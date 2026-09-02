Campo Grande sedia workshop com foco no futuro da construção civil

No Interior

Suspeito teria arrombado estabelecimentos comerciais em Batayporã, polícia recuperou objetos, dinheiro e apreendeu uma chave de fenda

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na última terça-feira (1º), um homem de 38 anos apontado como autor de uma sequência de dez crimes patrimoniais cometidos durante a madrugada no município de Batayporã.

O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e, segundo a investigação, já havia sido preso menos de 15 dias antes por delitos semelhantes em Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre aproximadamente 22h40 e 1h40.

Durante esse período, o homem teria passado por diversos estabelecimentos comerciais, arrombando portas e vitrines de vidro do tipo blindex. Ao todo, foram registrados sete furtos consumados e três tentativas.

As vítimas foram atendidas pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que registrou as ocorrências e iniciou imediatamente as investigações, em conjunto com a Delegacia de Nova Andradina. A análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar o suspeito.

Ainda conforme o levantamento policial, durante a sequência de crimes o homem teria trocado de roupas em diferentes momentos, na tentativa de dificultar o reconhecimento pelas imagens de segurança.

Mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ele teria voltado a praticar crimes, segundo a investigação.

O suspeito foi localizado nas proximidades da Fazenda Siriema, às margens da Rodovia MS-134, enquanto seguia em direção ao distrito de Casa Verde.

Com ele, os policiais encontraram uma bicicleta, aparelhos e carregadores de celular, cigarros, roupas e mais de R$ 1 mil em cédulas e moedas.

Também foi apreendida uma chave de fenda que, de acordo com a investigação, pode ter sido utilizada nos arrombamentos dos estabelecimentos comerciais.

O homem foi autuado em flagrante por sete furtos qualificados consumados e três tentados. Diante da reiteração criminosa e da suspeita de que a monitoração eletrônica não teria sido suficiente para impedir novos delitos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.