Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Liverpool quebra série invicta caseira do Sunderland e entra na briga pelo G-4 na Inglaterra

Com 42 pontos, time aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

11/02/2026 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Não há mais equipe invicta em casa na Premier League. A última caiu nesta quarta-feira. O Sunderland foi batido pelo Liverpool, por 1 a 0, amargando o primeiro revés como mandante. Com o importante triunfo, os visitantes entraram de vez na briga pelo G-4 - vale vaga à próxima edição da Champions League.

Ainda na sexta colocação, agora com 42 pontos, o Liverpool aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea e a três do Manchester United, que apenas empataram na rodada.

O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das equipes buscando abrir o placar a todo custo. Mandante, o Sunderland defendia invencibilidade sob seus domínios. Era o único da Premier League sem derrotas como local.

O segundo tempo começou com festa dos visitantes, com Van Dijk colocando o Liverpool em vantagem. Após cobrança de escanteio de Salah, o zagueiro holandês desviou de cabeça e ainda viu Diarra tocar na bola sem conseguir o corte.

Logo depois, contudo, veio a apreensão pela 'maldição' na lateral-direita. Sem Frimpong e Bradley, machucados, o time viu o japonês Endo tentar fazer um corte na área e pisar em falso no molhado gramado, virando o pé. O jogador deixou o gramado de maca após demorado atendimento e sob desconfiança de grave lesão Com a mão no rosto, chorava copiosamente.

Apesar da desvantagem, o Sunderland não se abateu e pressionou o gol do brasileiro Alisson. A torcida reclamou muito de uma penalidade sequer avaliada no VAR. E lamentou o chute errado de Mukiele.

O Liverpool, por outro lado, se retrancou para segurar a maiúscula vitória e só ia ao ataque na boa, com Ekitike (teve chance de ouro em cabeçada), Salah e Wirtz sempre levando perigo No fim, apesar de sete minutos de acréscimos, administrou bem a posse de bola, fez o tempo passar e celebrou muito o resultado.

Os comandados de Arne Slot têm motivos de sobra para confiarem na vaga à Champions de 2026/27 pois ainda enfrentam o United (fora de casa) e o Chelsea (como mandante) nas rodadas finais. Os duelos serão dias 2 e 9 de maio.

Ainda sonhando com o título, o terceiro colocado Aston Villa somou uma importante vitória sob seus domínios, diante do Brighton, por 1 a 0, gol contra de Hinshelwood, subindo para 50 pontos.

Assine o Correio do Estado

FUTEBOL

Flamengo enfrenta o Vitória para desencantar no Brasileirão

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. O atual campeão brasileiro ainda tem um ponto ganho, ocupa a 14ª posição, e busca a sua primeira vitória na competição

10/02/2026 08h50

Compartilhar
Varela, lateral-direito do Flamengo, durante embarque do Flamengo para Salvador, onde jogo contra o Vitória será disputado na noite de hoje

Varela, lateral-direito do Flamengo, durante embarque do Flamengo para Salvador, onde jogo contra o Vitória será disputado na noite de hoje Gilvan de Souza / Flamengo

Continue Lendo...

Depois de um início de temporada ruim, tanto com o time sub-20 como também com os titulares, o Flamengo ainda busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E vai com força máxima para enfrentar o Vitória, hoje às 20h30min (horário de MS), no Barradão, em Salvador (BA). Este jogo vai abrir a terceira rodada.

O Flamengo tenta engrenar no Brasileirão após um começo irregular. Derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, no MorumBIS, na estreia, o clube carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, na rodada seguinte.

Com um ponto, o atual campeão brasileiro, ocupa a 14ª posição. Entre estes dois jogos perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians.

Apesar disso, o time comandado por Filipe Luís chega embalado pela goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, sábado, no Maracanã.

O resultado garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca, mesmo em quarto colocado do Grupo B, evitando uma constrangedora presença no quadrangular de rebaixamento. Agora, em jogo único, vai enfrentar o Botafogo, líder do mesmo Grupo B.

Filipe Luís conta com reforços importantes. O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Arrascaeta, preservados contra o Sampaio Corrêa, devem ser titulares.

O meia Lucas Paquetá vive a expectativa de atuar como titular pelo terceiro jogo consecutivo. Ele é cotado para atuar como segundo volante, ao lado de Erick Pulgar, já que Jorginho segue planejamento de recuperação muscular estabelecido pelo departamento médico.

O lateral-direito Varela, em tratamento de dores no tornozelo direito, o meio-campista Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e o atacante Luiz Araújo, em processo de condicionamento físico, são desfalques.

Filipe Luís comentou sobre o duelo contra o Vitória e destacou o quão difícil é enfrentar o time comandado por Jair Ventura dentro do Barradão. “Todos os jogos são difíceis. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Vitória, ainda mais no Barradão. Vou preparar meu time da melhor maneira possível para que a gente volte a vencer no Brasileiro”, disse o treinador.

Varela, lateral-direito do Flamengo, durante embarque do Flamengo para Salvador, onde jogo contra o Vitória será disputado na noite de hoje

Do outro lado, o Vitória corre atrás da reabilitação. O time baiano estreou vencendo por 2 a 0 o Remo, no Barradão, mas sofreu uma dura derrota por 5 a 1 para o Palmeiras, fora de casa.

No último compromisso, pelo Campeonato Baiano, ficou no empate por 2 a 2 com o Jequié, em partida disputada com um time alternativo, comandado pelo auxiliar Rodrigo Chagas.

Tanto Jair Ventura como os titulares estão de volta. O zagueiro Camutanga e o volante Dudu, reservas no revés para o Palmeiras, podem ser novidades. Eles disputam a titularidade com Riccieli e Caíque, respectivamente.

O centroavante Renato Kayzer se recupera de um desconforto muscular e é dúvida. A tendência é de que o ataque continue formado por Erick e Fabri. O técnico exige a reação de seus jogadores. “Não é fácil ganhar do Flamengo, que é o atual campeão de tudo. Mas temos que nos impor fisicamente, principalmente, com o apoio de nossa torcida. Podemos fazer um bom jogo e vencer”, disse Ventura.

Esportes

Bia Haddad é arrasada por indonésia após herdar vaga na chave do WTA de Doha por desistências

Brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen

09/02/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Getty Images

Continue Lendo...

Bia Haddad não aproveitou a chance de entrar na chave principal do WTA 1000 de Doha após série de desistências e acabou eliminada logo na estreia. A brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen, 47ª colocada do ranking mundial, em somente 54 minutos.

Ano passado, Bia Haddad avançou até as quartas de final do WTA 1000, o que significa que perderá importantes pontos na ranking. Depois de passar alguns meses fora do circuito para cuidar da saúde mental, a brasileira desencantou no primeiro jogo do qualificatório em Doha.

Porém, não se sustentou, sendo derrubada na definição da vaga na chave principal, com duplo 6/4 diante da russa Anastasia Zakharova. Acabou dando sorte e conquistando vaga como lucky loser.

Só não imaginava encarar uma Janice Tjen inspirada. Com 80% de aproveitamento no primeiro set e massacrando o serviço da brasileira, a tenista indonésia precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem com um pneu.

O jogo de uma tenista apenas seguiu no começo da segundo parcial e, com sua quarta quebra, Tjen foi logo abrindo 8 a 0. A brasileira até tentou ameaçar o serviço no terceiro game, igualando em 40. Mas não teve forças diante de uma adversária melhor preparada fisicamente e viu a desvantagem aumentar para 3 a 0.

O primeiro ponto verde e amarelo veio somente no décimo game. Enfim, em um saque tranquilo. A brasileira até se animou quando abriu 0 a 30 em tentativa de devolver a quebra. Não obteve êxito

Desperdiçou a chance e nada mais fez na partida. A indonésia quebrou o saque da brasileira pela segunda vez na parcial e serviu para fechar por 6 a 1 no primeiro match point. São cinco derrotas em seis jogos de Bia Haddad em 2026.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras
rotina

/ 1 dia

Ministério Público faz devassa contra corrupção em mais duas prefeituras

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2971, terça-feira (10/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2971, terça-feira (10/02): veja o rateio

3

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento
decreto

/ 1 dia

Mesmo com decisão para recalcular IPTU, prefeitura altera apenas prazo para pagamento

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6950, terça-feira (10/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6950, terça-feira (10/02): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2971, terça-feira (10/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2971, terça-feira (10/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional