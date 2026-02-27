Seis times brigam pela classificação na última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste fim de semana, com três times já classificados para a próxima etapa e outros seis brigando tanto por uma vaga quanto para escapar do rebaixamento.

A nona rodada terá cinco jogos, sendo um no sábado (28), em Campo Grande, e quatro no domingo (1º), em Dourados, Costa Rica, Rio Brilhante e mais um na Capital.

O líder Naviraiense já está garantido na semifinal, assim como o Operário e o Bataguassu, que ocupam, momentaneamente, a segunda e a terceira colocação. Eles duelam entre si neste sábado.

Todos os demais seis clubes têm chances tanto de classificação quanto de rebaixamento para a série B. Isto porque apenas quatro pontos separam o quarto colocado, Ivinhema, do lanterna, Águia Negra.

Desta forma, há chance de todas as combinações possíveis, a depender do resultado de cada confronto.

Veja os possíveis cenários para cada time:

CE Naviraiense

Líder com 15 pontos, o Naviraiense já está garantido na semifinal, mas a última rodada vai definir se em primeiro ou segundo. Se vencer o Águia Negra, termina na ponta da tabela, já caso perca, dependerá de outros resultados.

Operário FC

Com 14 pontos, o Galo enfrenta o Bataguassu em disputa direta pela segunda vaga na semifinal. Um empate é suficiente para isso, mas só a vitória possibilita a disputa pela liderança.

AA Bataguassu

Com 12 pontos e na terceira posição, o Bataguassu está garantido na segunda fase, mas também resta saber em qual posição. Se vencer o Operário, toma a segunda posição do adversário e pula direto para a semifinal. Se perder, pode cair posições na classificação final.

Ivinhema FC

A classificação está muito perto. Com 11 pontos, o Ivinhema ocupa a quarta posição e um empate com o FC Pantanal garante matematicamente o time na segunda fase. Se derrotado, terá que torcer por resultados favoráveis para avançar.

Corumbaense FC

Quinto colocado com dez pontos, o Corumbaense enfrenta o Costa Rica fora de casa e só a vitória garante classificação sem depender de outros resultados. Se empatar, precisa de resultados favoráveis para terminar entre os seis primeiros.

Dourados AC

Com nove pontos, o DAC fecha a zona de classificação devido ao saldo de gols. Joga em casa contra o Aquidauana em disputa direta pela classificação e precisa da vitória para avançar sem fazer contas. Se perder, pode até terminar entre os rebaixados.

CR Aquidauana

O Aquidauana também tem nove pontos e, se vencer o confronto com o DAC, garante vaga na zona de classificação. Assim como o adversário, um tropeço pode significar retorno à Série B.

FC Pantanal

O tricolor de Campo Grande está pressionado com oito pontos e na oitava posição. Joga em casa contra o Ivinhema e a vitória pode valer a classificação. Uma derrota, porém, deixa o time perto do rebaixamento, precisando torcer por derrotas de Águia Negra e Costa Rica.

Costa Rica EC

Primeiro na zona de rebaixamento com oito pontos, o Costa Rica recebe o Corumbaense e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto rebaixamento, podendo até estar entre os classificados. Em caso de empate, torce por derrotas de CRA e Pantanal e, no máximo, empate do Águia Negra.

EC Águia Negra

Lanterna com apenas sete pontos, o time de Rio Brilhante recebe o líder Naviraiense e a vitória, combinada com os confrontos diretos, pode fazer o time escapar do rebaixamento.

Última Rodada

Sábado - 18h

Operário FC x AA Bataguassu - Estádio Jacques da Luz

Domingo - 15h