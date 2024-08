Governo de MS vai convocar 500 remanescentes da PM, 25 do BM e reestruturar carreira militar

Governo de Mato Grosso do Sul vai convocar 500 candidatos remanescentes do concurso da Polícia Militar (PMMS) e entre 15-25 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS).

Candidato remanescente é aquele que não foi classificado dentro do número de vagas do concurso público, mas foi aprovado e aguarda convocação no cadastro reserva.

A convocação será publicada ainda neste mês de agosto no Diário Oficial do Estado (DOE). A expectativa é que segunda turma, do curso de formação da Polícia Militar e Bombeiro Militar, comece ainda neste ano.

O curso de formação da PM, 37º Centro de Formação de Soldados (CFSD), começou em 15 de janeiro e deve acabar em 20 de setembro de 2024. Já o curso de formação do BM começou em 15 de janeiro e deve acabar em meados de novembro.

O segundo curso de formação de ambas carreiras ainda não têm previsão para começar, mas, a expectativa é de que comecem ainda neste ano.

O salário de aluno soldado (AL SD) é de R$ 2.453,00 e o de aluno cadete (AL CAD) é de R$ 5.257,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00 e o de oficial gira em torno de R$ 9.700,00.

O aumento do efetivo terá impacto de R$ 70 milhões nos cofres do governo estadual, por ano.

“Como sempre nosso governador Eduardo Riedel é sensível à valorização do profissional. Tudo vem a calhar realmente para que possamos avançar em segurança pública”, disse o comandante-geral da Polícia Militar e CEL PM, Augusto dos Anjos.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR

Além de aumentar o efetivo, o governo de Mato Grosso do Sul também vai reestruturar a carreira de servidores militares.

Atualmente a tabela base para remuneração salarial das categorias está em quatro níveis com progressão de carreira a cada 10 anos. Com a volta do sétimo nível, este intervalo cai pela metade.

Projeto de Lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) alterando o decreto que deve beneficiar 10 mil servidores militares ativos e inativos.

“Faz mais de um ano que a gente vem discutindo uma reivindicação que é o retorno do sétimo nível para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Aos poucos vamos restabelecer para chegar nos 35%, é um compromisso que venho fazendo com a categoria”, afirmou o governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB).

"O governador foi sensível a essa pauta entendendo que com isso ele faz uma valorização funcional desse servidor para ele ficar junto com todas as outras categorias com tabela de crescimento de 5 em 5 anos. Esse é um primeiro passo, uma vitória para categoria e para o Estado no ponto de vista de reconhecimento do trabalho que é muito bem feito por sermos referência em segurança pública no país", explicou o secretário de Administração, Frederico Felini.

O pedido é reivindicado há anos pela categoria e, em 2024, sairá do papel.