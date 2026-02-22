Naviraiense empata com o Operário, mas garante classificação para a semifinal do Estadual

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A disputa pela liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol teve um confronto direto neste domingo (22), em jogo entre o Naviraiense e Operário, primeiro e segundo no ranking, respectivamente. Com um ponto de diferença, a equipe que vencesse ficaria a frente da tabela. O jogo, no entanto, terminou empatado em 0 a 0 e assegurou ao Naviraiense a primeira colocação e a classificação para a próxima fase.

A partida começou às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí, pela oitava rodada do Estadual.

O primeiro tempo teve chances de gol para as duas equipes, mas sem conversão. Já o segundo tempo começou mais morno, mas também houve lances que levaram risco ao adversário para ambos os times. A partida, no entanto, terminou sem gols.

Com o resultado, ambos os times somaram 1 ponto cada, mantendo a diferença que já existia antes da bola rolar.

Desta forma, o Naviraiense segue na liderança do Estadual, com 15 pontos, seguido pelo Operário, que soma 14.

Na terceira colocação vem o Bataguassu, que venceu o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (21) e tem 12 pontos.

O Naviraiense também assegurou a vaga na semifinal, pois na próxima rodada só poderia ser ultrapassado pelo Operário ou Bataguassu, mas ambos se enfrentam e apenas um pode ter ponto suficiente para ultrapassar o atual líder. Como são classificados os dois primeiros, qualquer resultado deixa o Naviraiense dentro da zona de classificação.

Pela oitava rodada, também jogaram no sábado o Corumbaense e Dourados, terminando em 2 a 0 para o Corumbaense.

Neste domingo, além de Operário e Naviraiense, há confronto entre Aquidauana e Pantanal e Ivinhema e Águia Negra, em partidas que ainda estão em andamento.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.