo a embarcar para Santiago no domingo.

Em Santiago, o Brasil tentará manter sua hegemonia na maior competição paralímpica do continente, já que é o líder do quadro de medalhas desde a edição de 2007, no Rio de Janeiro. O país será representado no atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol PC (paralisados cerebrais), futebol de cegos, goalball, judô, halterofilismo, natação, rúgbi em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e tiro esportivo.

“Essa será a maior delegação paralímpica brasileira da história em Jogos Parapan-Americanos. Só temos a agradecer a todas as confederações, clubes, treinadores, equipes multidisciplinares e atletas pela dedicação e árduo trabalho desenvolvido ao longo dessa jornada. Esperamos manter o ritmo e o desempenho das nossas últimas participações. Nossos atletas chegam muito bem preparados aos Jogos e a nossa expectativa é de que trarão muitas medalhas para o Brasil”, afirmou o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado.