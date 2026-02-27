Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

1ª fase

Seis times brigam pela classificação na última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraí, Operário e Bataguassu já estão classificados, enquanto demais clubes batalham tanto pela vaga quanto para escapar do rebaixamento

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/02/2026 - 16h00
A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste fim de semana, com três times já classificados para a próxima etapa e outros seis brigando tanto por uma vaga quanto para escapar do rebaixamento.

A nona rodada terá cinco jogos, sendo um no sábado (28), em Campo Grande, e quatro no domingo (1º), em Dourados, Costa Rica, Rio Brilhante e mais um na Capital.

O líder Naviraiense já está garantido na semifinal, assim como o Operário e o Bataguassu, que ocupam, momentaneamente, a segunda e a terceira colocação. Eles duelam entre si neste sábado.

Todos os demais seis clubes têm chances tanto de classificação quanto de rebaixamento para a série B. Isto porque apenas quatro pontos separam o quarto colocado, Ivinhema, do lanterna, Águia Negra. 

Desta forma, há chance de todas as combinações possíveis, a depender do resultado de cada confronto.

Veja os possíveis cenários para cada time:

  • CE Naviraiense

Líder com 15 pontos, o Naviraiense já está garantido na semifinal, mas a última rodada vai definir se em primeiro ou segundo. Se vencer o Águia Negra, termina na ponta da tabela, já caso perca, dependerá de outros resultados.

  • Operário FC

Com 14 pontos, o Galo enfrenta o Bataguassu em disputa direta pela segunda vaga na semifinal. Um empate é suficiente para isso, mas só a vitória possibilita a disputa pela liderança.

  • AA Bataguassu

Com 12 pontos e na terceira posição, o Bataguassu está garantido na segunda fase, mas também resta saber em qual posição. Se vencer o Operário, toma a segunda posição do adversário e pula direto para a semifinal. Se perder, pode cair posições na classificação final.

  • Ivinhema FC

A classificação está muito perto. Com 11 pontos, o Ivinhema ocupa a quarta posição e um empate com o FC Pantanal garante matematicamente o time na segunda fase. Se derrotado, terá que torcer por resultados favoráveis para avançar.

  • Corumbaense FC

Quinto colocado com dez pontos, o Corumbaense enfrenta o Costa Rica fora de casa e só a vitória garante classificação sem depender de outros resultados. Se empatar, precisa de resultados favoráveis para terminar entre os seis primeiros.

  • Dourados AC

Com nove pontos, o DAC fecha a zona de classificação devido ao saldo de gols. Joga em casa contra o Aquidauana em disputa direta pela classificação e precisa da vitória para avançar sem fazer contas. Se perder, pode até terminar entre os rebaixados.

  • CR Aquidauana

O Aquidauana também tem nove pontos e, se vencer o confronto com o DAC, garante vaga na zona de classificação. Assim como o adversário, um tropeço pode significar retorno à Série B.

  • FC Pantanal

O tricolor de Campo Grande está pressionado com oito pontos e na oitava posição. Joga em casa contra o Ivinhema e a vitória pode valer a classificação. Uma derrota, porém, deixa o time perto do rebaixamento, precisando torcer por derrotas de Águia Negra e Costa Rica.

  • Costa Rica EC

Primeiro na zona de rebaixamento com oito pontos, o Costa Rica recebe o Corumbaense e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto rebaixamento, podendo até estar entre os classificados. Em caso de empate, torce por derrotas de CRA e Pantanal e, no máximo, empate do Águia Negra.

  • EC Águia Negra

Lanterna com apenas sete pontos, o time de Rio Brilhante recebe o líder Naviraiense e a vitória, combinada com os confrontos diretos, pode fazer o time escapar do rebaixamento.

Última Rodada

Sábado - 18h

  • Operário FC x AA Bataguassu - Estádio Jacques da Luz

Domingo - 15h

  • Dourados AC x CR Aquidauana - Estádio Douradão
  • EC Águia Negra x CE Naviraiense - Estádio Ninho da Águia
  • Costa Rica EC x Corumbaense FC - Estádio Laertão
  • FC Pantanal x Ivinhema FC - Estádio Jacques da Luz

COPA DO BRASIL

Operário garante vitória e se classifica na Copa do Brasil

Ao final da partida, jogadores e torcedores se envolveram em confusão no Fumeirão

26/02/2026 10h45

Operário vence e segue para 3ª fase da Copa do Brasil, após 32 anos sem nenhum time sul-mato-grossense chegar à essa fase

Operário vence e segue para 3ª fase da Copa do Brasil, após 32 anos sem nenhum time sul-mato-grossense chegar à essa fase Divulgação

Após 32 anos, o Operário Futebol Clube recoloca o futebol sul-mato-grossense na terceira fase da competição Brasileira, Copa do Brasil. O time foi à Alagoas enfrentar a Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) e levou a melhor com vitória por 2 a 1.

Fora de casa, em Arapiraca (AL), o Galo sul-mato-grossense com histórico de quatro jogos sem vencer repetiu a estrutura do último jogo contra o Naviraiense, utilizando três zagueiros e dois alas. O time da casa também repetiu a escalação da semifinal do Campeonato Alagoano, em que conquistou uma vitória de 3 a 0 em cima do Murici.

Com times em campo, a bola rolou e o jogo começou intenso, mais oportuno para o time da casa. Porém, aos 5 minutos, em disputa de cabeça, Einstein ganhou a bola, e em seguida Arthur Silva dominou, avançou para o ataque e ainda de fora da área colocou no cantinho do gol adversário.

Surpreendendo o ASA, o Operário abriu o placar, no Fumeirão.

Em busca do empate ainda no primeiro tempo, o time alagoano foi pra cima e aos 10 minutos o juiz marcou pênalti para o ASA, após falta em cima do lateral-esquerdo Filipe Ramon dentro da área do Operário. No minuto seguinte, o centroavante Alex Bruno chutou no meio e converteu o gol igualando o placar.

O primeiro tempo ainda teve mais algumas chances para ambos os lados, mas encerrou empatado.

No segundo tempo, a decisão ia para os pênaltis até os 14 minutos, quando Einstein caiu na área e o juiz marcou a penalidade para o Operário, com direito a cartão amarelo - o quinto do jogo - para o goleiro adversário, que fez a falta na saída.

Os jogadores do ASA reclamaram, mas o juiz manteve a decisão e apenas no minuto 19, o camisa 10 sul-mato-grossense cobrou o pênalti, e no canto esquerdo do gol, Robinho converteu a cobrança e garantiu a vitória do Operário.

Ainda no segundo tempo, o clube alagoano teve chances de empatar o jogo, e o Galo, mesmo sem pressa, também teve boas oportunidades de ampliar e garantir a vitória antes do apito final. Devido a tentativa da equipe sul-mato-grossense de segurar o placar, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo e mais um depois.

Com o apito final e classificação do Galo, os torcedores do ASA invadiram o campo e a confusão entre torcedores e jogadores de ambos os times se instaurou. Mesmo após o fim, o árbitro deu vermelho para o jogador do ASA por xingamento à ele e a confusão foi controlada por policiais.

O Operário Futebol Clube embolsou R$ 950 mil pela classificação e já havia garantido R$ 830 mil pela participação na segunda fase.

Agora o próximo confronto do Galo é quem se classificar do confronte entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece na próxima quarta-feira (04), às 18h, no Benitão.

Ivinhema FC

Também na competição nacional, o time do interior do Estado Sul-Mato-Grossense, o Ivinhema Futebol Clube ganhou do Independente-AP (1 a 0) e irá jogar também na próxima quarta-feira (04) às 18h pela segunda fase da competição, contra o Volta Redonda-RJ.

Se vencer o time se classifica e enfrenta o América-RN, pela terceira rodada da disputa.

Vale classificação

Após 32 anos, Operário pode recolocar MS na terceira fase da Copa do Brasil

Decidida em jogo único, partida será disputada às 19h, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca

25/02/2026 16h45

Foto: Operario FC

Com a chance de escrever mais um capítulo histórico para o futebol sul-mato-grossense, o Operário entra em campo nesta quarta-feira (25) pela segunda fase da Copa do Brasil, e em caso de vitória diante da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), recolocará Mato Grosso do Sul na 3ª fase da competição após 32 anos, feito conquistado pelo Comercial em 1994. 

Decidida em jogo único, a partida será disputada às 19h, no Estádio Fumeirão, em Arapiraca (AL). Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis. Além do peso esportivo, cada equipe já garantiu R$ 830 mil pela participação, e o classificado assegura mais R$ 950 mil em premiação.

A partida será arbitrada por José Mendonça da Silva Junior, auxiliado por Roberto Rivelino Dos Santos Junior e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.

Quem passar do duelo enfrenta, na terceira fase, o vencedor do confronto entre Velo Clube e Vila Nova Futebol Clube, que se enfrentam na próxima quarta-feira (4), em Rio Claro (SP).

Já em solo alagoano, a  delegação do Operário desembarcou em Maceió na terça-feira (24) e realizou treinamento no CT do Clube de Regatas Brasil (CRB).

O técnico Paulo Massaro deve repetir a base que enfrentou o Clube Esportivo Naviraiense no último domingo pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Sem vencer há quatro jogos, a provável escalação tem Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Jonilson e Reinaldo; Jonas, Titi, Galdezani e Robinho; Roger Modesto e Arthur Manoel.

Do outro lado, o ASA vive fase oposta. O time alagoano garantiu vaga na final do Campeonato Alagoano ao vencer o Murici Futebol Clube por 3 a 0 no último domingo (22), resultado que elevou a confiança da equipe para o confronto decisivo desta semana. 

Campanha histórica

Campeão estadual em 1993, o Comercial foi o único representa estadual na Copa do Brasil do ano seguinte. Na ocasião, a competição disputada pela 6ª vez foi vencida pelo Grêmio. 

Com apenas 32 clubes na disputa (hoje são 126), a Copa do Brasil de 1994 ficou marcada pelo sucesso das zebras.

A começar pelo próprio adversário dos gaúchos na decisão, o Ceará, que eliminou Palmeiras e Internacional antes de chegar na semifinal contra a surpresa maior da temporada: o Linhares, do Espírito Santo, que mostrou suas garras logo na primeira fase, eliminando o Fluminense.

É onde a história do Comercial terminaria, nas quartas-de-final. Com uma base que vinha do título estadual de 1993 (e que conquistaria o bi naquela temporada), o Colorado entrou para a história logo em sua primeira participação.

Até então, o futebol sul-mato-grossense havia passado de fase somente uma vez, em 1990, quando o Operário eliminou o Mixto (MT) e depois caiu para o Goiás levando uma goleada por 5 a 0.

Para 1994, a expectativa não era das melhores. O sorteio colocou o Comercial de frente com o Paysandu, gigante do Pará. Mas a zebra apareceu. Segurou o Papão bicolor nos dois jogos, que terminaram em 0 a 0, e nos pênaltis, no Morenão, passou após vencer por 6 a 5.

A maior lembrança colorada daqueles dois jogos vieram na partida de ida, no Morenão, com o goleiro Osmar defendendo dois pênaltis dos paraenses e evitando uma derrota que poderia abreviar a trajetória do Manda Brasa, que errou diversas cobranças na série, conforme estampou o Correio do Estado.

A segunda fase não reservou grandes preocupações à torcida colorada. Em ano de surpresas, o rival nas oitavas-de-final era o modesto Kaburé, de Tocantis, hoje já licenciado, e venceu por 2 a 0 as duas partidas.

A expectativa nas quartas-de-final era grande, diante de um Linhares que apesar de temido em seu estado, não transmitia preocupações, ainda mais pela decisão ser no Morenão.

Deu tudo errado. Na ida, em 5 de junho, em terras capixabas, o Linhares venceu por 1 a 0, gol do famoso atacante Vandick, na época em início de carreira e que depois rodaria em diversas equipes de menor expressão.

Sete dias depois, em um Morenão com mais de 15 mil pagantes, Gersinho, aos 42 do primeiro tempo, abreviou o sonho colorado, que chegou a empatar com Neilor, aos 15 da etapa final, mas não teve como buscar os outros dois tentos que lhe dariam a almejada vaga contra os cearenses. Naquela edição, o surpreendente Linhares cairia para o Ceará na semifinal. 

