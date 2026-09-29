Aos 48 anos, Carles Puyol revela os 2 hábitos que considera essenciais para viver mais - Foto: Gerard Reyes (CC BY 2.0)

Um dos maiores zagueiros de sua geração, Carles Puyol estruturou sua carreira de defensor do Barcelona em torno de rotinas rigorosas: alimentação controlada, exercício sistemático, recuperação adequada e gerenciamento do descanso. Após encerrar sua trajetória no futebol profissional em 2014, o espanhol mantém grande parte desses hábitos — mas com um propósito completamente diferente.

Hoje, aos 48 anos, o campeão mundial de 2010 deixou de lado o objetivo de preparar o corpo para suportar uma partida de alto rendimento. Em seu lugar surgiu uma meta mais ampla: permanecer ativo, com disposição constante e em condições físicas adequadas ao longo dos anos.

Puyol afirmou ao portal TN: "Si querés ser longevo, vivir muchos años, pero estando joven, con energía y con fuerza, cuidar todas las áreas hace que sea más fácil conseguirlo" (Se você quer ser longevo, viver muitos anos, mas estando jovem, com energia e força, cuidar de todas as áreas faz que seja mais fácil conseguir isso).

Os pilares da rotina após o futebol

Mesmo aposentado desde 2014, Puyol segue praticando atividade física regularmente, mantendo uma alimentação equilibrada e priorizando o descanso. Ele participa de esportes ao ar livre, joga pádel e disputa partidas ocasionais com ex-colegas das categorias do Barcelona, mantendo assim um envolvimento contínuo com a prática esportiva.

Essa continuidade, porém, representa apenas uma faceta do que o ex-defensor considera importante para envelhecer bem.

Ao descrever os pilares que sustentam sua abordagem atual sobre o envelhecimento saudável, conforme informou ao TN, Puyol destacou:

- Manter uma alimentação equilibrada.

- Gestionar corretamente o estresse.

"El equilibrio es lo que al final hace que las cosas sean duraderas", completou o ex-atleta. (o equilíbrio é o que, no final, faz com que as coisas sejam duradouras).

Essa perspectiva revela uma mudança profunda em sua mentalidade: o foco não reside mais em superar limites de desempenho, mas em criar as condições para uma vida longa e independente.

Da elite esportiva ao cuidado pessoal

Durante sua carreira de profissional, o treinamento de Puyol tinha como meta preparar seu organismo para suportar a carga de exercícios e confrontos em ambiente de máxima competição. Após a aposentadoria, a prioridade migrou da performance atlética para a preservação da saúde.

O ex-defensor confirmou que conserva muitas de suas antigas rotinas, adaptadas agora a essa nova etapa: ele continua praticando exercício, segue uma alimentação cuidadosa e acompanha sua suplementação.

O descanso sempre ocupou lugar de destaque em sua vida, desde os tempos em que atuava profissionalmente. Atualmente, essa ênfase permanece, mas com um acréscimo significativo: Puyol dedica atenção especial à saúde mental e ao aprendizado de técnicas para lidar com situações geradoras de estresse. Para ele, longevidade não significa apenas deixar os anos passarem.

O objetivo concreto é chegar à velhice com vitalidade, força muscular e capacidade de ação para desfrutar plenamente de uma vida dinâmica e autônoma.