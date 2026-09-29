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Atlas/Bloomberg

Lula tem 45,3% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz pesquisa

Ambos os candidatos oscilaram negativamente na comparação com a rodada anterior da pesquisa. No dia 22 de setembro, Lula tinha 45,8% e Flávio, 43,4%

Agência Estado

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29/09/2026 - 07h16
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro turno da corrida presidencial, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29. A menos de uma semana para o pleito, ele tem 45,3% das intenções de voto, contra 42,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece na segunda colocação.

Brancos e nulos somam 0,9% e, indecisos, 1,2%. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos.

Ambos os candidatos oscilaram negativamente na comparação com a rodada anterior da pesquisa. No dia 22 de setembro, Lula tinha 45,8% e Flávio, 43,4%.

A pesquisa Atlas começou a ser feita no dia 23 e foi encerrada nesta segunda-feira, 28. Outros dois levantamentos divulgados nesta segunda-feira começaram a ser feitos depois. O da Quaest, no dia 24. O do BTG/Nexus, no dia 25. Ambos fizeram entrevistas até o dia 27.

O candidato Renan Santos (Missão) aparece em terceiro lugar, com 5,2% dos votos. Augusto Cury (Avante) tem 2% e Ronaldo Caiado (PSD), 1,8%.

Os demais pontuaram abaixo de 1%: Romeu Zema (Novo) marcou 0,9%, Samara Martins (UP), 0,4%, e Rui Costa Pimenta (PCO), 0,1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

A Atlas utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório para entrevistar 5.005 pessoas com 16 anos ou mais pela internet entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, custeado com recursos próprios, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04391/2026.

2º turno

O candidato do PL, contudo, pontua ligeiramente acima de Lula em um eventual segundo turno. Flávio marca 47,7% contra 47,6% do atual presidente. O placar significa empate técnico. Indecisos, brancos e nulos representam 4,8%.

De acordo com a Atlas, Lula ganharia de todos os demais adversários testados no segundo turno: 45,9% a 43,4% contra Caiado; 47,4% contra 41,2% de Zema; 46,2% contra 36,1% de Cury; e, por fim, 46,4% contra 28,9% de Renan Santos.

Postura

Simone Tebet diz que Salles se rendeu ao Centrão e Marina chama desistência de desrespeito

Marina Silva escreveu que a desistência de Salles "desrespeita seus eleitores" e os deixa abandonados às vésperas da votação

28/09/2026 15h30

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Marina Silva. Ricardo Salles e Simone Tebet

Marina Silva. Ricardo Salles e Simone Tebet Fotos: Reprodução

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As duas candidatas ao Senado por São Paulo alinhadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à esquerda, Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) criticaram no início da tarde desta segunda-feira (28), a desistência de Ricardo Salles (Novo) do pleito. Pela manhã, Salles fez um anúncio ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dizendo que desistiu da candidatura ao Senado e que agora apoia André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

Ao longo de toda a campanha, Salles acusava André do Prado de não ser de direita de verdade, e sim ligado ao "Centrão". Durante debate organizado pelo Estadão e a Faap na última semana, Salles chegou a dizer que André do Prado seria "uma marionete" do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Também em publicação no X, Marina Silva escreveu que a desistência de Salles "desrespeita seus eleitores" e os deixa abandonados às vésperas da votação.

A ex-ministra do Meio Ambiente ainda disse que a manobra foi "um vale-tudo" da direita para "conter o avanço das duas candidatas mulheres do campo progressista". "Esse é um tempo difícil que exige coerência para dizer, em atitudes práticas, que não vale tudo para ganhar uma eleição", acrescentou Marina.

Com informações de Estadão Conteúdo 

eleições 2026

Correio do Estado prepara cobertura completa da apuração das Eleições 2026

Para acompanhar a apuração ao vivo, de onde você estiver  seja pelo computador ou na palma da mão pelo celular, basta acessar o nosso Portal

28/09/2026 09h26

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Foto: Denis Felipe

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O destino das urnas reflete a voz e os anseios de cada cidadão sul-mato-grossense. No próximo domingo, 4 de outubro de 2026, quando as portas das seções eleitorais se fecharem e o silêncio der lugar à expectativa, o Correio do Estado estará com toda a sua estrutura pronta para levar até você, voto a voto, a contagem final que definirá o futuro do país e do nosso Estado.

Com o compromisso histórico de ser os olhos e os ouvidos da nossa gente, o portal acompanhará em tempo real cada detalhe da votação.

Não se trata apenas de números e porcentagens subindo na tela, mas de registrar o momento em que a democracia se consolida, revelando os escolhidos para os cargos de Presidente, Governador, Senador e Deputados.

A cobertura especial do Correio do Estado vai muito além do placar das urnas.

Nossa equipe de jornalistas trará análises aprofundadas, reportagens exclusivas e o olhar atento voltado para as especificidades e realidades de Mato Grosso do Sul.

Cada região do Estado terá sua representatividade acompanhada de perto, mostrando como a escolha popular desenhará os próximos quatro anos de gestão pública.  

Para acompanhar a apuração ao vivo, de onde você estiver  seja pelo computador ou na palma da mão pelo celular , basta acessar o nosso Portal.

Fique conosco no dia 4 de outubro e viva a emoção da apuração com a credibilidade, a agilidade e o respeito à informação que você já conhece.  

Entenda como funcionará a votação neste pleito

Para o pleito deste ano, a votação seguirá o horário unificado pelo fuso de Brasília.

Em Mato Grosso do Sul, por conta do fuso horário local, as seções abrem as portas logo cedo, das 7h às 16h. Assim que os trabalhos forem encerrados nas urnas eletrônicas, a totalização dos dados será iniciada de forma imediata.

Nas cabines, os eleitores votarão em uma ordem específica de cinco cargos: Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador, Governador e, por fim, Presidente da República.

O uso de documentos oficiais com foto ou do aplicativo e-Título garante o acesso à urna, enquanto o transporte de aparelhos celulares para a cabine de votação permanece estritamente proibido.

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