Cidades

CIDADE MORENA

Mais 17 radares começam a multar nas ruas de Campo Grande a partir desta quinta (27)

Equipamentos passam a aplicar multas em 37 vias da Capital, sendo 16 radares e uma lombada eletrônica, após outros 25 já estarem multando desde o dia 18

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

26/11/2025 - 10h02
Termina hoje (26) o período de mais uma fase educativa sobre os novos radares em Campo Grande, com 17 outros equipamentos passando a multar a partir de quinta-feira (27) na Cidade Morena. 

Vale lembrar, essas ativações acontecem após a troca na gestão sobre os equipamentos registradores de infrações, já que desde 2018 o serviço estava nas mãos do Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Sendo que esse próximo passo para finalmente firmar uma nova contratação de empresa para controlar os radares foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares, batizado de "Consórcio CG Segura" o grupo em questão, que venceu a licitação que previa até 50 milhões de reais, pela proposta de R$47.994.235,00 ainda em 18 de agosto, é formado pelas seguintes empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação

Ou seja, além de estarem encarregadas pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações, as empresas do Consórcio CG Segura deverão fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

A partir desta quinta-feira (27) em Campo Grande, 17 equipamentos passam a aplicar multas em 37 vias da Capital, sendo 16 radares e uma lombada eletrônica, tratando-se já da segunda leva de novos radares em pleno funcionamento, com toda a operação tendo início ainda em 04 de novembro. 

Outros 25 novos radares já começaram a multar há exatamente uma semana, como bem acompanha o Correio do Estado estando localizados nos seguintes pontos: 

  • Rua Ceará – próximo ao viaduto Sen. Italívio Coelho (N–S)
  • Av. Ver. Thyrson de Almeida x Av. Graciliano Ramos (B–C)
  • Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (C–B)
  • Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (B–C)
  • Av. Pres. Ernesto Geisel, 5701 (B–C)
  • Av. Nelly Martins x R. Pernambuco (B–C)
  • Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 210 (C–B)
  • Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 498 (B–C)
  • Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800 (C–B)
  • Av. Gabriel Del Pino – próximo ao nº 803 (sentidos O–L e L–O)
  • Av. Manoel da Costa Lima, 2334 (NO–SE)
  • Av. P. Heráclito – Jd. das Figueiras – próximo à R. Horácio (C–B e B–C)
  • Av. Manoel da Costa Lima, 2234 (L–O)
  • Av. Pref. Lúdio M. Coelho x R. João P. Pedrossian (N–S)
  • Av. Júlio de Castilho – oposto ao nº 810 (B–C)
  • Av. Pref. Lúdio Martins Coelho x R. Petrópolis (B–C e C–B)
  • Av. Afonso Pena x Av. Arq. Rubens Gil de Camilo (C–B e B–C)
  • Av. Noroeste x R. Ana América (B–C)
  • Av. Dr. Olavo V. de Andrade x R. Ramalho Ortigão (O–L e L–O)
  • Av. Afonso Pena, 2326 x Rua Rui Barbosa (sentido Centro)

Com isso, a ideia da Agetran é voltar a multar os campo-grandenses faltando aproximadamente um mês e meio para a tradicional virada de ano, já que os dados de arrecadação da Pasta mostram que sem os radares e lombadas e suas respectivas penalizações, a Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões mensais.

Campanha tímida

Se comparada com a última "força-tarefa" para conscientizar os campo-grandenses sobre a troca de radares, a atual campanha educativa em curso se mostrou muito mais "tímida". 

Diferente das faixas que foram anteriormente penduradas para avisar sobre as trocas de radares que aconteceram entre 2018 e 2019 - que cortavam as vias com o anúncio acima dos carros, para despistar os ares que suspeitavam de uma "indústria da multa" -, as novas sinalizações aparecem bem mais "tímidas" pela Capital. 

Logo abaixo é possível notar um comparativo que escancara a diferença entre as "fases educativas", com o registro à esquerda feito na manhã de quarta-feira (05/11) pelo repórter fotográfico Marcelo Victor, de uma placa que possui menos de 1x1 metro quadrado, ao lado da sinalização colocada na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão, em julho de 2019.

Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Antes disso, por exemplo, até mesmo os três radares que foram instalados em dezembro de 2018 também tiveram o dito período em "caráter educativo", quando instalados equipamentos de fiscalização eletrônica nas ruas Manoel da Costa Lima, na altura do número 1.404, em ambos os sentidos da pista e na avenida Gury Marques, próximo a rua Taboão da Serra, sentido bairro-centro.

Com a Cidade Morena aos poucos sendo retomada pelos equipamentos, vale lembrar que, esses novos fiscalizadores voltam aos mesmos pontos costumavam multar o campo-grandense, sendo que no dia 06 de agosto foi realizado o teste dos novos radares para Campo Grande, que durou apenas 24 horas mas foi o suficiente para flagrar casos de alta velocidade, conversão em local proibido e paradas indevidas, nos seis pontos que serviram para avaliar as fiscalizações futuras pelas vias da Capital.

Novela das multas ilegais

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanadas, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Houve inclusive liminar, do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, pedindo para que Campo Grande "parasse com a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas" -, que foi posteriormente derrubada. 

As multas porém seguiram sendo aplicadas, já que para seguir com os pagamentos ao antigo consórcio e manter os serviços em funcionamento enquanto não havia uma nova empresa para tocar os radares, através da Agetran o Executivo formalizou dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$2,5 milhões cada, somando R$5.093.167,19. 

Já em 26 de setembro, há exatamente uma semana, o desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu decisão parcial em favor do município de Campo Grande, barrando a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas sem um contrato vigente. 

Em outras palavras, com essa decisão, as multas do período de um ano - que chegaram a ser suspensas -voltaram a valer, enquanto a própria questão contratual seguiu para análise do Tribunal de Contas e do colegiado do TJMS.

Por outro lado, o TJMS manteve o sentido da liminar quanto à ordem de cessação do pagamento das chamadas "confissões de dívidas", com as partes possuindo cerca de mais uma semana de prazo agora para responder ao recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil.

 

STALKING

Mulher é condenada a 22 anos por perseguição

Ao menos 15 pessoas foram vítimas de crimes cometidos por ela ao longo de dois anos

26/11/2025 11h35

Condenação de mulher por mais de 5 crimes sai após um ano

Condenação de mulher por mais de 5 crimes sai após um ano Divulgação

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba (DAM), no interior de Mato Grosso do Sul, a 407 quilômetros de Campo Grande, condenou uma mulher de 36 anos a 22 anos de prisão, 9 meses e 16 dias . A decisão ainda não transitou em julgado.

De acordo com informações, a mulher teria cometido os crimes de perseguição virtual, também chamado de stalking, denúncia caluniosa, ameaça, falsa identidade, falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático e injúria racial.

Após registro de ameaças e ataques virtuais por vítimas, a Polícia Civil passou a investigar o caso.

Ex-Companheiro

Uma dos afetados, foi o ex-companheiro da condenada, que havia se mudado de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Paranaíba. Após descobrir o novo endereço, a mulher passou a divulgar na internet acusações que segundo a polícia são falsas, de que o homem era “estuprador de crianças” e estaria com mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com as investigações, as ofensas se estenderam a familiares, amigos, chefes, a partir de ameaças emocionais e profissionais. Com isso, a mulher fez de vítima pelo menos 15 pessoas, ao longo de dois anos.

Com utilização de chips telefônicos cadastrados em nome de outras pessoas, inclusive das próprias vítimas, a mulher criou conversas que, de acordo com as denúncias das vítimas, foram manipuladas. Além disso, ela ainda criou perfis falsos em nome de terceiros nas redes sociais.

Depois da autorização judicial para quebra de sigilo telemático, a investigação vinculou diversas contas e linhas telefônicas à mulher.

Falsa denúncia

Durante esses dois anos, a mulher ainda entrou com ação judicial contra uma vítima, afirmando abandono afetivo, com presença de imagens das supostas conversas, que foram manipuladas pela própria suspeita.

Ao concluírem as investigações e constatarem o envolvimento da mulher em todos os crimes, a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva e por mandado de busca domiciliar. Com isso, a ordem judicial foi aceita em 30 de setembro de 2024, e desde então, a mulher está presa em São José do Rio Preto (SP).

Porém, apenas agora saiu a condenação à 22 anos pelos crimes de denunciação caluniosa, ameaça, falsa identidade, perseguição (stalking), falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático e injúria racial.
 

caça-níquel

Pedagiada "até ontem", ponte vai consumir mais R$ 11,7 milhões da Agesul

Cobrança ocorreu durante quase duas décadas, mas a ponte sobre o Rio Paraguai foi devolvida "detonada" ao Governo do Estado

26/11/2025 11h25

Depois do fim da cobrança do pedágio já foram gastos em torno de R$ 10 milhões na ponte e somente agora será feita a reforma definitiva

Depois do fim da cobrança do pedágio já foram gastos em torno de R$ 10 milhões na ponte e somente agora será feita a reforma definitiva

Pedagiada durante quase duas décadas sob o justificativa de que a cobrança era para bancar a manutenção, a ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, próximo a Corumbá, vai consumir pelo menos mais R$ 11,7 milhões dos cofres públicos estaduais. 

A cobrança de pedágio acabou em setembro de 2022, mas até agora a ponte instalada na rodovia federal segue sob responsabilidade do Governo Estadual, já que, por conta das más condições, o DNIT se recusa a receber a estrutura. 

Depois do fim da cobrança, a Agesul já investiu mais de R$ 10 milhões em reparos emergenciais, na elaboração do projeto para uma reforma ampla e no pagamento de empresas que fizeram o controle do tráfego. Ela ficou durante quase dois anos parcialmente interditada e durante este período era necessário organizar o pare-siga nas duas extremidades. 

Agora, conforme publicação do diário oficial do Estado desta quarta-feira (26), a Agesul lançou licitação prevendo investimento de até R$ 11.728.608,10 para  execução de obras de recuperação estruturais. A previsão é de que as propostas das empresas interessadas sejam abertas no dia 15 de dezembro. 

As obras, que devem ser iniciadas somente no segundo trimestre do próximo ano, devem custar o dobro do previsto pelo ex-secretário de obras, Hélio Peluffo. Em junho de 2023 ele previu gastos da ordem de R$ 6 milhões para recuperar a estrutura. 

Em março de 2023, por conta das péssimas condições da única ponte sobre o Rio Paraguai que liga Corumbá e Ladário ao restante do Estado, o tráfego passou a ser em meia pista. A interdição se estendeu durante mais de um ano, até que reparos emergenciais fossem feitos na pista de rolamento. 

Porém, o problema principal é que os "amortecedores" instalados entre as pilastras e a parte superior da ponte (a pista) estão desgastadas porque não receberam a devida manutenção. E é esta reforma que deve ser bancada agora com recursos públicos.

SEM EXPLICAÇÃO

Investimento público em uma ponte seria algo normal não fosse a cobrança de pedágio, feita até setembro de 2022. Pequena fatia da receita era repassada ao Estado e a única obrigação da empresa era fazer a manutenção da estrutura, que tem dois quilômetros e foi inaugurada em 2001.

Porém, em 15 de maio de 2023 a empresa Porto Morrinho encerrou o contrato e devolveu a ponte Poeta Manoel de Barros sem condições plenas de uso, embora tivesse faturamento milionário.

Em 2022,  com tarifa de R$ 14,10 para carro de passeio ou eixo de veículo de carga, a cobrança rendeu R$ 2,6 milhões por mês, ou R$ 21 milhões nos oito primeiros meses daquele ano.

No ano anterior, o faturamento médio mensal ficou em R$ 2,3 milhões. Conforme os dados oficiais, 622 mil veículos pagaram pedágio naquele ano. Grande parte deste fluxo é de caminhões transportando minério. A maior parte destes veículos têm nove eixos e por isso deixavam R$ 126,9 na ida e o mesmo valor na volta.

Esse contrato durou longos 14 anos, com início em dezembro de 2008, e rendeu em torno de R$ 430 milhões, levando em consideração o faturamento do último ano de concessão. 

Em março de 2017, a Porto Morrinho conseguiu um abatimento de 61% no valor da outorga. Na assinatura, em 22 de dezembro de 2008, o acordo previa repasse de 35%  do faturamento bruto obtido com a arrecadação tarifária estabelecida em sua proposta comercial. A partir de março de 2017, porém, este valor caiu para 13,7%. 

Se tivesse de repassar 35% dos R$ 2,6 milhões arrecadados por mês em 2022, a Porto Morrinho teria de pagar R$ 910 mil por mês ao Estado. Com a repactuação do contrato, porém, este valor caiu para a casa dos R$ 355 mil. Em ambos os casos os valores teriam alguma variação porque ainda seria necessário descontar impostos.

Ou seja, a repactuação garantiu R$ 555 mil mensais a mais aos cobres da concessionária, que mesmo assim não cumpriu com sua única obrigação, que era manter a ponte em condições de uso. 

E, mesmo depois de parar de cobrar pedágio, ela continuou cuidando da ponte, entre setembro de 2022 até maio de 2023.  Neste período, recebeu indenização milionária, de pouco mais de R$ 6 milhões. 

O pedágio acabou por causa do fim do acordo do governo estadual, que construiu a ponte, com o DNIT, já que a rodovia é federal. Porém, o governo federal só aceita receber a ponte depois que estiver em boas condições de uso. 
 

