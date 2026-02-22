Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Naviraiense empata com o Operário, mas garante classificação para a semifinal do Estadual

Líder do campeonato, Naviraiense aguarda agora pelo adversário da próxima fase, que poderá ser Operário ou Bataguassu, que se enfrentam no próximo domingo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/02/2026 - 17h56
A disputa pela liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol teve um confronto direto neste domingo (22), em jogo entre o Naviraiense e Operário, primeiro e segundo no ranking, respectivamente. Com um ponto de diferença, a equipe que vencesse ficaria a frente da tabela. O jogo, no entanto, terminou empatado em 0 a 0 e assegurou ao Naviraiense a primeira colocação e a classificação para a próxima fase.

A partida começou às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí, pela oitava rodada do Estadual.

O primeiro tempo teve chances de gol para as duas equipes, mas sem conversão. Já o segundo tempo começou mais morno, mas também houve lances que levaram risco ao adversário para ambos os times. A partida, no entanto, terminou sem gols.

Com o resultado, ambos os times somaram 1 ponto cada, mantendo a diferença que já existia antes da bola rolar.

Desta forma, o Naviraiense segue na liderança do Estadual, com 15 pontos, seguido pelo Operário, que soma 14.

Na terceira colocação vem o Bataguassu, que venceu o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (21) e tem 12 pontos.

O Naviraiense também assegurou a vaga na semifinal, pois na próxima rodada só poderia ser ultrapassado pelo Operário ou Bataguassu, mas ambos se enfrentam e apenas um pode ter ponto suficiente para ultrapassar o atual líder. Como são classificados os dois primeiros, qualquer resultado deixa o Naviraiense dentro da zona de classificação.

Pela oitava rodada, também jogaram no sábado o Corumbaense e Dourados, terminando em 2 a 0 para o Corumbaense.

Neste domingo, além de Operário e Naviraiense, há confronto entre Aquidauana e Pantanal e Ivinhema e Águia Negra, em partidas que ainda estão em andamento.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

polêmica

Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra de MS

Após a partida que eliminou o time do Paulistão, zagueiro questionou a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero

22/02/2026 15h30

Árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi alvo de falas machistas

Árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi alvo de falas machistas Créditos: Fabio Souza/CBF

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, pediu desculpas após questionar e criticar a escalação da árbitra Daiane Muniz para o jogo no qual a sua equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo São Paulo, na noite do último sábado (21), pelo Campeonato Paulista. Daiane é natural de Três Lagoas.

O resultado do jogo eliminou a equipe do Bragantino do Paulistão e, revoltado com a eliminação, o zagueiro concedeu entrevista em campo e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero.

“Primeiramente, quero falar da arbitragem porque não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até a final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres”, declarou o zagueiro em entrevista após a partida para uma equipe de reportagem da emissora TNT.

As declarações repercutiram negativamente dentro e fora do futebol e, em postagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas pelas declarações.

“Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia. Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas mulheres e em especial a Daiane […]. Espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro”.

O Bragantino já havia emitido uma nota na qual lamentou o episódio e afirmou que estudará uma punição ao jogador.

“O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida […]. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta”.

AFederação Paulista de Futebol (FPF) tamém se pronunciou e afirmou que encaminhará a declaração do zagueiro à Justiça Desportiva.

“É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo […]. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça […]. A FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis”.

Árbitra é pioneira

O episódio contrasta com a trajetória de Daiane Muniz, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino. Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

* Com Agência Brasil

ESPORTE

Copa SEST SENAT 2026 abre inscrições e terá equipe de MS

Maior torneio de futebol amador do transporte no país chega à 13ª edição, com jogos a partir de março e participação de trabalhadores de todo o Brasil, incluindo Campo Grande

22/02/2026 10h00

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play Divulgação

Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para a 13ª edição da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil voltado exclusivamente aos trabalhadores do setor de transporte. A competição é promovida pelo SEST SENAT e reúne profissionais de todos os modais, além de transportadores autônomos, como caminhoneiros, taxistas e motofretistas.

Com início previsto para 28 de março, a disputa será realizada em três fases, local, regional e nacional, sempre aos finais de semana e feriados. A etapa local ocorre até 28 de junho; a regional, entre 1º e 30 de agosto; e a fase nacional, em formato mata-mata, será disputada de 17 de outubro a 5 de dezembro.

As quartas de final estão marcadas para os dias 7 e 8 de novembro, em São Vicente (SP). Já as semifinais e as finais acontecem em Patos de Minas (MG), nos dias 4 e 5 de dezembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Além do caráter competitivo, o torneio aposta na integração e na promoção da saúde entre os trabalhadores. Segundo a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, a Copa vai além das quatro linhas. “Ao incentivar a prática esportiva, fortalecemos hábitos saudáveis, estimulamos o espírito de equipe e contribuímos diretamente para o bem-estar e a produtividade no setor”, afirmou.

Regras e contrapartida social

As partidas seguem as normas da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com dois tempos de 25 minutos e sete jogadores em campo. Cada equipe pode inscrever entre dez e 15 atletas, além de técnico e auxiliar técnico, ambos com vínculo comprovado com o setor de transporte.

A inscrição é gratuita, mas há contrapartida social: equipes masculinas devem doar duas cestas básicas no ato da inscrição da fase local; as femininas, uma cesta básica. O regulamento também prevê punição solidária para atletas suspensos, um quilo de alimento por cartão amarelo e dois quilos por cartão vermelho, como condição para retorno após o cumprimento da suspensão.

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play.

Participação feminina ampliada

Na categoria feminina, além das trabalhadoras do transporte, podem participar dependentes maiores de 18 anos e até 30% de atletas da comunidade, ampliando o alcance social da competição.

Campo Grande entre as sedes

No masculino, Campo Grande está entre as unidades confirmadas para a fase local, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no torneio.

Unidades confirmadas – Masculino

  • Pelotas/RS
  • Ponta Grossa/PR
  • São Vicente/SP
  • Vitória da Conquista/BA
  • Brasília/DF
  • Porto Alegre/RS
  • Rio de Janeiro - Deodoro/RJ
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Recife/PE
  • Contagem/MG
  • Fortaleza/CE
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Campinas/SP
  • Santo André/SP
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cuiabá/MT
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Bento Gonçalves/RS
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Florianópolis/SC
  • João Pessoa/PB
  • Natal/RN
  • Araraquara/SP
  • Divinópolis/MG
  • Campo Grande/MS
  • Pouso Alegre/MG
  • Ribeirão Preto/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Araçatuba/SP
  • Piracicaba/SP
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Uberlândia/MG
  • Juiz de Fora/MG
  • Aracaju/SE
  • Boa Vista/RR
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Campina Grande/PB
  • Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Uberaba/MG
  • Bauru/SP
  • Varginha/MG
  • Poços de Caldas/MG
  • Petrolina/PE
  • Jacareí/SP
  • Macapá/AP
  • Patos de Minas/MG
  • Rondonópolis/MT
  • Uruguaiana/RS
  • Vale do Aço/MG
  • Chapecó/SC
  • Teófilo Otoni/MG
  • Belo Horizonte - Jardim Vitória/MG
  • Santarém/PA
  • Marabá/PA
  • Marília/SP
  • Rio Claro/SP
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Passo Fundo/RS
  • Caruaru/PE
  • Foz do Iguaçu/PR
  • Três Lagoas/MS
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Guarulhos/SP
  • Itabuna/BA
  • Blumenau/SC
  • Araxá/MG
  • Duque de Caxias/RJ
  • Carazinho/RS
  • Serra Talhada/PE
  • Maringá/PR
  • Joinville/SC
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Pato Branco/PR
  • Rio Negrinho/SC
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Cruzeiro do Sul/AC
  • Vilhena/RO
  • Itabaiana/SE
  • Arapiraca/AL
  • Eunápolis/BA
  • Betim/MG
  • Cascavel/PR
  • João Monlevade/MG
  • Videira/SC
  • Sete Lagoas/MG
  • Três Rios/RJ
  • Alagoinhas/BA

Unidades confirmadas – Feminino

  • Fortaleza/CE
  • Boa Vista/RR
  • Patos de Minas/MG
  • Vitória da Conquista/BA
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Contagem/MG
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Araraquara/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Aracaju/SE
  • São Vicente/SP
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Petrolina/PE
  • Macapá/AP
  • Ponta Grossa/PR
  • Rondonópolis/MT
  • Chapecó/SC
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Blumenau/SC
  • Duque de Caxias/RJ
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Vilhena/RO
  • Cascavel/PR
  • Alagoinhas/BA

Com inscrições gratuitas e calendário definido, a expectativa é de mais uma edição marcada por disputas acirradas, integração entre categorias e mobilização de trabalhadores em todo o país.

