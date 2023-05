Mãe de aluno é esfaqueada em Escola Municipal de Campo Grande

RISCO

Depois da segunda morte somente neste mês, Agesul anunciou que equipamentos devem ser ativados em cerca de 30 dias

Palco da segunda morte envolvendo antas somente neste mês e de pelo menos sete desde o começo de 2015, a MS-040 receberá 22 radares numa ação para tentar reduzir o número de atropelamentos de animais silvestres ao longo dos 230 quilômetros entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

A informação sobre a instalação dos radares foi divulgada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) na manhã desta quinta-feira (18), cerca de15 horas depois da morte de mais uma pessoa na estrada.

“O Detran, com apoio técnico da Agesul, está finalizando o processo de instalação de 22 radares em 11 pontos críticos da rodovia. Na próxima segunda-feira (22), uma equipe fará vistoria nos locais de implantação dos radares, que devem ser ativados em até 30 dias. Esta é mais uma ação para mitigar o número de colisões com a fauna na MS-040”, informou nota da assessoria da Agesul.

Ontem, por volta das 18 horas, o motorista de uma van com placas de São Paulo morreu depois que uma anta literalmente voou para dentro do seu veículo após de ser atropelada por um carro de passeio que seguia no sentido contrário.

O condutor da van teve morte instantânea em decorrência do impacto com o animal de cerca de 180 quilos, que teve de ser retirado de dentro do veículo pelos bombeiros para que pudessem resgatar o corpo do condutor. No acidente, duas outras pessoas sofreram ferimentos. Elas estavam no carro que atropelou a anta e jogou o animal para o alto. O veículo é da prefeitura de Bataguassu.

No dia 5 de maio, um homem de 65 anos morreu e outros três sofreram ferimentos em outro acidente na MS-040 envolvendo anta. Ele estava numa caminhonete com mais três pescadores que retornavam de Miranda que capotou várias vezes após atingir o animal. Os três sobreviventes tiveram de receber atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

Desde o começo de 2015, pelo menos sete pessoas morreram nesta rodovia em decorrência de acidentes com antas, segundo Patricia Medici, doutora em Manejo de Biodiversidade e coordenadora da Iniciativa Nacional para Conservação da Anta Brasileira (INCAB).

Ainda de acordo com ela, 207 carcaças de antas já foram cadastradas à beira da rodovia neste período. Mas, o número é pelo menos 50% maior, já que muitas delas morrem longe da estrada depois de serem atingidas por veículos e não são cadastradas pela ong.

ASFALTO DETERIORADO

Além da instalação de radares, a Agesul promete uma reforma geral da rodovia, que está com o asfalto deteriorado em vários trechos. “A Agesul tem dois projetos em andamento para restauração da MS-040. O primeiro, previsto para ser concluído em junho, compreende 94 quilômetros, do acesso à Colônia Yamato à ponte do Ribeirão Lontra. O segundo, que deve ser finalizado em agosto, é de 117 quilômetros, do Córrego Santa Terezinha até Santa Rita do Pardo”.

Após a conclusão dos projetos, diz nota da Agesul, “as obras de restauração serão licitadas em cinco lotes. O lote 4, que vai do km 142 ao km 190, onde ocorreu o acidente de ontem (17), será o primeiro. A expectativa é de que os trâmites do processo licitatório iniciem em 30 de junho, com publicação do edital em agosto”.

Além disso, “rodovia possui sinalização e dispositivos de segurança referente ao programa Estrada Viva, como cercas de passagem de fauna no km 30, além de placas de sinalização vertical e de LRVs (Linhas de Redução de Velocidade)”, informa a nota da Agesul.

Mesmo assim pelo menos 14 acidentes entre veículos e antas foram registrados somente neste ano na rodovia, conforme dados da própria Agesul.