Campo Grande sedia workshop com foco no futuro da construção civil

Entre os dias 14 e 18 de setembro, a cidade de Campo Grande receberá o II Workshop Semana da Construção Civil, o evento reunirá profissionais da área, estudantes, além de empresários, gestores públicos e representantes de instituições ligadas ao setor.
O foco da programação e do evento, é tratar de assuntos e temas voltados para o desenvolvimento da construção civil, como desburocratização, planejamento e gestão de obras, engenharia de custos, desenvolvimento urbano, sustentabilidade, responsabilidade técnica e mercado de trabalho.
O evento será realizado na Faculdade SENAI de Construção, a programação ainda prevê palestras, mesas redondas sobre diferentes temas ligados ao dia-a-dia dos profissionais e empresas do setor de construção civil. Além de abordar temas que envolvem o desenvolvimento urbano.
Também estão previstas na programação discussões sobre parcelamento do solo, diretrizes urbanísticas, planejamento de obras, custos, eficiência, aprovação de projetos, licenciamento ambiental, Habite-se Declaratório, arborização urbana, sinalização viária, mobilidade e viabilidade municipal.
A abertura do evento, ocorrerá no dia 14 de setembro, às 18h30. Às 19h30 está previsto para acontecer uma palestra magna “Por que os Cronogramas furam?”, com Aldo Dórea Mattos, uma das referências nacionais em Engenharia de Custos, Planejamento de Obras e Administração Contratual.
Confira detalhes da programação do evento
15 de setembro:
- 14h — Palestra: Urbanismo em Ação — regras e oportunidades do parcelamento do solo.
- 15h30 — Palestra: Diretrizes urbanísticas como ferramentas do planejamento urbano municipal.
- 18h30 — Mesa-redonda: Construção em Debate — custos, planejamento e eficiência.
16 de setembro:
- 14h — Palestra: Alvará de Construção e plataforma de aprovação.
- 16h — Palestra: Habite-se Declaratório — estudo de casos reais e soluções práticas.
17 de setembro:
- Palestra: Do papel ao canteiro de obras — licenciamento ambiental na prática.
- Palestra: Arborização Urbana na Prática — supressão arbórea e projeto de arborização.
18 de setembro:
- Palestra: Da aprovação à entrega — projeto de sinalização viária.
- Palestra: Impactos das construções na mobilidade — caçambas e outros aspectos.
- Palestra: Viabilidade e Integração — funcionamento do novo Integrador Municipal.