Capital confirma crescimento de casos notificados de dengue e MS terá monitoramento emergencial

Campo Grande vive um verdadeiro "cenário de guerra" contra a dengue, pedindo primeiro ajuda do próprio Exército brasileiro para combater a epidemia da doença e, agora, como alvo do Centro de Operações de Emergência (COE) do Governo de Mato Grosso do Sul.

Logo nesta segunda-feira, conforme anunciado pelo governo do Estado, deverá ser publicado em Diário Oficial o texto de criação do COE, para atuar no auxílio aos municípios na criação de diretrizes de vigilância para prevenção, controle, acompanhamento e avaliação de ações desenvolvidas para as Arboviroses e doenças respiratórias.

Ainda na quarta-feira (29 de março) a Capital, através da Secretaria de Saúde (Sesau), indicou com um "comunicado de risco" que Campo Grande enfrenta uma epidemia de dengue.

No dia seguinte, a morte de uma menina de três anos foi registrada no Hospital Universitário, sendo a dengue hemorrágica uma das linhas de apuração da Sesau.

Ainda, a pasta informou - no último dia de março (sexta-feira) -, que o caso segue em investigação, sendo aguardado ainda o resultado de exame laboratorial, confirmando em seguida o crescimento de casos notificados de dengue.

"Campo Grande apresenta hoje um crescimento no número de casos notificados de dengue, o que é esperado no período de chuvas, contudo esses dados são acompanhados constantemente para que, em caso de sinalização de epidemia, a pasta consiga, com a maior celeridade possível, tomar decisões que reduzam o tempo de espera por consultas, e medidas que evitem o aumento no número de casos", disse a Sesau, em nota ao Correio do Estado.

Centro de Emergência

Seguidos, os períodos de chuva (dezembro a março) e frio (abril a julho) no País, favorecem os casos das arboviroses e dos vírus respiratórios, respectivamente.

Dados do Boletim de Dengue de 29 de março, MS tem 53 de seus 79 municípios com altas incidências de dengue.

Ainda em 23 de março, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, já confirmava que outra arbovirose, a Chikungunya, já foi sequenciada em 12 municípios de MS, inclusive longe da região fronteiriça.

Ao todo, Mato Grosso do Sul possui 12 municípios de fronteira, em tempo que há altas incidências de dengue e chikungunya nos vizinhos Bolívia e Paraguai (fronteiriços com Corumbá e Ponta Porã, respectivamente).

No fim da tarde de ontem (1.º), representantes de áreas da saúde se reuniram para definir as ações iniciais do COE, como, por exemplo, o monitoramento em boletins diários, com a evolução de novos casos das arboviroses em MS, que será replicada para monitorar também as Síndromes Respiratórias Agudas Graves.

Assine o Correio do Estado