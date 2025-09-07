Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

Fica determinado também o fim da aplicação de novas penalidades, que já está garantido pelo desligamento dos radares na Capital desde 1° de setembro

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/09/2025 - 12h00
Ação pede pela: suspensão da cobrança e aplicação de multas; bloqueio dos pagamentos ao contratado e o fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc)

Ação pede pela: suspensão da cobrança e aplicação de multas; bloqueio dos pagamentos ao contratado e o fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc) - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue lendo...

Por meio de decisão liminar, a questão da cobrança de multas aplicadas em Campo Grande após o vencimento do contrato com a empresa responsável pela gestão dos radares ganhou um novo capítulo, após a Justiça determinar o fim do "pagamento da confissão de dívidas" e suspender o pagamento das penalizações geradas desde então. 

Assinado pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, às 19h06 da última sexta-feira (05), a decisão atende a ação popular com pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad. 

Conforme o texto, Marquinhos destaca o fim da vigência do contrato firmado entre o Executivo de Campo Grande e Consórcio Cidade Morena, que data de 05 de setembro de 2024, afirmando que as autuações de trânsito seguiram sendo aplicadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). 

Ainda, ele teria oficiado a Pasta por duas vezes, solicitando esclarecimentos sobre as autuações realizadas após o encerramento do contrato, bem como a permanência dos equipamentos e dados das ultas aplicadas no período em questão. 

Entretanto, não teria obtido qualquer resposta ao que foi perguntado, com a Agetran tendo formalizado dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$ 2,5 milhões cada, somando R$ 5.093.167,19.

Segundo estimado pelo autor da ação, as multas que foram aplicadas nesse período teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal que beiraria 33 milhões de reais. 

Em resumo, o autor da ação pede pela: 

  1. Suspensão da cobrança e aplicação de multas
  2. Bloqueio dos pagamentos ao contratado
  3. Fornecimento de informações (infrações aplicadas, placas, equipamentos, valores, locais de aplicação etc)

"Fim das multas"

Em justificativa, a Agetran defendeu a legalidade de sua ação apontando para a "necessidade de fiscalização para preservar a segurança viária da população". 

Além disso, conforme a Pasta, os reconhecimentos de dívidas seriam "medida legítima para evitar enriquecimento ilícito da Administração".  

"Ainda que se trate de uma situação momentânea e excepcional, a contratação do Consórcio deveria ser precedido de um aditamento, de uma dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento idôneo, que não o reconhecimento de dívidas, que não poderia jamais anteceder os fatos: o reconhecimento de dívida é ato que recai sobre o passado, e não sobre o futuro", cita um trecho da liminar.

Destacando que não há qualquer relação contratual desde setembro de 2024, fica apontado na decisão que o problema é que o contrato embasava justamente a fiscalização por parte do Consórcio Cidade Morena. 

"Mais grave ainda é que estamos a tratar do poder de polícia do Estado, ou seja, o poder que o Estado (com letra maiúscula) exerce para regular e limitar direitos.

E quando se está a tratar da temática de Poder de Polícia, sabe-se bem que vários desdobramentos podem surgir, principalmente com relação à validade dos atos praticados.

Com isso não quero afirmar que o Consórcio exerce o dito poder de polícia, mas sim que ele é instrumento operacional para tanto", expõe o recorte do texto. 

Com isso, para evitar que multas sejam pagas, que penalidades sejam aplicadas e pagamentos indevidos sejam feitos ao Consórcio, o juiz determina o fim do pagamento da dita “confissão de dívidas” e pede para cessar a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas. 

Radares desligados

Importante lembrar que, o último dia de agosto foi justamente a data que marcou o desligamento dos populares "radares" em Campo Grande, que já amanheceu o dia 1° de setembro sem os aparelhos funcionando. 

Para além de se encarregar da troca de todos os radares, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Vale lembrar que a empresa Serget Mobilidade Viária venceu a concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande. 

Troca de empresas

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanados, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Teste de radares

Ainda que o Executivo tenha avisado os condutores da Capital a respeito do teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas, a avaliação de um dia foi suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar os novos equipamentos a serem instalados na Cidade Morena. 

Como bem revela o parecer técnico de análise dos testes de avaliação em escala real dos itens, seis tipos de equipamentos foram colocados a prova, sendo: 

  1. Misto/híbrido (fiscalização de velocidade, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão e/ou retorno proibido);
     
  2. De fiscalização eletrônica de velocidade do tipo fixo e ostensivo com mostrador de velocidade (display); 
     
  3. Estático (portátil);
     
  4. Equipamento e software do tipo talonário eletrônico de infrações e impressora térmica;
     
  5. Câmeras de videomonitoramento/cerca eletrônica (2 unidades) e
     
  6. Sistema de processamento de imagens e infrações

Sem que os motoristas campo-grandenses ao menos se policiassem no trânsito, as imprudências e imperícias por um lado serviram para que as equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tivessem uma prova da eficácia dos novos radares que devem monitorar Campo Grande. 

Entre os exemplos, um dos mais emblemáticos é o do cruzamento entre a Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, que ainda em dezembro de 2023 teve a conversão à esquerda proibida para quem seguia pela avenida. 

Nesse ponto, o equipamento flagrou veículos fazendo justamente a dita conversão indevida, mas também registrou motoristas que passaram pelo trecho em velocidade muito acima do permitido e aqueles que pararam na faixa de pedestres de forma indevida. 

Logo no primeiro minuto de teste do dia 06 (00h01 e 51 segundos), um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados. 

Além disso, em um intervalo de cerca de apenas um minuto, por volta de 06h55, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres. 

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse mesmo radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos após às 19h transitando pelo trecho em alta velocidade. 

 

ASSISTA

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

Polícia utilizou spray de pimenta para afastar os manifestantes, momento em que deputados e vereadores petistas estavam na linha de frente do protesto

07/09/2025 14h44

Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos

Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Após o desfile cívico militar de 7 de setembro, é comum que manifestantes, seja de direita ou esquerda, se aglomerem para reinvidicar posicionamentos sobre a situação atual da cidade, Estado ou País. Desta vez, antes mesmo do Grito dos Excluídos se iniciar, uma confusão entre Polícia Militar e participantes marcou a manhã deste domingo (7), em Campo Grande.

Segurados por uma grade, os manifestantes tentavam passar para que o movimento começasse. No momento capturado em vídeo, é possível visualizar este imbróglio entre ambos os lados, quando, de repente, um dos policiais utiliza um spray de pimenta para conter e afastar um dos participantes. Assista:

 

 

Como é possível observar, vários políticos estavam na linha de frente e viram de perto a confusão acontecer, como Vander Loubet (PT), Zeca do PT, Pedro Kemp (PT), Tiago Botelho (PT), Luiza Ribeiro (PT) e Jean Ferreira (PT). Ao Correio do Estado, o vereador lamentou a atitude policial e afirmou ser uma estratégia do governador Eduardo Riedel para fugir dos protestos.

“O governador Eduardo Riedel mais uma vez utilizou sua polícia para reprimir com truculência um protesto pacífico, justamente para dar tempo de fugir e se esconder das demandas dos manifestantes. Estávamos na linha de frente do ato e presenciamos a desproporcionalidade com que a PM agiu, com o uso de spray de pimenta inclusive diretamente nos olhos de um manifestante, o que é proibido por lei”, disse o petista Jean Ferreira.

Em suas redes sociais, o deputado federal Vander Loubet também comentou sobre o ocorrido nesta manhã. “Tentaram nos barrar, mas somos resistentes e guerreiros! Juntos, estivemos lutando por um Brasil soberano e democrático”, disse.

Inclusive, nesta edição do Grito dos Excluídos, que teve como lema “Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos”, foram defendidas inúmeras pautas: reforma agrária; sem anistia para os envolvidos do 8 de janeiro; reforma administrativa; moradias dignas; fim da escala 6x1; taxação dos ricos; acesso ao gás de cozinha; e saída de Eduardo Riedel do governo de MS. Ao todo, 500 pessoas participaram da manifestação.

DESFILE

Data que marca a declaração de independência do Brasil, o 7 de setembro em Campo Grande não teve a presença da prefeita da Capital, porém, entre civis e militares, reuniu aproximadamente 15 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile, entre o público e os que desfilaram.

Diferente do desfile de 2024, que Adriane esteve presente apesar do calor intenso, como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande não viu a tradicional pira ser acessa neste ano.

Vale destacar que a ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver" e "não existe liberdade com direito violado"

Já a população presente na Cidade Morena fez questão de prestigiar o desfile de 07 de setembro na Capital, como no caso de Susy Martins, que apesar de não ser de Campo Grande aproveitou a data para levar as filhas no evento que acontece na região central. 

Com a expectativa de reunir 15 mil pessoas neste domingo,  o desfile de 07 de setembro em Campo Grande foi aberto pela Associação cidadania e e educação profissional Cidade dos Meninos, seguida por: Filhos de Jó; Demolay; Banda E.E Neide Sueli Costa Vieira; Escola Estadual 26 de agosto; Escola Cívico Militar Marçal de Souza; Escola Cívico Militar Prof. Alberto Dias, entre outros. 

Esse desfile de 2025 reúne ainda: 

  • 1000 alunos do colégio militar
  • 39 viaturas do exército brasileiro 
  • 1.100 militares do exército 
  • 247 militares da PM
  • 40 viaturas da PM
  • 200 alunos da escola cívico militar

*Colaborou Naiara Camargo e Leo Ribeiro

ANAC

Aeroporto de Dourados volta a receber voos comerciais após quase quatro anos fechado

Um voo da LATAM vindo de São Paulo deve pousar na cidade às 8h40, marcando o reinício das atividades no aeroporto

07/09/2025 13h45

Airbus A319 da LATAM será o primeiro a pousar no aeroporto após anos de inatividade

Airbus A319 da LATAM será o primeiro a pousar no aeroporto após anos de inatividade Divulgação

Continue Lendo...

Após três anos sem receber vôos comerciais, o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, está pronto para retomar as operações. 

A LATAM programou para esta segunda-feira (8), às 8h40, o pouso do Airbus A319, que tem capacidade para 144 passageiros, vindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, marcando a retomada dos voos comerciais no município. 

O local foi fechado em 2021 para obras de melhoria e ampliação da pista pelo Exército, que custou mais de R$97 milhões em investimentos. A pista, que antes possuía problemas estruturais como ondulações e infiltrações, foi reforçada, além de ter aumentado para 1.775 metros de extensão, tendo capacidade para receber aeronaves de grande porte. 

Paralelamente, o Governo do Estado em parceria com a União, investiu na construção de um novo terminal de passageiros, com 3 mil m² de área construída, que contará com lanchonetes, lojas, seção contra incêndio (SCI) e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo (EPTA), fundamental para comunicação com as aeronaves. A obra está orçada em R$38,9 milhões e deve gerar cerca de 150 empregos diretos e indiretos.

Segundo o prefeito de Dourados, Marçal Filho, em pouco mais de oito meses de mandato, a atual gestão avançou em um processo que se arrastava há anos e viabilizou a volta dos voos comerciais na cidade. 

“Nossa equipe atuou de forma decisiva desde as primeiras semanas, realizando as adequações necessárias, superando entraves burocráticos e assegurando melhorias na infraestrutura, sempre mantendo diálogo constante com autoridades do Ministério de Portos e Aeroportos, da ANAC e da Infraero,” afirmou o prefeito. 

Marçal se deslocará para Campo Grande e irá para São Paulo, onde embarca no voo da LATAM com destino à cidade, integrando o voo inaugural juntamente com outros cidadãos de Dourados. Logo após, o prefeito conduzirá uma solenidade informal no saguão do terminal, junto com autoridades locais e estaduais. 

“O momento é de comemoração, pois estamos recolocando Dourados no mapa da aviação comercial, conectando a cidade aos principais destinos nacionais e internacionais. Porém, não haverá festa; vamos celebrar essa conquista e continuar trabalhando para construir uma cidade cada vez melhor para todos,” ressaltou. 

Histórico

A Infraero entregou a documentação inicial à Anac em 10 de julho. À época, a Agência informou que faria a análise em, no máximo, cem dias. A entrega desta papelada aconteceu um dia depois de o prefeito de Dourados na época, Alan Guedes, formalizar acordo para que o aeroporto passe a ser operado pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).  Até então, o local era administrado pela prefeitura. 

A reforma e ampliação da pista de pouso foi feita pelo Exército e a previsão inicial era de que os trabalhos fossem concluídos em setembro de 2022. 

Além do atraso nos trabalhos, no começo do ano passado percebeu-se que havia ondulações na pista e durante período de fortes chuvas, em fevereiro, parte dela apresentou uma série de infiltrações e alagamentos. 

Por conta disso, boa parte do trabalho teve de ser refeito. Na parte antiga da pista foi colocada uma nova camada de recapeamento e na parte nova, mais dois revestimentos para acabar com as ondulações. 

E, além desse recapeamento, o serviço de drenagem no entorno da pista também teve de ser refeito, já que o aeroporto está localizado em uma planície de difícil escoamento da água. 

Inicialmente orçada em R$40 milhões, a obra ficou 150% mais cara e acabou consumindo pouco mais de R$100 milhões. A pista foi alargada e ampliada para 1.775 metros de comprimento, tamanho suficiente para receber aeronaves de grande porte.

No dia 26 de setembro, o prefeito chegou a publicar em suas redes sociais as imagens de uma aeronave de pequeno porte “reinaugurando” a nova pista e informou que a homologação, que havia sido solicitada ainda em julho, havia finalmente saído. Porém, o Aeroporto segue à espera de autorização para que volte a operar, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

*Colaborou Alicia Miyashiro

