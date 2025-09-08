Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

Como vereador, Marquinhos Trad pede anulação de mais de 300 mil infrações aplicadas após contrato com empresa de radares vencer; Agetran apontou "conflito de interesse" e tentativa de "captação predatória de clientes" por parte do advogado

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/09/2025 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No esmiuçar da decisão que suspendeu o pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande, nota-se a tentativa da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) de desqualificar a ação movida pelo ex-prefeito, que foi afastada no entendimento do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes.

Antes do último final de semana, a decisão liminar determinou o fim do "pagamento da confissão de dívidas" entre o Executivo de Campo Grande e o Consórcio Cidade Morena, bem como a suspensão do pagamento das multas aplicadas desde que o contrato entre as partes venceu. 

Por duas vezes, já enquanto vereador, o ex-prefeito teria oficiado a pasta de transporte e trânsito de Campo Grande, em abril deste ano, pedindo esclarecimentos sobre as autuações realizadas após o encerramento do contrato, bem como a permanência dos equipamentos e dados das multas aplicadas no período em questão.

Em resposta, a Agetran ofereceu uma contestação que, entre outros pontos, apontava para um "conflito de interesses" gerado, uma vez que Marquinhos Trad teria participado da celebração do contrato que ele estaria questionado. 

Segundo a pasta, isso sustentaria a ilegitimidade ativa de Marquinhos, ou seja, ele não teria o direito legal de buscar tal pedido em juízo, o que impediria o processo de ser julgado no mérito e, como consequência, acarretaria em uma possível extinção sem resolução da causa. 

Como bem frisa o ex-prefeito, o objeto de sua ação enquanto vereador - que tenta anular mais de 320 mil infrações, como acompanha o Correio do Estado - são os atos realizados "sem contrato" e não o acordo original.

Sendo que os autos foram inicialmente distribuídos à 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, posteriormente indo parar na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, essa petição ainda inicial também foi listada entre os apontamentos da Agetran. 

"Alega ainda inépcia da petição inicial por conter fundamentos genéricos sem individualização precisa dos atos impugnados, ausência de ilegalidade nos procedimentos adotados, inexistência de provas do binômio ilegalidade-lesividade e utilização política do remédio constitucional", expõe trecho do documento. 

"Captação predatória "

Cabe ressaltar que, na remessa dos autos da 4ª Vara de Fazenda para a 2ª de Direitos Difusos, enquanto autor da ação popular, Marquinhos Trad apresentou as especificações do seu pedido, que buscava as multas aplicadas por:

  1. equipamentos registradores de infrações de trânsito, 
  2. radares estáticos portáteis, 
  3. câmeras de videomonitoramento e
  4. talonários eletrônicos de infrações.  

Sobre a solicitação de dados das placas dos veículos autuados, a Agetran sugeriu tratar-se de "captação predatória de clientes" por parte do escritório que representa o autor.

Esses apontamentos foram rebatidos por Marquinhos, que esclareceu não estava questionando o contrato em questão, mas exclusivamente os atos administrativos praticados após o término da vigência contratual em setembro de 2024

"Quanto ao pedido de informações sobre placas de veículos, esclarece tratar-se de dados já tornados públicos através do Diário Oficial conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN, sendo necessários para identificar os cidadãos lesados e conferir efetividade à eventual decisão judicial", complementa trecho da decisão. 

Decisão

Assinado pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, às 19h06 da última sexta-feira (05), a decisão atende a ação popular com pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad. 

A Agetran teria formalizado dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$ 2,5 milhões cada, somando R$ 5.093.167,19, segundo estimado pelo autor, as multas aplicadas nesse período após o vencimento teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal que beirava 33 milhões de reais. 

Por meio de decisão liminar, ficou determinado o fim do "pagamento da confissão de dívidas" e a suspensão do pagamento das penalizações geradas desde então. 

Importante lembrar que, o último dia de agosto foi justamente a data que marcou o desligamento dos populares "radares" em Campo Grande, após a empresa Serget Mobilidade Viária sair vencedora da concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande. 

Radares de CG

Para além de se encarregar da troca de todos os radares, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares, levando em conta que, sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Já os novos aparelhos das concorrentes foram testados em 06 de agosto, como bem acompanhou o Correio do Estado E ainda que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital a respeito do período de avaliação - que durou apenas 24 horas -, a duração de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Assine o Correio do Estado

MEIO AMBIENTE

MS peca na oferta de dados sobre avanço do plano Carbono Neutro

Engajamento da sociedade civil também foi outra falha identificada em documento referência para visitantes na Conferência do Clima e autoridades

08/09/2025 09h30

Compartilhar
Meta de Mato Grosso do Sul do Carbono Neutro prevê a restauração de áreas de preservação e práticas sustentáveis no agronegócio

Meta de Mato Grosso do Sul do Carbono Neutro prevê a restauração de áreas de preservação e práticas sustentáveis no agronegócio Divulgação/ Agro

Continue Lendo...

Entre os desafios que as mudanças climáticas têm imposto para as políticas públicas e os olhares do mundo voltados para as iniciativas de mitigação no Brasil por conta da COP30, que acontece em novembro deste ano no País, Mato Grosso do Sul já tem plano proposto, mas está pecando no processo de transparência para apresentar resultados da implantação do Programa MS Carbono Neutro 2030.

Outro ponto de alerta é que o Estado ainda não conseguiu engajamento amplo da sociedade civil para gerar resultados práticos.

Esses pontos de atenção foram destacados como alerta dentro do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas. Esse documento, lançado neste ano, é inédito no Brasil e trouxe uma radiografia de como os 26 estados brasileiros têm atuado para mitigar os danos causados pelas mudanças climáticas. 

Elaborado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Centro Brasil no Clima (CBC), com apoio do Instituto Itaúsa, as mais de 200 páginas servem também como bússola para governos estaduais entenderem o reflexo do que existe nos planos e como eles estão desencadeando ações no cotidiano e nos dados que estão públicos.

O Programa MS Carbono Neutro 2030, chamado também de Proclima, foi chancelado em 2021, com medidas a serem implantadas ao longo de quase 10 anos.

O foco dele indicou a implantação de práticas sustentáveis no agronegócio, restauração de áreas de preservação, aumento de fontes renováveis na matriz energética e promoção da educação ambiental.

Os pesquisadores que elaboraram o Anuário mergulharam fundo em dados públicos, consultas diretas a setores dos governos estaduais, fontes de pesquisa internacional, dados de políticas públicas federais para traçar o cenário de Mato Grosso do Sul e outros estados. 

No campo de análise sobre os planos ou estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas, em resumo, os pesquisadores apontaram falhas para serem trabalhadas. 

“Falta de transparência e participação limitada da sociedade civil na implementação do plano, além de questionamento quanto à implementação e fiscalização das ações propostas devido à persistência do desmatamento ilegal e dependência do agronegócio”, descreveram os autores do Anuário. 

O documento, além de ter se tornado público, também foi encaminhado para autoridades e está na lista de dados importantes a serem analisados por participantes da COP30.

Conforme os autores do estudo, Fernanda Fortes Westin (COPPE/UFRJ); Beatriz Oliveira de Araújo (Analista de Projetos Centro Brasil no Clima – CBC) e João Cláudio Rocha Baeta Leal (Consultor Instituto Clima e Sociedade – iCS), a atual demanda para um real enfrentamento das mudanças climáticas e seus efeitos negativos para a economia e para a vida das pessoas está no fortalecimento do papel dos Estados, tanto em conhecimento técnico, como capacidade de ser protagonista na promoção de mudanças socioambientais.

Outro obstáculo está na baixa capacidade de pagamento por conta de endividamento, índice de liquidez e recursos disponíveis. 

Além dos dados presentes no Tesouro Nacional Transparente sobre a falta de dinheiro para políticas mais eficazes contra os efeitos das mudanças climáticas, o que evidencia essa realidade de menor recurso em Mato Grosso do Sul foi anunciada pelo governador Eduardo Riedel, em 4 de agosto, corte de 25% no custeio, em todas as secretarias, reduzindo entre R$ 500 milhões a R$ 800 milhões os recursos para este ano.

As medidas sugeridas para que Mato Grosso do Sul ainda reverta esse quadro de pontos fracos em sua política de carbono neutro 2030 envolvem gerar investimentos em energia renovável, promover projetos para recuperação de pastagens degradadas, consolidar pagamentos por serviços ambientais, fortalecer a bioeconomia local. 

EM ANDAMENTO

Por parte do Estado, há detalhamento de que esforços estão sendo dedicados para garantir a implementação do programa de enfrentamento das mudanças climáticas.

Entres eles estão a participação na Iniciativa 20 x 20, lançada na COP20, em 2014, para integrar em plataforma que permite atrair investimentos para reverter em recuperação de áreas produtivas, além de medidas para conservar a biodiversidade e os recursos hídricos. Porém, o Estado não conseguiu atrair investimentos locais. 

Mato Grosso do Sul também aderiu ao Race to Zero, uma proposta que envolve a Organização das Nações Unidas (ONU) para integrar-se em projetos com recursos internacionais. 

Porém, não constam projetos em andamento recentemente. Essa medida engajou também na criação do Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Fundo PróClima), de 2022, com recursos de pouco mais de R$ 240 mil. Contudo, não houve detalhamento de captações que permitissem investimentos.

Outra iniciativa foi a adesão ao Plano ABC+ 2020-2030, do Ministério da Agricultura e Pecuária, mas ainda não constam dados que permitam identificar como MS conseguiu alcançar os resultados. 

O plano estadual, lançado nessa plataforma em 9 de julho de 2024, indicou que estão previstos apoios tributários e fiscais do governo para reduzir a idade e abate de bovinos, recuperação de áreas de pastagens, incentivar a produção de etanol, aumentar o uso de biogás para geração de energia com a meta de mitigar 80 milhões de mg de gás carbônico (CO2) até 2030.

O próprio plano estadual apontou a divulgação frequente das atividades desenvolvidas, mas esses dados ainda não constam na plataforma oficial do governo federal e também não foram localizados pela pesquisa do Anuário.

Nova Carteira Nacional de Identificação

Mato Grosso do Sul atinge marca de meio milhão de emissões do novo RG

A emissão de 500 mil novos modelos de identidade corresponde a 17% da população do estado e tem aumento expressivo desde 2023

08/09/2025 09h15

Compartilhar
Agendamentos para emitir o novo RG são feitos remotamente pelo site da Sejusp

Agendamentos para emitir o novo RG são feitos remotamente pelo site da Sejusp Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

No final do mês de agosto, Mato Grosso do Sul atingiu meio milhão de Carteiras Nacionais de Identidade (CIN) emitidas. O valor corresponde a 17% da população total do estado.

O processo de adesão do novo modelo de identificação vem se intensificando desde o ano imposto. De 2023 para 2024 o estado teve um aumento de 70,14% de emissões, com 288.766 somente em 2024. Já neste ano, em julho, foram mais de 183 mil documentos expedidos, quase 40% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

O número é considerado expressivo uma vez que Mato Grosso do Sul chegou em 2025 a 2,9 milhões de habitantes, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, os 500 mil documentos, equivalem a 17% da população já atendida. Além disso, o prazo nacional para substituição total do antigo RG para a Nova Identidade é de mais 7 anos, em 2032.

Com 91 postos de atendimentos no estado, são 79 municípios sul-mato-grossenses que podem solicitar a nova carteira na própria cidade.

Além desse investimento nos postos de atendimento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também investiu na disponibilidade de atendimentos.

Os horários agora abrangem de segunda a sábado na capital. No novo posto de identificação localizado no Shopping Norte Sul, os agendamentos são feitos de forma online e podem ser marcados para os sábados.

A Nova Carteira, adota um único número para registrar, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e pode reunir outros diversos dados, como título de eleitor, carteira nacional de habilitação (CNH) e carteira de trabalho.

Além disso, alguns recursos como QR Code e zona de leitura mecanizada (MRZ) ajudam a em um dos principais objetivos, que é diminuir e auxiliar no combate à fraude e crimes com identidades. 

A primeira via é gratuita e também está disponível em formato digital no aplicativo Gov.br.

Como solicitar a CIN

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira das 07h às 19h, com 200 vagas diárias. Aos sábados são 130 vagas distribuídas das 07h às 17h e os agendamentos são feitos somente de forma online no site: https://servicos.sejusp.ms.gov.br/.

Para retirar a Nova Carteira de Identidade, é necessária as seguintes informações e seleções ao acessar o site:

  • Selecionar o município em que deseja solicitar o serviço;
  • Selecionar o serviço de 1ª emissão;
  • Certificar que seu nome, nome da mãe e data de nascimento esteja conforme a Certidão apresentada;
  • Estar com o CPF como REGULAR na Receita Federal do Brasil;

Todos os Postos de Identificação de MS destinam vagas para atendimento ao público prioritário e os serviços em vermelho no site são Tributáveis.

A agenda é liberada no dia 30 de cada mês, que permite que o cidadão escolha data, horário e local de atendimento nos postos de identificação em todo o Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 23 horas

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 19 horas

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 21 horas

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?