Liverpool quebra série invicta caseira do Sunderland e entra na briga pelo G-4 na Inglaterra

FUTEBOL

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. O atual campeão brasileiro ainda tem um ponto ganho, ocupa a 14ª posição, e busca a sua primeira vitória na competição

Varela, lateral-direito do Flamengo, durante embarque do Flamengo para Salvador, onde jogo contra o Vitória será disputado na noite de hoje Gilvan de Souza / Flamengo

Depois de um início de temporada ruim, tanto com o time sub-20 como também com os titulares, o Flamengo ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E vai com força máxima para enfrentar o Vitória, hoje às 20h30min (horário de MS), no Barradão, em Salvador (BA). Este jogo vai abrir a terceira rodada.

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. Derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no MorumBIS, na estreia, o clube carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, na rodada seguinte.

Com um ponto, o atual campeão brasileiro, ocupa a 14ª posição. Entre estes dois jogos perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians.

Apesar disso, o time comandado por Filipe Luís chega embalado pela goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, sábado, no Maracanã.

O resultado garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca, mesmo em quarto colocado do Grupo B, evitando uma constrangedora presença no quadrangular de rebaixamento. Agora, em jogo único, vai enfrentar o Botafogo, líder do mesmo Grupo B.

Filipe Luís conta com reforços importantes. O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Arrascaeta, preservados contra o Sampaio Corrêa, devem ser titulares.

O meia Lucas Paquetá vive a expectativa de atuar como titular pelo terceiro jogo consecutivo. Ele é cotado para atuar como segundo volante, ao lado de Erick Pulgar, já que Jorginho segue planejamento de recuperação muscular estabelecido pelo departamento médico.

O lateral-direito Varela, em tratamento de dores no tornozelo direito, o meio-campista Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e o atacante Luiz Araújo, em processo de condicionamento físico, são desfalques.

Filipe Luís comentou sobre o duelo contra o Vitória e destacou o quão difícil é enfrentar o time comandado por Jair Ventura dentro do Barradão. “Todos os jogos são difíceis. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Vitória, ainda mais no Barradão. Vou preparar meu time da melhor maneira possível para que a gente volte a vencer no Brasileiro”, disse o treinador.

Do outro lado, o Vitória corre atrás da reabilitação. O time baiano estreou vencendo por 2 a 0 o Remo, no Barradão, mas sofreu uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

No último compromisso, pelo Campeonato Baiano, ficou no empate por 2 a 2 com o Jequié, em partida disputada com um time alternativo, comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.

Tanto Jair Ventura como os titulares estão de volta. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu, reservas no revés para o Palmeiras, podem ser novidades. Eles disputam a titularidade com Riccieli e Caíque, respectivamente.

O centroavante Renato Kayzer se recupera de um desconforto muscular e é dúvida. A tendência é de que o ataque continue formado por Erick e Fabri. O técnico exige a reação de seus jogadores. “Não é fácil ganhar do Flamengo, que é o atual campeão de tudo. Mas temos que nos impor fisicamente, principalmente, com o apoio de nossa torcida. Podemos fazer um bom jogo e vencer”, disse Ventura.