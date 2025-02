Acordo de Paris: Brasil é um dos únicos dez países que atualizaram metas

TRAGÉDIA

Informações iniciais são de que pelo menos 14 atletas, além de familiares e treinadores, muitos deles da Rússia, teriam morrido na tragédia

Entre as 64 pessoas que estavam no avião que caiu no rio Potomac, em Washington, na noite desta quarta-feira (29), havia um grupo de patinadores artísticos. Os trabalhos de resgate das vítimas continuam e pelo menos 39 corpos já foram resgatados do Rio Potomac.

Eles voltavam de um acampamento que ocorre após o campeonato nacional de patinação artística, realizado em Wichita, no estado do Kansas, disse a entidade governamental americana para o esporte nesta quinta-feira (30).

A organização não confirmou quantos atletas estavam a bordo e não respondeu a um pedido de comentário por parte do jornal The New York Times. Um patinador americano, Jon Maravilla, afirmou à agência de notícias russa RIA Novosti que eles eram cerca de 14, no entanto, sem contar treinadores e pais que os acompanhavam.

Outros veículos de imprensa do país liderado por Vladimir Putin relataram que três ex-patinadores russos estavam no avião, os campeões Ievgenia Chichkova e Vadim Naumov.

A informação de que havia cidadãos russos na aeronave foi confirmada pelo Kremlin em sua coletiva de imprensa diária. O governo enviou suas condolências às famílias dos passageiros, mas disse que não havia planos de Putin conversar com o presidente americano, Donald Trump, sobre o incidente por ora.