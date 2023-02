"Projeto Jovens na Pandemia" atende crianças e adolescentes com sintomas de ansiedade gratuitamente

ESTRAGOS

A ocorrência de chuvas intensas e estragos em todo o País também tem atingido Mato Grosso do Sul. Desde esta sexta-feira (24), o Rio Miranda, em Bonito, interior do Estado, está em alerta de emergência.

O alerta por emitido pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul) em razão da elevação abrupta do nível do rio Miranda.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o rio atingiu o nível de emergência, de 6,5 metros, gerando preocupação das autoridades, por conta do potencial de provocar significativos danos materiais e com riscos à integridade humana.

Ainda segundo o Imasul, há previsões de chuvas intensas até este sábado (25). A coordenação estadual da Defesa Civil já foi acionada.

Até ontem, a chuva na região do rio Miranda em Bonito somou 98,2 milímetros, o que fez o nível subir mais de 2,8 metros desde o início da chuva.

Já na manhã de ontem (24), a Defesa Civil de Bonito emitiu alerta para chuvas torrenciais, que poderiam causar pontos de alagamento na cidade, informou a prefeitura de Bonito.

Conforme nota, entre as 7h30 e 8h30 foram registrados 40 mm e, ao longo do dia, o tempo continuou instável.

Conforme informação repassado Polícia Rodoviária Federal (PRF), também houve pontos de alagamento na MS-382, sentido Guia Lopes a Bonito, passando a Ponte do Rio Miranda – para quem vai de Bonito antes da ponte trecho encontra-se alagado, com alto risco de acidente.

Orientações para a população

A Defesa Civil de Bonito orienta que os moradores se protejam da enxurrada e não tentem atravessar pontes e áreas de enxurrada pesada, bem como se possível evitem locais de alagamento e aguardarem o final da tempestade.

Quando o alagamento for dentro de casa, a orientação é para procurarem levantar o máximo que puderem tudo o que não pode molhar (roupas, colchão, compras de supermercado, eletrodomésticos) e busquem abrigos secos com amigos e vizinhos.

Não havendo rede de apoio, a orientação é que entrem em contato imediato com a Secretaria de Assistência Social pelo número (67) 99386464 – falar com Suelen Moura ou diretamente no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), localizado na Vila Marambaia.

Havendo necessidade de apoio para aberturas de drenagens de emergência devem ligar para o Secretário de Obras, Luiz Alberto Busanello pelo número (67) 99250-6152.

Ainda segunda a prefeitura, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado para resgates e apoio aos moradores em área de risco, assim como a Guarda Municipal.

Mais estragos em MS

Na última semana, conforme já noticiado pelo Correio do Estado, o município de Bela Vista enfrentou a cheia do Rio Apa, que deixou algumas famílias desalojadas.

Desde sábado (18), a Defesa Civil do município tem trabalhado para conter os danos causados pela cheia.

Cerca de 20 famílias foram atingidas e duas delas ficaram abrigadas no Ginásio de Esportes de Bela Vista.

Chuvas de fevereiro

Ainda conforme já noticiado pelo Correio do Estado, as chuvas deste verão foram mais intensas que o esperado, sendo que na maior parte dos municípios de Mato Grosso do Sul a precipitação ficou bem acima do esperado para o mês de fevereiro.

Campo Grande já acumula mais de 192 mm de chuva em fevereiro, quando o esperado para todo mês era de 176 mm.