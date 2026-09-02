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AGROTÓXICOS

Pulverização aérea pode ter matado milhares de bichos-de-seda em MS

Fiscalização encontrou mortalidade severa em quatro propriedades e apontou intoxicação como causa provável

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/09/2026 - 10h45
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Uma pulverização aérea de agrotóxicos realizada nas proximidades de propriedades rurais de Glória de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, é apontada como provável causa da  morte de milhares de larvas de bicho-da-seda em propriedades rurais de Glória de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. O caso passou a ser acompanhado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

A mortandade atingiu pelo menos quatro criadores do loteamento Bétel e foi considerada severa por fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), que estiveram nas propriedades entre os dias 27 e 30 de janeiro deste ano. 

Os relatórios produzidos após as vistorias apontam como causa provável a intoxicação por agrotóxicos e relacionam o episódio à pulverização aérea realizada em cultivos de cana-de-açúcar vizinhos. 

O cenário encontrado pelos fiscais também foi registrado em fotografias. As imagens anexadas aos documentos mostram grandes quantidades de larvas espalhadas e acumuladas nas estruturas utilizadas para a criação.

Imagens anexadas nos autos mostram milhares de bichos-de-seda mortos nas propriedades - Reprodução

Foram atingidas propriedades de Gilberto Machado de Souza, Paulo Plizzari, Ozeas de Oliveira Martins e Roberto Venâncio Marques, correspondentes aos lotes 4, 8, 9 e 11 do Loteamento Bétel.

A suspeita levantada durante a fiscalização é de que os criadouros tenham sido alcançados por agrotóxicos utilizados nas áreas agrícolas próximas. A hipótese considerada posteriormente pelo MPMS é de deriva da pulverização aérea, quando o produto aplicado é deslocado para fora da área que deveria recebê-lo.

Os relatórios individuais da Iagro mostram que o problema não ficou restrito a uma única propriedade. As vistorias foram realizadas separadamente nos criadouros e registraram o estado das larvas e das estruturas destinadas à produção.

A criação do bicho-da-seda é particularmente vulnerável a uma eventual contaminação das amoreiras, já que as folhas da planta servem de alimento às larvas.

Este foi o principal ponto na apuração, além das larvas mortas ou doentes, as folhas de amoreira entraram na lista de materiais que poderiam ser submetidos a exames para identificar resíduos agrotóxicos. 

Em março, o MPMS pediu à Iagro que informasse se amostras de material biológico e vegetal recolhidas durante as fiscalizações haviam sido encaminhadas à Embrapa ou a outro laboratório oficial.

A Promotoria também quis saber se ainda havia material sob custódia da agência que pudesse ser enviado imediatamente para análise e se foram elaborados termos específicos para registrar as coletas realizadas nas propriedades.

Os elementos levantados durante as vistorias levaram o Ministério Público a considerar consistente a possibilidade de intoxicação.

Em decisão juntada ao procedimento, o promotor Gilberto Carlos Altheman Júnior registrou haver “indícios técnicos suficientes” de que a mortalidade das larvas tenha decorrido de intoxicação por agrotóxicos.

O documento ainda afirma que a hipótese de deriva de pulverização aérea proveniente das lavouras de cana-de-açúcar vizinhas é "tecnicamente compatível com os danos observados". 

Apesar disso, ainda não é possível afirmar definitivamente que uma determinada pulverização tenha causado as mortes.

A mesma decisão ressalta que a ausência de análise laboratorial impedia, naquele momento, a confirmação definitiva da origem do dano. 

Já o documento mais recente disponibilizado nos autos é de 31 de agosto e indica avanço na obtenção das informações técnicas.

Naquela data, a Promotoria encaminhou à Iagro cópias de relatórios de análise laboratorial para multirresíduos, solicitando conhecimento e providências. 

O trecho disponível, porém, não apresenta os resultados desses exames. Portanto, a documentação analisada não permite dizer qual substância foi eventualmente detectada, em qual concentração ou de onde teria partido o produto.

 

No Interior

Homem com tornozeleira eletrônica é preso após dez furtos em uma madrugada

Suspeito teria arrombado estabelecimentos comerciais em Batayporã, polícia recuperou objetos, dinheiro e apreendeu uma chave de fenda

02/09/2026 12h15

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Polícia Civil de Batayporã

Polícia Civil de Batayporã Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na última terça-feira (1º), um homem de 38 anos apontado como autor de uma sequência de dez crimes patrimoniais cometidos durante a madrugada no município de Batayporã. 

O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e, segundo a investigação, já havia sido preso menos de 15 dias antes por delitos semelhantes em Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre aproximadamente 22h40 e 1h40. 

Durante esse período, o homem teria passado por diversos estabelecimentos comerciais, arrombando portas e vitrines de vidro do tipo blindex. Ao todo, foram registrados sete furtos consumados e três tentativas.

As vítimas foram atendidas pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que registrou as ocorrências e iniciou imediatamente as investigações, em conjunto com a Delegacia de Nova Andradina. A análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar o suspeito.

Ainda conforme o levantamento policial, durante a sequência de crimes o homem teria trocado de roupas em diferentes momentos, na tentativa de dificultar o reconhecimento pelas imagens de segurança.

 Mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ele teria voltado a praticar crimes, segundo a investigação.

O suspeito foi localizado nas proximidades da Fazenda Siriema, às margens da Rodovia MS-134, enquanto seguia em direção ao distrito de Casa Verde. 

Com ele, os policiais encontraram uma bicicleta, aparelhos e carregadores de celular, cigarros, roupas e mais de R$ 1 mil em cédulas e moedas.

Também foi apreendida uma chave de fenda que, de acordo com a investigação, pode ter sido utilizada nos arrombamentos dos estabelecimentos comerciais.

O homem foi autuado em flagrante por sete furtos qualificados consumados e três tentados. Diante da reiteração criminosa e da suspeita de que a monitoração eletrônica não teria sido suficiente para impedir novos delitos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

MATO GROSSO DO SUL

Sem licitação, SED deve gastar R$2,6 milhões para empresa imprimir material didático

Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul anunciou dispensa de licitação e montante de quase 2,7 milhões de reais com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano

02/09/2026 12h02

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Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem

Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (02 de setembro) do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) anunciou hoje a dispensa de licitação e o desprendimento de quase R$2,7 milhões em busca de uma empresa para imprimir material didático com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano.

O texto oficial, assinado pelo secretário de Estado de Educação do MS, Hélio Queiroz Daher, ratifica a chamada "inexigibilidade de licitação", ou seja, a dispensa de um certame e disputa entre empresas para uma posterior contratação. 

Essa ação tem por objetivo contratar serviços técnicos especializados para apoio à reprodução e material didático suplementar do conhecido Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). 

Entenda

O texto esclarece que o foco desse empenho para apoio à reprodução de material didático é a recomposição da aprendizagem que, diferente do reforço, é responsável por reorganizar o currículo e usar diversas avaliações diagnósticas e metodologias. 

Aqui cabe explicar que essa dita "recomposição" ganhou mais força no período pós-pandemia, sendo consolidada como política pública através do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, instituído pelo Decreto nº 12.391/2025 que, segundo o Ministério da Educação (MEC), dá apoio técnico e financeiro para municípios desenvolvam programas para atender estudantes com defasagem na aprendizagem escolar. 

Essa dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 para essa finalidade. 

Como bem cita o MEC no Pacto Nacional, o desafio de oferecer educação de qualidade é histórico, porém teve um agravamento significativo com a crise sanitária da Covid-19. Nesse sentido, o CNCA direciona os esforços do MEC para alfabetizar na idade certa e recompor a alfabetização nos anos iniciais.

Conforme o MEC, isso se dá através de: 

  • organização de um regime de colaboração e corresponsabilização entre a União, os estados e os municípios;
  • metas pactuadas de resultado de alfabetização com monitoramento e acompanhamento;
  • estratégias de apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas;
  • oferta de materiais didáticos complementares para estudantes e de materiais pedagógicos para professores;
  • sistemas de avaliação da alfabetização; estratégias formativas e orientações curriculares.

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