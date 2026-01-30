Corredor Bioceânico impulsiona reativação da Receita Federal em Bela Vista

Com a demanda que deve aumentar significativamente o fluxo comercial entre países fronteiriços com o Estado, em decorrência do Corredor Bioceânico de Capricórnio, uma reunião discutiu a reativação do posto na fronteira de Bela Vista.
O posto de fronteira do município sul-mato-grossense estava sem realizar despachos de importação e exportação há mais de dez anos. Com o fluxo de comércio que deverá aumentar, impulsionado pela rota, a reativação se faz necessária.
Com a atuação do município de Bela Vista, houve a revitalização do posto, o que garante condições adequadas de infraestrutura para a atuação dos servidores da Receita Federal, do Vigiagro e dos demais órgãos que atuam no comércio exterior, para que possam desempenhar suas atividades de forma eficiente e segura.
A Receita Federal pretende retomar os trabalhos em fevereiro, de forma piloto, com a realização de uma solenidade de reinauguração do posto no mês de abril de 2026, após a conclusão dos ajustes estruturais e operacionais necessários.
Reunião
O encontro ocorreu na quarta-feira (28) e contou com a participação de servidores da Receita Federal, representantes do município de Bela Vista, servidores do Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e da Aduana Paraguaia de Bella Vista Norte.
Na reunião, foram discutidas a atuação integrada dos órgãos anuentes, a organização dos fluxos operacionais e as medidas necessárias para garantir segurança, controle aduaneiro e eficiência nas operações de comércio exterior.
Pelo município de Bela Vista, participaram o prefeito municipal, Gabriel Boccia, e o chefe de Gabinete, Wagner Lima. Representando o Serviço de Vigilância Agropecuária (Vigiagro), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, estiveram presentes os servidores Marcelo Magalhães Pioli, Sílvio Nasu e Clovis Ramos Baseggio. Além dos representantes brasileiros, também participou da reunião o chefe da Aduana de Bella Vista Norte, no Paraguai, Feliciano Bassamo.