Nenhum jogador acerta e Mega-Sena acumula em R$ 12 milhões

Copinha

Agora, a equipe sul-mato-grossense precisa vencer o próximo jogo e depende de uma combinação de resultados para se classificar

Na noite desta sexta-feira (6), o União ABC enfrentou a Chapecoense (SC) pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 (Copinha). O jogo terminou em 1 a 1, um empate que complica a situação da equipe sul-mato-grossense na competição.

Com um bom início de jogo, o União ABC teve boas chances no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar aos 4 minutos da segunda etapa, com gol de Ryan, em um contra-ataque. A finalização chegou a bater na trave, e na tentativa de afastar, o defensor Kauan empurrou a bola para dentro do gol.

Depois de ficar em desvantagem, a Chapecoense buscou o empate, que saiu no último minuto dos acréscimos, com um belo gol marcado pelo atacante Lucas.

O resultado manteve a equipe catarinense na segunda posição do grupo, com 4 pontos, atrás do Mirassol, que venceu a Inter de Minas (MG) e soma 6 pontos no campeonato.

Para os representantes de Mato Grosso do Sul, o gol de empate sofrido no fim da partida dificultou a classificação para a próxima fase. Agora, a equipe precisa garantir uma vitória sobre a Inter de Minas, nesta segunda-feira (9), e torcer para que o Mirassol, já classificado, vença a Chapecoense.

Além de depender dos resultados, a equipe precisa reverter o saldo de gols, já que está com três a menos que a equipe catarinense.

Terceira Rodada

Os times do grupo vão à terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha nesta segunda-feira (9). O ABC irá enfrentar, às 16h45, a Inter de Minas. Pouco mais tarde, às 19h, a Chapecoense encara a já classificada equipe do Mirassol.

Retrospecto

Experiente na Copa São Paulo, esta é a terceira edição seguida que o clube pentacampeão estadual, União ABC, representa o Estado.

O seu melhor desempenho na competição foi em 2020, quando o clube classificou para a segunda fase da Copinha, em um grupo com Chapecoense (SC), São Raimundo (RR) e União Suzano (SP).

Na fase eliminatória de jogo único, o clube foi eliminado pelo Grêmio (RS) por 1 a 0, equipe que posteriormente foi a vice-campeã da edição.

O União ABC tem 12 jogos nas três edições da Copinha até agora disputadas, foram quatro vitórias, sete derrotas e um empate.

